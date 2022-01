Isä huolestui palatessaan töistä, kun perheen äiti ja poika puuttuivat ja kotoa löytyi verta.

10-vuotiaan pojan äiti on saanut syytteen poikansa murhasta Ranskassa, kertoi paikallinen syyttäjä sunnuntaina. Ruumis löytyi torstaina jätelavalle viedystä matkalaukusta noin sadan metrin päässä pojan asuinpaikasta.

Syyttäjän lausunnon mukaan 33-vuotias nainen ei ollut osannut ”selittää tosiasioita” ja oli ollut ”välttelevä” kuulustelussa. Hän ei muun muassa kertonut, missä oli epäillyn rikoshetken ja pidätyksensä välillä, uutisoi Figaro.

Kuolemansyyn tutkinnassa kävi ilmi, että poika on tapettu teräaseella ja tämän kaulaan ja rintaan on kohdistunut useita kuolettavia iskuja. Tutkijoiden mukaan poika on todennäköisesti kuollut keskiviikkona kotonaan.

Perhe asui uudella asuinalueella Pariisin itäpuolella.

Pojan äidin uskotaan panneen ruumiin matkalaukkuun, kun hän yritti hankkiutua ruumiista eroon. Perheen kodista löytyi myöhemmin verta.

Perhe asui Ferrières-en-Brien kunnassa Pariisin esikaupunkialueella. Nice-Matinin mukaan perhe oli muuttanut alueelle muutamia viikkoja aiemmin.

Paikallinen poliisi sai samana iltana tiedon lapsen katoamisesta. Perheen isä oli huolestunut töistä palatessaan, kun äiti ja lapsi eivät olleet kotona ja kotona oli verta.

Poliisi käynnisti suuretsinnät, joita jatkettiin läpi yön. Mukana oli muun muassa 60 poliisia, 10 koiraa ja 3 sukeltajaa. Matkalaukku löytyi seuraavana aamuna.

Vanhempien matkalaukussa oli pyörät, syyttäjän tiedotteessa kerrotaan.

Nainen otettiin kiinni siskonsa kotona perjantaina. Monet silminnäkijät olivat nähneet hänen nousevan lähijunaan keskiviikkoaamupäivänä.

Hänellä oli hallussaan verinen veitsi. Poliisit tutkivat, onko kyseessä murha-ase.

Syyttäjän mukaan naista epäillään alle 15-vuotiaaseen kohdistuvasta murhasta, josta voidaan tuomita elinkautinen vankeusrangaistus.

Syyttäjän mukaan naisella ei ole merkintöjä psykiatrisista diagnooseista eikä lääkitystä, mutta hänen sukulaisensa ovat kertoneet ”joskus epäjohdonmukaisesta käyttäytymisestä”.