Ukrainan ulkoministeri vetosi Venäjään: Tilanne on ratkaistava diplomatian keinoin

Venäjä on lähettänyt noin satatuhatta sotilasta ja raskasta sotakalustoa Ukrainan rajalle, mikä on tulkittu merkiksi hyökkäysaikeista.

Ukraina vetosi sunnuntaina Venäjään, jotta maa vetäisi joukkonsa pois Ukrainan rajalta ja miehittämiltään alueilta sekä jatkaisi vuoropuhelua lännen kanssa. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba esitti näkemyksensä Twitterissä.

Kuleba kirjoitti, että jos Venäjän viranomaiset ovat vakavissaan sanoessaan, etteivät halua uutta sotaa, tilanne on ratkaistava diplomatian keinoin.

Kireä tilanne Ukrainan rajalla on lisännyt jännitteitä Venäjän ja länsimaiden välillä. Lännen mukaan Venäjä on lähettänyt noin satatuhatta sotilasta ja raskasta sotakalustoa Ukrainan rajalle, mikä on tulkittu merkiksi hyökkäysaikeista. Venäjä on kieltänyt suunnittelevansa hyökkäystä mutta vaatinut Yhdysvalloilta ja sotilasliitto Natolta takeita siitä, ettei sotilasliitto laajene itään.

Aiemmin sunnuntaina Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi venäläisen televisiokanavan haastattelussa Moskovan toivovan hyviä, tasavertaisia ja kunnioittavia suhteita Yhdysvaltoihin, kuten maailman muihinkin maihin.