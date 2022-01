Boris Johnsonilla kuumat paikat: poliisi tutkii 12:ta tilaisuutta, alkoholia juotu ”liiallisesti” – tästä tuoreessa raportissa on kyse

Sue Grayn niin sanottu bileraportti antaa raskauttavan kuvan virka-asunnon tilaisuuksista. Boris Johnsonin ero on yhä mahdollinen.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin virka-asunnolla koronasulun aikana järjestetyistä tapaamisista ja juhlista kertova Sue Grayn laatima selvitys asettaa pääministerin vaikeaan asemaan.

Raportin mukaan johtajuus ja arvostelukyky ovat pettäneet ja tilaisuuksille on ”vaikea löytää oikeutusta” aikana, jolloin ihmisiä oli vaadittu hyväksymään tiukat rajoitukset. Alkoholia on myös juotu liiallisesti, raportissa kerrotaan.

Raportti julkaistiin maanantaina. Myös Lontoon poliisi tutkii Downing Streetin tapahtumia, minkä takia Gray on jättänyt raportistaan pois monia yksityiskohtia, ettei se häiritsisi poliisin tutkimusta.

Hallinnon virkakuntaan kuuluva Gray on antanut poliisille tutkittavaksi 300 valokuvaa ja 500 sivua asiakirjoja. Gray on haastatellut yli 70:ää silminnäkijää. Koronarajoitusten rikkomisesta tuomitaan yleensä sakkorangaistus.

Mielenosoittajat toivat Downing Streetille juhlakohuun liittyviä koristeita.

Raportista käy ilmi, että poliisi tutkii yhteensä 12:ta tilaisuutta. Niistä yksi järjestettiin Downing Streetin asunnossa. Guardianin mukaan kyseessä olivat väitetysti pääministerin vaimon Carrie Johnsonin kanssa järjestetyt juhlat, joissa juhlittiin neuvonantaja Dominic Cummingsin lähtöä 13. marraskuuta 2020.

Daily Mailin lähteen mukaan Carrie Johnsonin ystävät järjestivät juhlat, joissa juotiin, tanssittiin ja kuunneltiin paljon Abbaa, muun muassa kappaletta The Winner Takes It All. Lehden mukaan pääministeri oli paikalla.

Carrie Johnsonin edustaja on kiistänyt väitteen.

Boris Johnson on aiemmin vähintäänkin antanut ymmärtää parlamentin alahuoneen istunnossa, ettei mitään juhlia ole järjestetty marraskuun 13. päivänä.

Sue Gray tutki yhteensä 16:tta tilaisuutta, jotka järjestettiin toukokuun 2020 ja huhtikuun 2021 välillä. Valtaosa järjestettiin Downing Street 10:ssä tai suomalaisittain valtioneuvoston kansliaa vastaavassa hallituksen toimistossa. Yksi pidettiin opetusministeriön tiloissa.

Daily Mirror on aiemmin väittänyt, että henkilökunnalla on ollut läpi pandemian perinteenään ”viiniperjantai", joka on ollut kirjattuna 50 työntekijän digitaalisiin kalentereihin ja rikkonut rajoituksia.

Grayn raportin mukaan osa henkilökunnasta halusi nostaa asian esille jo aiemmin, mutta se tuntui vaikealta.

Boris Johnson on osallistunut ainakin kahteen tilaisuuteen: puutarhajuhliin toukokuussa 2020 Downing Streetillä sekä omiin syntymäpäiväjuhliinsa, jotka pidettiin Downing Streetillä sisätiloissa. Poliisi tutkii näistä molempia.

Boris Johnson oli tulta ja tappuraa parlamentin alahuoneen istuntosalissa.

Boris Johnson antoi maanantaina parlamentin alahuoneessa lausunnon ja vastasi useiden kymmenien kansanedustajien puheenvuoroihin. Oppositiopuolue Labour vaati Johnsonin eroa erittäin selvin äänenpainoin. On epäselvää, kuinka moni Johnsonin puolueen edustaja tukee häntä ja kuinka moni olisi valmis äänestämään luottamuksen menneen.

Johnson aloitti salissa pyytäen tapahtunutta anteeksi. ”On aika katsoa peiliin”, hän sanoi, ja kertoi aikovansa ”korjata asian”. Johnson toisteli, että Downing Streetin hallinnossa tullaan tekemään uudistuksia.

Pääministeri vetäytyi parlamentin alahuoneessa sen taakse, ettei poliisin tutkimus ole valmis eikä Grayn raportti vielä valmis. Hänen mielestään on liian aikaista tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä.

Theresa Mayn (sinisessä jakussa) mielestä oli väärin, ettei Downing Street noudata asettamiaan samoja sääntöjä.

Muun muassa Johnsonia pääministerinä edeltänyt oman puolueen Theresa May sivalsi Johnsonia.

– Grayn raportti ei näytä, että (Downing Street) numero 10 ei noudattanut sääntöjä, jotka se oli määrännyt muille. Joten joko hän ei lukenut sääntöjä, ymmärtänyt niitä tai hän ei ajatellut, että säännöt pätevät numero 10:een. Mikä näistä on kyseessä, May kysyi.

Monet kansanedustajat kertoivat, miten ihmiset eivät ole tiukkojen rajoitusten aikaan voineet nähdä rakkaitaan pitkiin aikoihin – he eivät ole saaneet nähdä kuolevia rakkaitaan tai vastasyntyneitä lapsenlapsiaan. Etenkin oppositiopuolueen edustajat tuomitsivat Downing Streetin juhlat vahvasti.

Johnson ei vastannut muun muassa kysymykseen siitä, julkaistaanko Grayn raportti kokonaisuudessaan heti, kun se on mahdollista. Useat Johnsonin oman puolueen kansanedustajat kysyivät tätä. Istunnon jälkeen Downing Street julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Grayn raportti julkaistaan kokonaisuudessaan, kun poliisin tutkinta on valmis.

Johnson tapasi maanantai-iltana oman puolueensa kansanedustajia suljettujen ovien takana. Kokouksesta tihkuneiden tietojen mukaan Johnson vakuutti ottavansa koronapandemian vakavasti ja sanoi itse melkein kuolleensa tautiin.

Boris Johnson sairasti koronataudin maalis-huhtikuussa 2020.