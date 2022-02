Poika putosi kaivoon tiistaina. Hänen on kerrottu olevan tajuissaan ja hänelle on toimitettu happea, ruokaa ja vettä.

Marokossa on käynnissä valtava operaatio kaivoon pudonneen 5-vuotiaan pojan pelastamiseksi, BBC uutisoi.

Joidenkin lähteiden mukaan Rayan-niminen poika oli ollut leikkimässä, kun hän putosi kapeaan kaivoon Tamroutissa tiistaina. Pojan isä kertoi Le360-julkaisulle, että hän oli ollut korjaamassa kaivoa, kun poika putosi sinne.

Vaikka pudotusta on arvioitu olleen noin 32 metriä, kaivoon laskettu kamera paljasti, että poika on elossa ja tajuissaan, joskin hänellä oli lievältä näyttäviä päävammoja.

Pojalle on saatu toimitettua happinaamari, ruokaa ja vettä. Paikalla on myös lääketieteen ammattilaisia, jotka voivat hoitaa poikaa heti, kun hänet on saatu nostettua. Myös helikopteri on saapunut paikalle, jotta poika saadaan nopeasti sairaalaan.

Tuhannet ihmiset ovat seuranneet pelastusoperaatiota sosiaalisessa mediassa ja myös paikan päälle on kerääntynyt väkijoukko seuraamaan operaation edistymistä.

Koska kaivo on erittäin kapea, pelastustyöntekijät ovat kaivaneet kaivon viereen toisen, leveämmän kuilun, jonka kautta poika on tarkoitus nostaa. Torstai-iltapäivään mennessä paikallinen Le360-julkaisu uutisoi, että matkaa pojan luokse oli alle yhdeksän metriä, France24 kertoo.