Yhdysvallat: Venäjä suunnittelee tekaistua videota, jossa Ukraina hyökkää Venäjän alueelle

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan suunnitelma on jo edennyt pitkälle, joskaan varmuutta ei ole siitä, että se lopulta aiotaan toteuttaa.

Yhdysvalloilla on tiedustelutietoa venäläisestä suunnitelmasta pohjustaa hyökkäystä Ukrainaan tekaisemalla video, joka perustuu viime aikojen disinformaatiokampanjoille, New York Times uutisoi nimettömien viranomaislähteiden pohjalta.

Lähteiden mukaan Venäjä on suunnitellut videota, jossa näkyisi lavastettu Ukrainan armeijan hyökkäys joko Venäjän alueelle tai venäjänkielisiä vastaan Itä-Ukrainassa. Videota on ollut tarkoitus perusteena hyökkäykselle tai sille, että Donetskin separatistijohtajat pyytäisivät Venäjää tunkeutumaan Ukrainaan.

Lähteiden mukaan venäläiset viranomaiset ovat jo löytäneet ”ruumiita,” joita käytettäisiin videossa, surevia ihmisiä esittävien näyttelijöiden kanssa on ollut keskusteluja ja lisäksi on suunniteltu sitä, miten armeijan varusteet saataisiin videolla näyttämään ukrainalaisilta tai Naton toimittamilta.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Washington Postin mukaan Venäjän turvallisuusviranomaiset ovat olleet luomassa suunnitelmaa.

Yhdysvaltalaisviranomaiset eivät ole julkaisseet suoria todisteita venäläisten suunnitelmasta, eivätkä he ole kertoneet, miten saivat tietää siitä. Vaitioloa on perusteltu halulla suojella lähteitä ja toimintatapoja.

Valkoisen talon varaturvallisuusneuvonantaja Jon Finer sanoi MSNBC:lle torstaina, että suunnitelmasta kerrottiin julkisuuteen, jotta ”Venäjän on paljon vaikeampi väittää, että heidän piti tehdä se, mitä he lopulta tekevät.”

– Emme sano, että he ehdottomasti tekevät näin. Me sanomme, että tämä on yksi vaihtoehto, joka on harkittavana ja, että he ovat aiemminkin käyttäneet tällaisia tekosyitä oikeuttaakseen sotilaallisen toiminnan, Finer sanoi CNN:n mukaan.