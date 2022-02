Kaksi vauvaa kuoli kylmyyteen Syyriassa – ”Tuntuu, että maailma on unohtanut Luoteis-Syyrian lapset”

Lumisateet ja pakkaset ovat koetelleet Luoteis-Syyriaa.

Kaksi vauvaa on kuollut kylmyyteen Luoteis-Syyriassa, BBC uutisoi. YK:n edustaja kertoi AFP:lle, että toinen vauvoista oli vain seitsemän päivän ikäinen tyttö ja toinen oli kahden kuukauden ikäinen tyttö. Molemmat kuolivat Idlibin maakunnassa.

Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan vauvat olivat olleet leireissä al-Ziyaran ja al-Sheik Bahrin alueilla, jotka sijaitsevat Idlibin kaupungin pohjoispuolella. Järjestö myös sanoi, että kuukauden ikäinen poikavauva oli kuollut kylmyyteen Jarablusissa sijaitsevassa leirissä Aleppon maakunnassa 23. tammikuuta. Qastal Miqdadin alueella puolestaan kuoli lapsi, kun hänen perheensä teltan katto romahti lumen painosta.

Pelastakaa lapset -järjestön edustaja Sonia Khush muistutti lausunnossa, että joka vuosi sisäiset pakolaiset joutuvat kestämään kylmyyttä ilman lämpimiä vaatteita, ruokaa ja lämmitystä.

– On käsittämätöntä, että kenenkään lapsen pitäisi kohdata talvi peläten henkensä puolesta. Lähes 11 vuotta sen jälkeen, kun Syyrian kriisi alkoi, tuntuu, että maailma on unohtanut Luoteis-Syyrian lapset. Nämä vältettävissä olevat ja traagiset kuolemat ovat kauhistuttava esimerkki siitä, kuinka lapset tarvitsevat kiireellisesti lisää humanitääristä tukea. He tarvitsevat myös kestävän, rauhanomaisen ratkaisun Syyrian konfliktiin, jotta enempää lapsia ei jäädy kuoliaaksi telttoihinsa.

Idlibissä on noin 2,8 miljoonaa ihmistä, jotka ovat paenneet sinne muualta Syyriasta. Yhteensä Idlibin ja Aleppon maakunnissa on 287 leiriä sisäisille pakolaisille. Alkuvuonna lumisade, tulvat ja kovat tuulet ovat aiheuttaneet tuhoja alueella. Ainakin 935 on tuhoutunut ja yli 9 500 vaurioitunut.

Lisäksi YK:n mukaan leireissä on alkuvuonna ollut 68 tulipaloa, joissa on kuollut kaksi ihmistä ja loukkaantunut 24. Suurin osa tulipaloista on johtunut lämmityslaitteista.

Monet asuvat leireissä kuluneissa teltoissa ilman lämpimiä vaatteita tai lämmitystä.

YK on varoittanut, että tilanne on pahentumassa, sillä Syyrian taloustilanne on heikentynyt ja esimerkiksi ruoan hinta on kaksinkertaistunut vuodessa.