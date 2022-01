Kaksi nuorta poliisia ammuttiin Saksassa – yksi epäilty poliisin tiedossa

Kaksi poliisia kuoli, kun heitä ammuttiin liikennevalvonnan yhteydessä Saksassa.

Kaksi nuorta poliisia sai kuolettavia vammoja jouduttuaan ampumisen kohteiksi liikennevalvonnan yhteydessä Kuselissa Rheinland-Pfalzissa, Saksassa. Surmansa saivat 29-vuotias poliisimies ja 24-vuotias poliisinainen.

Epäillyt pakenivat, mutta tutkinta on nyt edennyt.

– Poliisi on päässyt jo yhden epäillyn jäljille. Miehen henkilöllisyys on jo poliisin tiedossa. Hänellä on aseenkantolupa. Poliisi on saanut yli 50 vihjettä, Südwestrundfunk (SWR) kertoo.

Maan johtavat poliitikot ovat ottaneet kantaa tilanteeseen.

– Rikolliset teot muistuttavat teloitusta. Poliisit vaarantavat oman henkensä joka päivä meidän muiden turvallisuuden takia, Saksan sisäministeri Nancy Faeser sanoi Die Zeit -lehden mukaan.

Kusel sijaitsee noin 150 kilometriä Frankfurtista lounaaseen ja 40 kilometriä länteen Kaiserslauternista. Kausel on lähellä Ranskan ja Luxemburgin rajoja. Rheinland-Pfalz on Saksan osavaltio maan lounaisosassa. Osavaltion pääkaupunki on Mainz. Alueesta käytettiin aiemmin suomeksi nimeä Reininmaa-Pfalz.