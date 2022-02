Marraskuussa viimeksi eduskunnan vieraana Helsingissä käynyt Vitali Milonov kertoo Venäjän medialle olleensa tulossa jälleen Suomeen edistämään maiden välisiä kulttuurisuhteita, mutta nyt hänen matkansa tyssäsi yllättäen maahantulokieltoon rajalla.

Vitali Milonov kävi marraskuun loppupuolella tapaamassa Puolaan pyrkineitä siirtolaisia Valko-Venäjällä. Nyt hän epäilee, että Schengen-viisumin mitätöiminen on Puolan kosto tästä matkasta.

Venäjän valtapuoluetta eli Yhtenäistä Venäjää edustava kansanedustaja Vitali Milonov tilittää venäläismediassa joutuneensa kohtaamaan epämiellyttävän yllätyksen Suomen rajalla.

– Minua ei päästetty Suomeen, Puola oli mitätöinyt viisumin, Milonov kertoi uutistoimisto Ria Novostille maanantaina.

Milonov kertoo yllättyneensä ikävästi siitä, että Puolan toimien vuoksi hänen matkansa Suomeen estyi. Vasta rajalla hänelle oli paljastunut, että Puola oli mitätöinyt hänen Schengen-viisuminsa, joten myöskään Suomi ei voinut päästää häntä maahan.

– Puolan poliittisten päätösten vuoksi Suomesta tuli faktisesti venäläisvastaisten toimien instrumentti, Milonov paheksui Ria Novostille.

IS:n tietojen mukaan Milonov yritti tulla maanantaina Suomeen Vaalimaan kautta. Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan Milonov ei voinut kuitenkaan saapua Suomeen, koska hänellä ei ollut Schengen-maahantulon edellytyksiä.

Pietarin trollitehtaan medioihin kuuluva Fan-uutistoimisto kertoo, että Puola on asettanut Milonovin omalle viisumikieltolistalleen. Moskovski Komsomolets -lehden mukaan Puola on tehnyt päätöksensä ilman, että se on perustellut ratkaisuaan mitenkään kansanedustajalle.

– Olen tyrmistynyt Puolan vallanpitäjien päätöksestä, kun he ovat asettaneet minut tällaiselle pakotelistalle ilman mitään ilmoitusta ja ilman virallista selitystä… Tätä ei voi hyväksyä, tämä on russofobisen ja venäläisvastaisen politiikan jatketta, Milonov purki tuntojaan venäläismediassa.

Milonov kävi Suomessa marraskuun alussa, jolloin hän tapasi muun muassa presidentti Tarja Halosen ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd).

Milonov oli tuolloin Suomessa virallisesti eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän vieraana ja osallistui myös Helsingin kaupungin järjestämään seminaariin. Samassa yhteydessä Helsingissä järjestettiin Finlandia-talolla suomalais-venäläisen kulttuuriyhteistyön nimissä romanssimusiikin konsertti, jonka järjestäjätahoihin Milonov on kuulunut jo useiden vuosien ajan.

Milonov kertoo olleensa tulossa nytkin Suomeen kulttuuriyhteistyön vuoksi.

– Olin menossa keskustelemaan konserttien ja foorumeiden järjestämisestä… Oli tarkoitus keskustella ison kansainvälisen projektin järjestämisestä ja toivon, että se toteutuu kaikesta huolimatta, Milonov sanoi Ria Novostille.

Znak.com-sivustolle Milonov kertoo olleensa tulossa Suomeen tälläkin kertaa kutsuttuna, ja nimenomaan tulevan Meidän Romanssi -konsertin järjestelyiden vuoksi.

– Minulla oli kutsu Suomen hallituksen taholta. Meillä on jo kymmenen vuoden ajan ollut venäläisen romanssimusiikin konsertti Helsingissä, se on suuri venäläinen tapahtuma Suomessa, Milonov sanoi Znak.comille.

IS:n tietojen mukaan Milonoville ei ollut tällä kertaa lähetetty virallista kirjallista kutsua ainakaan eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän kautta. Myöskään valtioneuvoston viestinnässä ei ollut tietoa, että Milonovia olisi kutsuttu Suomeen tällä kertaa virallisesti.

Eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra (kok) oli kuitenkin suullisesti tietoinen siitä, että Milonovin piti saapua Suomeen keskustelemaan romanssimusiikin konsertista sen järjestäjiin kuuluvan Elena Putinan kanssa. Kopran itsensä oli myös alkujaan tarkoitus osallistua tähän epäviralliseen tapaamiseen Imatralla.

Milonov tunnetaan Venäjällä niin kutsutun homopropagandalain ideoijana ja edistäjänä. Hän on useita kertoja osallistunut itse esimerkiksi Pietarissa järjestettyjen seksuaalivähemmistöjen tapaamisten häiriköintiin.

Ria Novostille Milonov sanoo olleensa aina edistämässä Suomen ja Venäjän hyviä suhteita. Hän kuuluu myös Venäjän parlamentin Suomi-ystävyysryhmään. Todellisuudessa Milonov oli kuitenkin varsin aktiivinen niin kutsutuissa suomalais-venäläisissä lapsikiistoissa ja niiden paisuttelussa 2010-luvun alkupuolella. Kremlin-mielinen propagandakoneisto piti lapsikiistoja yllä vielä 2010-luvun puolivälissä, mutta viime aikoina sillä saralla on ollut hiljaisempaa.

Vitali Milonov tunnetaan Venäjällä homoseksuaalien piinaajana ja rienaajana. Kuvassa hän on häiriköimässä Pietarissa järjestettyä Queer-festivaalia vuonna 2013.

Milonov sanoo epäilevänsä, että Puolan päätös mitätöidä hänen viisuminsa on kosto hänen esittämistään mielipiteistä Valko-Venäjän kautta kulkeneeseen siirtolaisvirtaan liittyen.

Milonov kävi Valko-Venäjän puolella Puolan vastaisella rajalla marraskuun loppupuolella, vain pari viikkoa Suomen-vierailunsa jälkeen. Hänen käynnistään tehtiin Venäjällä mediaspektaakkeli. Hän kuvasi rajalle jumittuneiden siirtolaisten olosuhteista myös videodokumentin, jossa hän esiintyy juontajan roolissa.

(Alla on Milonovin tähdittämä video Valko-Venäjän siirtolaisvirrasta Puolan rajalta.)

Milonovin mukaan siirtolaiskriisin syy on Euroopan unionissa, ei Valko-Venäjässä eikä varsinkaan Venäjässä.

– He (EU:ssa) kutsuivat heidät, ja nyt he paukauttivat oven kiinni näiden ihmisten ja lasten nenän edessä, Milonov sanoi uutistoimisto Ria Novostin mukaan Puolan ja Valko-Venäjän rajalla käydessään.

Milonov esiintyi Puolan vastaiselle rajalla hyväntekijänä, joka tuli auttamaan Puolan kaltoin kohtelemia siirtolaisia Valko-Venäjän tueksi.

– Me olemme keränneet kaikenlaista apua, sillä olemme nähneet aivan pieniä lapsia, joille apu on tarpeen. Olemme myös valmiit keskustelemaan yhdessä valkovenäläisten ystäviemme kanssa siitä, kuinka voimme helpottaa näiden ihmisten elämää. He ovat päätyneet tänne ilman meidän tahtoamme ja ilman meidän kutsuamme, Milonov sanoi siirtolaisia tavattuaan.

Puola, Liettua ja Latvia ovat olleet yksimielisiä siitä, että Valko-Venäjän kautta kulkenut siirtolaisvirta on ollut nimenomaan itsevaltaisen Aljaksandr Lukashenkan aikaansaamaa ja Lukashenka on saanut myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin tuen toimilleen.

Lenta-uutissivusto kertoo, että Puolan vastaisella rajalla ollessaan Milonov puhutteli myös puolalaisia rajamiehiä. Milonovin kerrotaan luvanneen rajamiehille, että Puola saa joka tapauksessa osansa siirtolaisista Euroopan sisältä eli Saksan kautta, josta nämä tulevat ”syömään teidän leipäänne”. Lisäksi Milonovin kerrotaan ilmoittaneen rajamiehille, että Euroopan unioni pakottaa puolalaiset ”kieltämään Kristuksen” ja tunnustamaan homot sekä samansukupuolisten liitot.