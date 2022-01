Le Drian arvosteli viime viikolla Malin sotilasjunttaa.

Länsi-Afrikassa sijaitseva Mali on ilmoittanut karkottavansa Ranskan suurlähettilään maasta. Syynä ovat Ranskan ulkoministerin Jean-Yves Le Drianin "vihamieliset kommentit".

Le Drian arvosteli viime viikolla Malin sotilasjunttaa "laittomaksi" ja piti sen päätöksiä "vastuuttomina". Sotilasjuntta kaappasi vallan Malissa vuonna 2020.

Mali on käynyt taistelua jihadistikapinallisia vastaan ja saanut siihen apua Ranskan johtamilta joukoilta. Ranska on ilmoittanut alkavansa vähentää joukkojaan entisessä siirtomaassaan, mutta sen johtamassa Takuba-operaatiossa on joukkoja myös muista Euroopan maista.