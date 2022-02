Suomalainen Malin kertoo, miten sodan uhka näyttäytyy Ukrainassa – varasuunnitelma Suomeen paluusta on tehty

Yli 20 vuotta Ukrainassa viettänyt Malin Ahlbeck tuntee Itä-Ukrainan sodan kollegoiden jutuista ja automatkojen ikkunoista näkyvistä sankarihaudoista. Hän ei usko, että sota leviää Kiovaan.

Ajatus Kiovasta autolla Suomeen pakenemisesta on kuin tieteiskirjallisuuden sivuilta, kertoo Ukrainassa perheensä kanssa asuva Malin Ahlbeck.

Kerran keskustelu on kuitenkin käyty kotona: jos lentokenttää vaikka pommitetaan ja Kiovasta pitää päästä pois, sitten ajetaan Puolan kautta Suomeen. Ahlbeck kertoo siitä puhelimessa hämmentyneesti naurahtaen.

Hän pitää erittäin epätodennäköisenä, että Venäjä hyökkäisi ja valtaisi koko Ukrainan.

– Jos Venäjä pystyisi siihen, niin mitä se sitten aikoo tehdä? Tämä on niin suuri maa, melkein 50 miljoonaa asukasta, joista suurin osa on Venäjä-vastaisia. Mikä olisi Venäjän pitkän tähtäimen suunnitelma, hän kysyy.

Joukot Ukrainan rajalla eivät sinänsä ole mitään uutta, Ahlbeck sanoo. Hän pitää tilannetta Venäjän yrityksenä halvaannuttaa Ukrainan hyvinvointi ja taloudellinen kasvu. Taas kerran, hän lisää.

– En kyllä usko (hyökkäykseen). Mutta tietysti en olisi ikinä uskonut 2014, että Venäjä ottaisi Krimin tai menisi esimerkiksi Donetskiin. Donetski oli toinen kaupunki Ukrainassa Kiovan jälkeen. Siihen oli investoitu hirveästi, ja se oli aika kansainvälinen ja kukkiva, Ahlbeck kertoo.

Ukrainasta on tullut yli 20 vuoden aikana toinen kotimaa Malin Ahlbeckille. Venäjää ja Venäjän historiaa opiskellut turkulainen Ahlbeck tuli Ukrainaan kesäharjoitteluun vuonna 1999.

– Tapasin mieheni, ja tälle tielle jäin.

Pariskunnan vanhempi poika suorittaa Suomessa asepalvelustaan ja nuorempi käy kansainvälistä koulua Kiovassa.

– Hän tuli kotiin viime viikolla ja oli ihan, että vitsit, kaikki ovat ihan paniikissa. Jotkut on evakuoitu maasta, ja ukrainalaiset luokkakaverit puhuvat siitä, minne me muutetaan, jos Venäjä hyökkää, Ahlbeck kertoo.

Ahlbeck työskentelee eurooppalaisessa vaateketjussa henkilöstöpäällikkönä. Puolalaisen kollegansa kanssa hän on keskustellut siitä, miten vähän kiristyneestä turvallisuustilanteesta on puhuttu Ukrainassa muuhun maailmaan verrattuna. Suomalaiset sukulaiset ja ystävät kyselevät, onko kaikki hyvin.

Malin Ahlbeck käy perheineen yleensä Suomessa 3–4 kertaa vuodessa.

Paniikkireaktio Venäjän liikkeistä koskettaa Ahlbeckin mukaan Ukrainassa enimmäkseen heitä, jotka ovat tekemisissä ulkomaalaisten yhteisöjen tai lähetystöjen kanssa. Yhdysvallat on alkanut evakuoimaan lähetystönsä henkilökuntaa.

– Ukrainalaiset ovat tottuneet siihen, että venäläiset suunnittelevat aina jotain ja yrittävät provosoida ja osallistua sisäisiin Ukrainan valtion toimiin, Ahlbeck sanoo.

Suomen ulkoministeriö päivitti toissa viikolla matkustusohjettaan ja kehotti välttämään maahan matkustamista. Ukrainassa oleskelevia pyydettiin täyttämään matkustusilmoitus. Ahlbeck ehti täyttää sen jo aiemmin, jotta heidän perheensä yhteystiedot löytyvät kaiken varalta lähetystön listoilta.

– En mä ikinä mitään ennen ole ilmoittanut. Me nyt täällä asutaan koko ajan. Mutta nyt ajattelin, että ehkä ilmoitan ihan virallisesti, hän sanoo.

” Ukrainalaisilla ei ole tätä velikansa-ajattelua, ei ainakaan enää.

Asemasota on jatkunut Itä-Ukrainassa jo kahdeksan vuotta. Kiovassa se ei juuri näy. Maa on yli 1 200 kilometriä leveä, ja Kiova sijaitsee itä-länsiakselilla jotakuinkin keskellä.

– Mulla on kyllä työkaveri, joka on Donetskista. Hän lähti sieltä kahden matkalaukun ja poikansa kanssa, eikä ole ikinä palannut, Ahlbeck kertoo.

Länsi-Ukrainasta lähtee sotaan vapaaehtoisia.

– Lvivin alueella jos ajaa maaseudulla, näkee Itä-Ukrainassa kuolleiden sotilaiden hautoja, hän kertoo.

– Ihmiset ovat tottuneet siihen. Hirveäähän se on, että siihen on totuttu.

Vuosi 2014 on piirtynyt Malin Ahlbekin mieleen erityisenä. He olivat vasta muuttaneet Moskovaan, kun Ukrainassa alkoi vallankumous, jonka jälkeen Venäjä valtasi Krimin ja Itä-Ukrainan sota alkoi.

– Diskurssi siellä oli, että oi, oi, meidän velikansa. Se on tällaista isoveliasennetta Ukrainaa kohtaan. Ukrainalaisilla ei ole tätä velikansa-ajattelua, ei ainakaan enää, Ahlbeck kertoo.

Perhe asui Venäjällä neljä vuotta.

Kiovan keskusaukiolla Maidanilla kuoli helmikuun 2014 vallankumouksen mielenosoituksissa yli sata ihmistä. Tapahtumien jälkeen aukiolle palaaminen nosti tunteet pintaan, Malin Ahlbeck kertoo.

Puoluejärjestelmä on Ahlbeckin mukaan Ukrainassa paljon Venäjää terveemmällä tolalla. Korruptio on Ukrainassa merkittävä ongelma, mutta siitä kirjoitetaan lehdissä ja keskustellaan televisiossa, vaikka kanavat ovatkin oligarkkien omistamat.

– Ihmiset eivät sinänsä pelkää keskustella vaikeista asioista. Tietysti kaikki kritisoivat, eikä kellään ole rakentavia ajatuksia, mutta vapauden tunne on läsnä.

” Anoppi ihan raivostuu, jos joku tuttava muistelee sosiaalisessa mediassa ”vanhoja hyviä aikoja”.

Ukrainan ja Venäjän yhteinen tie on pitkä ja kivinen. Kansallismielisyys alkoi kyteä Ukrainassa muun Euroopan tavoin 1800-luvulla, jolloin maa oli Venäjän tsaarin vallan alla. 1900-luvun alussa käytiin Ukrainan itsenäisyyssota. Ukraina julistautui Suomen tavoin itsenäiseksi Venäjän vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen, mutta Neuvostoliitto valtasi maan. Kaistale silloista Länsi-Ukrainan kansantasavaltaa luovutettiin Puolalle.

Neuvosto-Ukraina tunnettiin Neuvostoliiton vilja-aittana. Ajanjaksolta muistetaan muun muassa kansanmurhana pidetty vuosien 1932–1933 nälänhätä holodomor, jossa kuoli eri arvioiden mukaan 3–14 miljoonaa ukrainalaista, ja Ukrainan kauniissa rantakaupunki Odessassa kuvattu Panssarilaiva Potemkinin (1925) porraskohtaus. Ukrainalaiset olivat Neuvostoliiton suurin etninen vähemmistö.

Neuvosto-Ukrainanasta on nyt 30 vuotta. Maa itsenäistyi elokuussa 1991.

Lastenvaunut valuvat Panssarilaiva Potemkinin klassikkokohtauksessa Odessan portaita pitkin, kun miehistön kapina johtaa verilöylyyn.

Sauli Niinistö laski kukat holdomorin muistomerkille Kiovassa 2019.

Malin Ahlbeck on nähnyt, miten itsenäinen Ukraina on kehittynyt ja kasvanut yhä kauemmas Venäjästä. Kun hän muutti Ukrainaan, ajan henki oli, että nyt rakennetaan uutta maata. Oman kielen asema vahvistui.

– Uudelle sukupolvelle se on kaikki täysin itsestäänselvää. He eivät muista Neuvostoliitto-aikaa. Heille koko Venäjän diskurssi on absurdi. He haluavat mennä Eurooppaan ja kokevat itsensä eurooppalaisiksi.

Harvassa ovat ne, jotka romantisoivat mennyttä.

– Anoppi ihan raivostuu, jos joku tuttava muistelee sosiaalisessa mediassa ”vanhoja hyviä aikoja”. Että kuinka voi sanoa niin, kyllä he muistavat, miten hirveätä se oli! Piti jonoissa istua, ei ollut omaa kämppää eikä mitään yksityisyyttä!

Malin Ahlbeck opiskeli Turussa yliopistossa Venäjän kieltä ja historiaa ennen muuttoa Ukrainaan.

Venäjä-mielisiä on Itä-Ukrainassa suhteessa enemmän kuin muualla.

Ilmapiiri on Kiovassa on Ahlbeckin mukaan Nato- ja EU-myönteinen. Apua toivotaan Yhdysvalloista ja Euroopasta.

– Ajatus on, että Ukrainan pitäisi päästä Natoon, niin kuin olisi itsestäänselvää, että se olisi Ukrainalle takuu siitä, että venäläiset eivät pysty ottamaan Ukrainaa.

Suomenruotsalaisena Ahlbeck kertoo miettineensä paljon kahden kielen tilannetta Ukrainassa. Ukraina ja venäjä ovat kielitieteellisesti hyvin lähellä toisiaan. Venäjä oli Ukrainan virallinen kieli vuoteen 1990.

– Kieli on niin paljon enemmän kuin vain lingvistinen konstruktio. Se symbolisoi kaikkea sitä valtaa.

” Tietysti en olisi ikinä uskonut 2014, että Venäjä ottaisi Krimin.

Arjessa kiristyneen turvallisuustilanteen tuntee Ukrainan valuutan hryvnian vaihtokurssissa ja pörssissä. Kansantalouden kannalta sillä on suuri merkitys.

– Sijoittajat kyseenalaistavat, onko oikea aika sijoittaa Ukrainan talouteen.

Ahlbeck on keskustellut itäukrainalaisen kollegansa kanssa, kannattaako rahaa vaihtaa pois paikallisesta valuutasta tai varata käteistä varata patjan alle.

– Jos kaikki nyt paniikinomaisesti ryhtyvät nostamaan rahaa tileiltään, niin siitähän se romahdus alkaa.