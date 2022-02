Mitkä maat saivat kirjeen Venäjältä? Näin Haavisto vastaa – tämä tapauksesta tiedetään

Näiden maiden tiedetään vastaanottaneen kirjeen Venäjän suurlähetystöltä.

Venäjän Suomelle lähettämä kirje turvallisuusvaatimuksista herättää ihmetystä. Pian sen jälkeen, kun tieto Suomen saamasta kirjeestä tuli, kerrottiin kaikkien Etyj-maiden vastaanottaneen vastaavan.

Ulkoministeriö oikaisi tiistai-iltana tiedon ja kertoi, etteivät kaikki Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön maat ole saaneet kirjettä. Osallistujamaita Etyjissä on 57, ja niihin kuuluu myös Venäjä.

On epäselvää, mitkä kaikki maat ovat vastaanottaneet kirjeen.

IS kysyi asiaa asiantuntijoilta. Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan joukko on suuri.

– Meidän tietojemme mukaan olisi Nato- ja EU-maat ainakin ja niiden lisäksi mm. Serbia, Haavisto vastaa.

Venäjän ulkoministeriö kertoo verkkosivuillaan, että kirje on lähetetty Yhdysvalloille, Kanadalle ja ”useille Euroopan maille”. Kirje on julkaistu Venäjän ulkoministeriön sivuilla sekä venäjäksi että englanniksi.

Mitkä Euroopan maat sitten ovat vastaanottaneet kirjeen?

Venäläinen uutistoimisto Tass uutisoi maanantaina Suomen suurlähetystön vastaanottaneen kirjeen ja myöhemmin Norjan suurlähetystön saaneen Venäjältä kirjeen. Muun muassa norjalainen VG on raportoinut kirjeestä.

Venäjän Latvian-suurlähetystö on kertonut luovuttamastaan kirjeestä virallisella Facebook-sivullaan.

Slovakialle on myös luovutettu kirje venäläisen Ria Novostin mukaan.

Myös Viro on saanut kirjeen virolaisen yleisradioyhtiö ERR:n mukaan.

Venäjän median mukaan myös Itävallan ulkoministerille on annettu kirje.

Muuan muassa Saksan, Ranskan ja Ruotsin mediasta mainintoja Venäjän lähettämästä kirjeestä ei juuri löydy.

Suomen Etyj-suurlähettiläs Vesa Häkkinen kertoo niin ikään, että hänen käsityksensä on, että kirje on mennyt kaikille EU- ja kaikille Nato-maille. Lisäksi hän tietää, että kirje on lähetetty myös joillekin näiden ulkopuolisille maille eli toisin sanoen Etyj-maille.

Kirjeitä on luovutettu viikonlopusta alkaen eri maille. Niitä on luovutettu vielä tiistainakin.

– Kirjeet ovat tulleet eri tahdissa eri maihin. Siinä ehkä kyse on siitä, miten Venäjä on saanut audiensseja kirjeen luovuttamiselle ja miten he ovat saaneet kirjeitä käännettyä eri kielille, Häkkinen kertoo.