Vertailu paljastaa: Näin huima ylivoima Venäjän ase­voimilla on Ukrainaa vastaan

Ukraina laittaisi tiukasti vastaan Venäjän maahyökkäykseen, mutta ilmatila olisi venäläisten hallussa, arvioivat asiantuntijat maiden sotavoimia.

Ukrainan puolustusbudjetti on yli kaksinkertaistunut vuoden 2014 jälkeen. Asiantuntijat arvioivat, että Venäjä olisi kuitenkin ylivoimainen etenkin yhdellä osa-alueella.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti alkuviikosta, että maa lisää asevoimiensa miesvahvuutta 100 000 sotilaalla seuraavan kolmen vuoden sisään. Lisäksi Ukraina aikoo siirtyä kohti ammattiarmeijaa ja lopettaa kutsunnat 2024.

– Päätös ei liity siihen, että kohta olisi sota vaan taataksemme rauhan tulevaisuudessa, perusteli Zelenskyi päätöstä, jolla Ukrainan asevoimat kasvaisi 361 000 sotilaan vahvuiseksi.

Nyt voimasuhteet Ukrainan ja sitä uhkaavan Venäjän kesken ovatkin tasoa ”David vastaan Goljat”.

Ukrainalaisia sotilaita Donetskin alueella 1. helmikuuta.

Venäjä on jo pitkään koonnut sotajoukkoja Ukrainan rajan lähelle. Lännen mukaan Venäjän sotilaiden määrä olisi jo yli 100 000.

Lisäksi Venäjä on lähettänyt noin 30 000 sotilaan taistelujoukot ja modernia aseistusta Valko-Venäjälle Ukrainan pohjoispuolelle viime päivänä, kertoi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg torstaina.

Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen sotaharjoitus pidetään 10.–20. helmikuuta. Läntisten tarkkailijoiden mukaan tämä olisi myös mahdollisuus harjoitella iskua Ukrainaan vastaan. Kiovaan on Valko-Venäjän rajalta vain 150 kilometriä.

Venäjä on lähettänyt Valko-Venäjälle Speznaz-erikoisjoukkoja, Su-35-hävittäjiä, Iskander-ohjuksia sekä S-400-ilmapuolustusjärjestelmiä, luetteli Stoltenberg. Lisäksi Venäjällä on joukkoja Transnistriassa Mustanmeren lähellä.

Lue lisää: Tällaista sotavoimaa Venäjä kasaa Valko-Venäjälle: mukana ilma­puolustuksen moderneimmat aseet

Sotilaskaluston lisääntymistä Ukrainan lähistöllä on seurattu muun muassa sateliittikuvista. Kuvassa Venäjän sotilasajoneuvoja Jelnjassa 19. tammikuuta.

Sateliittikuvassa näkyy Venäjän sotilaskalustoa Krimillä 15. syyskuuta (vasemmalla) ja 1. helmikuuta.

Ukraina on nyt paremmin varustautunut kuin 2014 kun Venäjä miehitti Krimin ja kapinalliset Itä-Ukrainan. Osa Ukrainan sotilasvoimien kasvusta selittyy 14 miljardin dollarin sotilasavulla Natolta.

Yhdysvallat on ollut pääasiallisin tukija. Se on toimittanut Ukrainan armeijalle muun muassa radiolaitteistoa, kuljetusajoneuvoja ja yli 200 kannettavaa Javelin-panssarintorjuntaohjusta. Viime vuonna Yhdysvalloista vietiin Ukrainaan aseita 600 miljoonan dollarin arvosta, josta yksin joulukuun osuus oli 200 miljoonaa.

Britannia lähetti tammikuussa Ukrainaan 2 000 lyhyen kantaman panssarintorjuntaohjusta sekä kouluttajia niiden käyttämiseen. Viro on luvannut lähettää Javelin-ohjuksia sekä Latvia ja Liettua Stinger-ilmatorjuntaohjuksia.

Myös Ukrainan puolustusbudjetti on yli kaksinkertaistunut. Vuonna 2014 se oli 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 2020 yli 4 prosenttia. Lukema kelpaisi jo Nato-jäsenyyden hakemiseen, mutta silti 4,3 miljardin puolustusbudjetti on vain kymmenesosa Venäjään verrattuna.

Ukrainan armeijan miesvahvuus on kasvanut vielä enemmän, jopa 25-kertaiseksi. Vuonna 2014 Ukrainalla oli laittaa Venäjää vastaan vain 6 000 taisteluvalmista sotilasta kun nyt armeijan taisteluvahvuus on jo noin 150 000 sotilasta, arvioi Yhdysvaltain kongressin tietojenkeruulaitos. Lisäksi Ukrainalla on vapaaehtoisia alueellisia joukkoja sekä noin 900 000 reserviläistä.

Ukrainan asevoimien tankkeja Harkovan alueella.

Krimin valtaus motivoi ukrainalaisia värväytymään armeijaan ja useilla on rintamakokemusta kahdeksan vuotta jatkuneesta sodasta Itä-Ukrainassa.

– Jalkaväen lähitaistelussa tai panssaritaistelussa arvioisin ukrainalaiset paljon vahvemmiksi kuin venäläiset, sanoi brittiläinen sotilasasiantuntija ja Ukrainan asevoimien entinen neuvonantaja Glen Grant Newsweekille.

– Venäjä on parempi taktisissa liikkeissään, mutta se ei tarkoita, että ne aina onnistuisivat.

Ukraina on arvioinut länsirajansa läheisyydessä olevan nyt jopa 130 000 sotilaan venäläisjoukot, joista 112 000 maajoukkoja. Joulukuussa Yhdysvaltain tiedustelupalvelut arvioivat, että Venäjä pystyisi nopeasti nostamaan joukkojen määrän 175 000 sotilaaseen.

Itä-Ukrainan miehitetyllä alueella on noin 30 000 kapinallis- ja venäläissotilasta, saman verran kuin Ukrainalla on joukkoja niitä vastassa, arvioi European Council on Foreign Relations -ajatushautomon tutkija Gustav Gressel.

Donbassin alueella Venäjä kykenisi siis muodostamaan ainakin 20 pataljoonataisteluosastoa. Ukrainan rajojen lähellä on lisäksi noin 60 vastaavaa, 800 miehen suuruista taisteluosastoa.

Jos lasketaan mukaan nopean toiminnan maahanlaskujoukot, olisi se kuusi pataljoonaa lisää, sanoo Gressel ja arvioi Venäjän saavan liikkeelle jopa 100 pataljoonaa.

– Se olisi yli kolme kertaa suurempi joukko kuin Naton nopean toiminnan joukot.

Eräiden läntisten sotilasasiantuntijoiden mukaan Venäjä ei kuitenkaan olisi saanut kokoon kaikkia maahyökkäykseen tarvittavia voimia, kuten liikuteltavia kenttäsairaaloita.

Viikko sitten Reuters uutisoi Venäjän silti varautuneen mahdollisten haavoittuneiden hoitoon siirtämällä verivarastoja ja muuta lääkintäkalustoa lähelle Ukrainan rajaa. Ukrainan puolustusministeriö on epäillyt tietoa.

Jos Donbassin alueen tilanne räjähtäisi täysimittaiseksi sodaksi, laittaisivat ukrainalaiset tiukasti vastaan, arvioi Glen Grant. Venäjän ilmaylivoima sen sijaan olisi ongelma Ukrainalle.

Venäjän käytössä on Su-27 ja MiG-28 -hävittäjiä sekä Su-35 ja Su-34-monitoimihävittäjiä, joilla se tuhoaisi Ukrainan komentokeskukset ja ammusvarastot, toteaa Gressel. Ukrainan ilmavoimien kalusto sen sijaan on ikääntynyttä ja piloteilla liian vähän lentokokemusta.

Military Balance arvioi Ukrainalla olevan noin 125 taistelukelpoista lentokonetta. Ne ovat neuvostovalmisteisia Su-27 ja Mig-29-hävittäjiä, joista uusinkin on valmistunut jo 30 vuotta sitten, kirjoittaa Kyiv Post -lehti.

Lue lisää: Nämä ovat Venäjän 5 vaihtoehtoa sotaan Ukrainaa vastaan

Lisäksi Ukrainalta puuttuu modernia ilmatorjuntakalustoa kun Venäjä puolestaan pystyy luomaan joukoilleen suoja-alueen S-400-ilmatorjuntajärjestelmillään.

Iskander-ohjuksillaan Venäjä yltäisi tuhoamaan syvällä Ukrainassa lentokenttiä ja sotilaskoneita.

Ukraina on kuitenkin hankkinut Turkista Bayraktar TB2 -sotilaslennokkeja, jotka ovat osoittaneet tehonsa Libyassa ja Syyriassa ja hermostuttaneet Moskovan, raportoi Washington Post.

Suuri uhka ovat myös kyberhyökkäykset, jollaisilla iskut todennäköisesti alkaisivat.

Lue lisää: Kommentti: Sodan sumu sekoittaa jo – Ukraina yrittää pitää pään kylmänä

Suurin kysymys onkin, aikooko Venäjä todella käynnistää suuren luokan invaasion Ukrainaa vastaan? Suurin osa sotilasanalyytikoista pitää tätä epätodennäköisenä, sillä se johtaisi pitkään ja veriseen sotaan sekä suurin tappioihin.

Sen sijaan Venäjä saattaisi turvautua rajoitettuihin ilmaiskuihin tai alueiden haltuunottoihin. Yksi Venäjän vaihtoehdoista voisi olla iskeä etelässä Donbassin alueelta kohti Krimiä, luoden yhteyden siellä jo oleviin venäläisjoukkoihin.