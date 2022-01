Kommentti: Sodan sumu sekoittaa jo – Ukraina yrittää pitää pään kylmänä

Vladimir Putinkin voi säheltää ja erehtyä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ukrainalaiset yrittivät välttää paniikkia, vaikka Venäjä on tuonut tankkinsa rajalle.

Pelko on sodassa usein tuliaseita tehokkaampi.

Jos Venäjän tarkoitus on pelotella maailmaa, se on onnistunut siinä hyvin. Ukrainan ainoa toivo uhkaajaansa vastaan on pitää pää kylmänä.

Venäjä on keskittänyt armeijansa Ukrainan rajalle, mutta vakuuttaa, että ei halua sotaa. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba esitti sunnuntaina viisaasti, että silloin Venäjän varmaan pitäisi hakea diplomaattista ratkaisua. Sen pitäisi jatkaa puhumista lännen kanssa. Kuleba tietenkin haluaisi myös, että Venäjä vetäytyisi Ukrainalta miehittämiltään alueilta.

Erityisesti englanninkielisessä lännessä Venäjän hyökkäystä on pidetty jo varmana. Yhdysvallat ja Britannia ovat evakuoineet lähetystöjään. Presidentti Joe Biden on useaan otteeseen puhunut tulevasta hyökkäyksestä.

Viime viikolla Ukrainan presidentti Volydymor Zelenskyi joutui jo vakuuttelemaan, että ”paniikki on tarpeeton”. Zelenskyin mukaan ”ulkomailla ajatellaan, että täällä on sota, mutta niin ei ole”.

Ukrainassa on tietysti ollut sota kahdeksan vuotta. Mutta se on pysynyt hallittavissa. Suursodan pelko voisi ajaa ukrainalaisia karkuun ja sekoittaa maan taloutta ennestään.

Näin Venäjä saisi mitä haluaa hyökkäämättäkin. Pelko toimisi ilman, että rautaa ja miehiä pitäisi kuluttaa.

Ukraina on ottanut ilolla vastaan aselähetykset lännestä. Lännen talouspakoteuhkaukset hillitsevät Venäjää, oli sen sotakassa kuinka valtava hyvänsä.

Mutta Nato-maat ovat tehneet selväksi, että ne eivät tule Ukrainaan taistelemaan Venäjää vastaan. Vain ukrainalainen ja venäläinen veri virtaisivat. Ukrainan kaupungit palaisivat.

Vastuullisena johtajana presidentti Zelenskyi ei tietenkään halua tätä.

Presidentti Zelenskyi suhtautuu maahansa kohdistuvaan uhkaan rauhallisemmin kuin presidentti Biden.

Washingtonissa Zelenskyin maltillisuus on herättänyt jopa lievää ärtymystä. Bidenin lisäksi asevoimien komentaja Mark Milley on varoittanut välittömästä sodan uhasta.

Bidenin linja tiukkeni merkittävästi sen jälkeen, kun hän tuli lipsauttaneeksi, että Venäjän ”vähäinen tunkeutuminen” Ukrainaan ehkä johtaisi lievempiin vastatoimiin. Biden tunnetaan suustaan karkaavista sammakoista.

Euroopassa kauhistuttiin ja Yhdysvalloissa Bidenin republikaanivastustajat ottivat kaiken ilon irti. Bidenin pitää näyttää, että hän ei lipsuile. Symbolista lisäsotilasjoukkoa ollaan heti lähettämässä Eurooppaan vahvistukseksi ja isompiakin valmistellaan.

Britannian pääministeri Boris Johnson on myös aktivoitunut. Hän aikoo keskustella Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa alkavalla viikolla. Britannia lupaa rutkasti joukkoja ja kalustoa itäiseen Eurooppaan. BBC:n mukaan Johnson myös pian vierailee alueella.

Johnsonin vastustajat väittävät pääministerin ryhdistäytymisen syyksi huomion kääntämistä hänen asemaansa uhkaavista bileskandaaleista. Tämä taas lisää Johnsonin halua näyttää, että hän on tosissaan.

Tiedustelutiedossa ja sen tulkinnassa on eroja. Länsimaiden sotilastiedustelut tulkitsevat Venäjän joukkojen olevan valmiita hyökkäykseen. Verivalmisteitakin on toimitettu tulevia haavoittuneita varten.

Ukrainassa katsotaan lähempää, eikä uskota Venäjän armeijan vielä ryhmittäytyneen hyökkäykseen.

Venäjä salaa todelliset päämääräänsä. Pelätään, että alkava yhteinen sotaharjoitus Valko-Venäjän kanssa muuttuu oikeaksi rynnistykseksi kohti Kieviä.

Toisen tulkinnan mukaan Venäjän todellisen kiinnostuksen kohde on juuri Valko-Venäjä. Se käytännössä miehittäisi maan sotaharjoitusten ja Ukrainan kriisin varjolla.

Näin turvattaisiin presidentti Aljaksandr Lukashenkan horjuva valtaistuin, mutta tehtäisiin hänestä lopullisesti Putinin marionetti.

On toisaalta huomautettu, että Putinkaan ei ole sarjakuvista karannut voittamaton superroisto. Hän ei harjoittele yhdellä kädellä judoheittoja ja pelaa toisella shakkia samalla kun laatii saatanallisen erehtymättömiä suunnitelmia. Vladimir Putinkin voi säheltää ja mokata.

Jos Putinin juonet nyt karkaavat käsistä, seurauksena on suurin sota Euroopassa 80 vuoteen.