Ulkomaat

Saksalaistutkijat jalostavat geeni­muunneltuja sikoja ihmisten sydän­siirtoja varten

Tutkijoiden tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä on jo tehty ihmiskokeita, joissa sikojen sydämiä on siirretty ihmisille.

Sikoja Ludwig-Maximiliansin yliopistossa.