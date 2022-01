Uutuusdokumentti kuvaa Euroopan pisintä asemasotaa.

– Jumala on olemassa, mutta hän piileskelee.

Ukrainalaissotilaan lakoninen lausahdus voisi jopa hymyilyttää toisessa yhteydessä.

Mutta kun taustalla jytkii kumea kranaattitulitus, lausahdus kertoo pikemminkin siitä, että ollaan maanpäällisen helvetin porteilla.

Vielä karummalta sanat kalskahtavat, koska ne lausutaan sodan juoksuhaudassa vain parituhatta kilometriä Helsingistä etelään.

Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan jälkeen vuonna 2014 Venäjän ja Ukrainan kriisi jähmettyi vuosikausiksi keskinäiseksi nokitteluksi ja asemasodaksi Donbassin alueella. Ruumiita on tullut koko ajan, yhteensä jo liki 15 000, mutta ulkomaailmalle sota unohtui liki kahdeksaksi vuodeksi – kunnes sodan laajentumisen uhka toi sen taas kouriintuntuvasti maailman tietoisuuteen.

Jo ennen kuin kansainvälisen median toimittajat alkoivat taas matkustaa Itä-Ukrainan rintamalle, ranskalainen sotakirjeenvaihtaja ja dokumentaristi Loup Bureau tallensi siellä ainutlaatuista kuva- ja haastattelumateriaalia, joka viime vuonna jalostui Juoksuhaudat (engl. Trenches) -nimiseksi elokuvaksi.

Sitä esitetään parhaillaan Helsingin Docpoint-dokumenttielokuvafestivaaleilla.

Elokuvan trailerin voi katsoa yllä olevalta videolta.

Dokumentista tekee harvinaisen se, että Bureau leiriytyi kuukausien ajaksi ukrainalaissotilaiden korsuihin ja telttoihin kameransa kanssa. Normaalisti sellainen ei toimittajille ole mahdollista – mutta Bureau ei kysynytkään lupaa armeijalta.

Sotakirjeenvaihtaja Loup Bureau vietti kuukausia ukrainalaissotilaiden asemissa dokumenttia varten.

– Korkea-arvoiset ukrainalaiskomentajat eivät tiedä tästä dokumentista. Dimalla, ukrainalaisella fikserilläni ja hyvällä ystävälläni, oli kontakteja … omalta sotilasajaltaan. Hän neuvotteli paikallisten komentajien kanssa, jotka luottivat häneen. Emme kertoneet aluksi, että aiomme olla siellä kuukausia, koska se olisi herättänyt huomiota, Bureau kertaa dokumentin syntyhistoriaa lehdistömateriaaleissa.

Huoli nuorukaisista

– Sanoin pojille: me tulimme tänne yhdessä, me pääsemme pois yhdessä. Kukaan ei loukkaannu.

Sanat ovat ”Persephonen”, naissotilaan, jolle yksikön komentaja on antanut lempinimen, koska kaikilla muillakin oli.

Korkea heinikko tuo näkösuojaa, kun ukrainalaissotilas siirtyy kohti iskuasemaa Juoksuhaudat-dokumentissa. Elokuva on mustavalkoinen.

Persephonen oikea nimi on Oksana Anatolievna. Yleensä ukrainalaissotilaiden nimiä ei kerrota toimittajille, jotta sotilas ei siviilissä joutuisi häirinnän kohteeksi. Nyt nimi paljastuu sotilaiden keskusteluista.

Persephonella on itsellään jo aikuisia lapsia. Se on tehnyt hänestä äitihahmon nuoremmille sotilaille.

– Tulen paremmin toimeen poikien kanssa, jotka ovat samanikäisiä kuin lapseni, parikymppisiä, nainen naurahtaa ranskalaisdokumentissa.

Persephone on turhautunut nuorukaisten takia, sillä nämä eivät aina tajua pitää päätään matalana kapinallisten tulituksessa tai tykistökeskityksessä. Siksi hän toistaa, että kaikkien pitää selvitä hengissä palvelusajasta.

– Olen kyllästynyt olemaan lastentarhanopettaja, Persephone toteaa.

Ukrainalaissotilaat avautuivat pitkän yhdessäolon aikana ohjaaja Bureaulle myös elämästään siviilissä.

Ukrainalaissotilaiden kokemattomuus piinaa dokumentissa myös yksikön päällikköä, kokenutta, karskia ja vatsakasta sotilasta, joka sättii alaisiaan muun muassa siitä, etteivät nämä aina kanna ensiapupakkausta mukanaan.

Jos joku haavoittuu, ensihoitoon käytetään aina haavoittuneen ensiapupakkausta. Siksi se on jokaiselle henkilökohtainen elinehto.

– Se on Naton suositus ja tervettä järkeä, komentaja opastaa.

– Senkin ääliöt, hän puuskahtaa alaisilleen.

”Jos haluat pysyä hengissä, kaiva”

Jos ukrainalaisten juoksuhaudoissa onkin kokemattomia sotilaita, vastapuolesta annetaan kuvaa armottomuudesta ja ammattimaisuudesta. Heitä kutsutaan myös ”rakkaiksi ystäviksi”.

– He osuivat kolmannella laukauksella. He käyttivät haarukointitaktiikkaa. Todelliset ammattilaiset tekevät tykistöllä niin, eräs sotilas kertoo.

Kasvoilta kuultaa huoli, sillä asemat eivät ole riittävän kestäviä, jos tulisi suora osuma. Pelko on läsnä koko ajan, vaikka se käykin ilmi vain ajoittain miesten kasvoilta ja puheista.

– Ihme, ettei kukaan kuollut aamun keskityksessä.

Juoksuhaudat-dokumentti ei ole kuvaus Itä-Ukrainan nykytilanteesta, jossa uutiset kertovat yhä useammin sattuvista provokaatioista. Myös talven kylmyys ja suurhyökkäyksen uhka syövät tällä hetkellä sotilaita enemmän kuin dokumentissa, joka on kuvattu kuivissa oloissa ja vakaammassa poliittisessa tilanteessa.

Ukrainalaissotilas tarkisti asettaan etulinjassa Zoloten kylässä Luhanskin alueella viime viikolla.

Dokumentti seuraa intiimin läheltä sotilaiden arkea, ja Bureau kuvaa heitä myös huvittavissa tilanteissa, kun esimerkiksi pahanhajuisia pieruja päästelevä rintamakoira saa miehet kavahtamaan istuimiltaan ylös.

Vaikka toisinaan jää aikaa pelata Nintendolla teltassa, suurin osa ajasta menee sotimiseen valmistautumiseen. Siitä juontuu dokumentin nimikin.

– Jos haluat pysyä hengissä, kaiva, kiteyttää komentaja sotilaan tärkeimmän tehtävän asemasodassa.

Rintamalinja on koverrettu täyteen juoksuhautoja. Kuva Zoloten etulinjasta viime viikolta.

Ukrainalaissotilaat ovat kököttäneet paikoillaan jo pitempään kuin missään maailmansotien näyttämöillä. Vertaukset ensimmäisen maailmansodan tai jatkosodan asemasotavaiheeseen eivät ole dokumentin perusteella kaukaa haettuja.

Uusia juoksuhautoja rouhitaan hakuilla ja lapioilla tai räjäytetään kovaan maahan koko ajan lisää. Hiekkasäkkejä täytetään ja niillä tuetaan vallien reunoja. Juoksuhaudat ovat ainoa keino liikkua muuten lähes avoimessa maastossa. Niistä tiiraillaan vihollista periskoopeilla tai kiikareilla ampuma-aukoista.

Ukrainalaissotilas valvoi rintamalinjaa periskoopin avulla Avdiivkassa.

Vaikka Itä-Ukrainan konfliktin ”pahiksia” ovat Ukrainasta palan lohkaisseet venäläismieliset kapinalliset, jotka eivät kunnioita virallista tulitaukosopimusta, Bureau ei säästele kuvauksessaan myöskään Ukrainan armeijaa.

Sotilaiden kuuntelemassa radiolähetyksessä propaganda kertoo jälleen yhdestä iskusta, johon ukrainalaiset pidättyivät vastaamasta. Mutta todellisuus on toinen.

– Meidän on kostettava, miehet hokevat, kun kapinalliset ovat ampuneet kranaattinsa.

Kissan hoito toi vaihtelua sota-arkeen Ukrainan armeijan asemissa Avdiivkassa.

Kostoiskua juonitaan huolella, ja pian raskas konekivääri nakuttaa sarjaa kapinallisten asemiin ja niihin laukaistaan ammuksia raskaalla singolla.

Ohjaaja Bureau luovuttaa Itä-Ukrainan tilanteen poliittisen selostamisen dokumentissa yksikön komentajalle. Tämä kertoo mielipiteensä, miksi sota on saanut vain jatkua.

– Jos joku luulee, että tämä on sisällissota, on väärässä. Venäjä täällä vetelee naruista. Me voimme vain pyytää EU-maita auttamaan meitä ja painostamaan Venäjää. Mutta eurooppalaiset poliitikot ovat voimattomia persreikiä, selkärangattomia narttuja.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kuva on toiminut ukrainalaissotilaiden harjoitusmaalitauluna Zolotessa.

– Todelliset intressit ovat taloudellisia. Jotkut maat tarvitsevat öljyä. Kuten Saksa. Toiset haluavat tehdä sopimuksia Venäjän kanssa. Siksi he ovat mukana. Jos kaivaa hieman syvemmältä, kaikessa on kyse kaasun ja öljyn toimittamisesta, Syy on aina sama, kaikki haluavat rahaa.

– Me haluamme vain itsenäisyyden. Pitäkää huoli omista asioistanne. Mutta ei. He tulevat tänne. Miksi heidän pitää vittuilla meille? Miten mikään mitä tapahtuu maassani on teidän asianne? Heillä on omat ongelmansa ja he tulevat tänne. Emme me tarvitse heidän ongelmiaan, meillä on tarpeeksi omiammekin.