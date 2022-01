Kanadan pääkaupungissa rokotusmääräystä vastustavat rekkakuskit ovat saaneet kaupungin kaaokseen

Pääministeri Justin Trudeau perheineen on lähtenyt Ottawan kodistaan turvallisuussyistä.

Tuhannet ihmiset ovat kerääntyneet Kanadan pääkaupunkiin Ottawaan osoittamaan mieltä Yhdysvaltojen ja Kanadan rajan ylittävien rekkakuskien rokotusvmääräyksiä vastaan. Mielenosoitus on nimeltään Freedom Convoy, kertoo BBC.

90 prosenttia Kanadan 120 000:sta rajan ylittävän rekkaliikenteen kuljettajista on rokotettuja. Mielenosoitus on vähitellen laajentunut vastustamaan kaikkia rokotusmääräyksiä.

Poliisi tutkii tapauksia, joissa on esiintynyt häiriökäyttäytymistä ja virkavaltaan kohdistuvaa häirintää ja uhkauksia. Mielenosoituksessa on nähty hakaristilippuja ja pääkaupungin monumentteihin on kohdistunut ilkivaltaa.

Rekkakuskit ovat tukkineet tiet, jotka ympäröivät Kanadan parlamenttitaloa.

Puolustusministeri Anita Anand on sanonut tekojen olevan äärimmäisen moitittavia.

Ottawan pormestari Jim Watson kertoi mielenosoittajien uhkailleen kodittomille ruokaa jakavan hyväntekeväisyysjärjestön työntekijöitä. Mielenosoittajat olivat menneet vaatimaan ilmaista ruokaa, sillä heitä ei päästetty sisään ravintoihin, koska he kieltäytyivät noudattamasta maskipakkoa.

Pääministeri Justin Trudeau perheineen on lähtenyt turvallisuussyistä Ottawan kodistansa.

Trudeau kutsui mielenosoittajia pieneksi marginaaliseksi vähemmistöksi lehdistötilaisuudessa. Trudeaun hallitus asetti 15. tammikuuta määräyksen, jossa rokottamattomien rekkakuskien tulisi jäädä karanteeniin ylitettyään rajan.

Oppositiojohtaja Erin O'Toole on tavannut joitakin mielenosoittajia ja puolustanut oikeutta osoittaa mieltä rauhanomaisesti, mutta hän on arvostellut yksilöitä, jotka ”häpäisevät” muistomerkkejä.