Tartuntojen alkuperää tutkitaan.

Tongassa on turvauduttu sulkutoimiin koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi, The Guardian uutisoi. Tongassa todettiin tiistaina kaksi koronatartuntaa paikallisilla satamatyöntekijöillä, jotka ovat työskennelleet kansainvälisen avun jakelussa Tongan pääkaupungissa Nuku’alofassa.

New York Timesin mukaan keskiviikkona kerrottiin kolmesta uudesta koronatartunnasta. Tartunnat todettiin työntekijöiden sukulaisilla. Tartunnan saaneiden kerrotaan olevan oireettomia ja karanteenissa, paikallismedia raportoi.

Tonga toipuu yhä tammikuisesta rajun tulivuorenpurkauksesta ja sen aiheuttamasta tsunamista. 15. tammikuuta tapahtunut vedenalainen purkaus peitti suuren osan maasta tuhkaan ja nostatti jopa 15 metriä korkeat aallot. Kolme ihmistä kuoli ja joissain kylissä tsunami tuhosi kaikki rakennukset.

Muun muassa Australia, Uusi-Seelanti, Britannia ja Kiina ovat lähettäneet humanitääristä apua kuten vettä, hygieniatarvikkeita ja väliaikaisia suojia kotinsa menettäneille. Apu on pyritty toimittamaan ilman kontaktia avun toimittajien ja vastaanottajien välillä. Esimerkiksi avustustarvikkeet on pidetty eristyksissä kolme päivää, ennen kuin tongalaiset ovat koskeneet niihin, BBC kertoo.

Avustustarvikkeita toimittaneella australialaisella HMAS Adelaide -aluksella havaittiin kymmeniä tartuntoja viime viikolla. Tongalaisilla havaittujen tartuntojen ei kuitenkaan uskota liittyvän sota-aluksen tartuntaryppääseen.

Tongalaisten koronatartuntojen alkuperä pyritään kuitenkin selvittämään ja australialaisalus viekin näytteet tutkittavaksi Australiaan.

Saarivaltiona Tonga on selvinnyt pandemiassa vähällä: WHO:n tilastojen mukaan maassa oli ennen helmikuuta todettu ainoastaan yksi tartunta koko pandemian aikana. Kyse oli Tongaan palanneesta matkailijasta, joka oli karanteenissa.

Tongan pääministerin Siaosi Sovalenin mukaan koronasulku alkaa kello 18 paikallista aikaa keskiviikkona. Päättymispäivää sululle ei ole vaan tilannetta arvioidaan uudelleen 48 tunnin välein.

Tongan väkiluku on noin 106 000. WHO:n tilastojen mukaan heistä 63 681 on täysin rokotettuja koronavirusta vastaan. 73 928 ihmistä on saanut ainakin yhden annoksen koronarokotetta.