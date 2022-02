Ranskan Macron kävi keskusteluja Venäjän ja Ukrainan kanssa – puhelu Putinin kanssa jo kolmas viikon sisään

Euroopan turvallisuustilannetta on viime aikoina kiristänyt uhkaava tilanne Ukrainan rajalla.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron keskusteli torstaina puhelimessa sekä Venäjän että Ukrainan johdon kanssa.

Venäjän Vladimir Putinin kanssa Macron puhui jo kolmatta kertaa viikon sisään.

Kremlin mukaan Putin ja Macron keskustelivat Ukrainan jännitteisestä tilanteesta ja Venäjän vaatimista turvatakuista. Putin nosti Kremlin mukaan myös esiin Ukrainan johdon ”provokatiiviset lausunnot ja toimet”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan sanoi keskustelleensa Macronin kanssa Ukrainan rauhanprosessin edistämisestä.

– Jatkoimme vuoropuhelua Emmanuel Macronin kanssa turvallisuushaasteiden torjumisesta ja rauhanprosessin tehostamisesta Normandia-formaatissa, Zelenskyi kertoi Twitter-tilillään torstai-iltana.

Normandia-ryhmään kuuluvat Ukraina, Venäjä, Ranska ja Saksa. Ryhmä neuvotteli viime viikolla Pariisissa, ja neuvotteluille on suunniteltu jatkoa Berliiniin.

Euroopan turvallisuustilannetta on viime aikoina kiristänyt uhkaava tilanne Ukrainan rajalla. Venäjä on koonnut arviolta yli 100 000 sotilasta Ukrainan rajan tuntumaan ja maan on pelätty suunnittelevan uutta hyökkäystä Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.