Maanantaina ensi-iltaan tuleva dokumentti kytkee Madeleine McCannin murhasta epäillyn Christian Brücknerin entistä tiukemmin tapaukseen.

Madeleine McCannin vanhemmat Gerry ja Kate McCann ovat etsineet lastaan lähes 15 vuoden ajan. Kuva on otettu tiedotustilaisuudesta Madridista neljä viikkoa Madeleinen katoamisen jälkeen.

Kolmevuotiaan Madeleine McCannin murhasta epäillyn saksalaisen Christian Brücknerin liikkeistä on paljastunut tietoja, jotka kytkevät hänet aiempaa tiiviimmin rikospaikalle.

Asiasta kertovat muun muassa brittiläinen Telegraph ja saksalainen Bild.

Madeleine McCann katosi hotellihuoneesta Portugalin Praia da Luzissa toukokuussa 2007. Vaikka kolmevuotiasta brittityttöä on etsitty vuosikausien ajan ja kiviä käännetty, tapahtumat eivät ole selvinneet. Vanhemmat olivat katoamishetkellä hotellin ravintolassa.

Suuri yleisö yllättyi, kun kesällä 2020 saksalainen syyttäjä kertoi pitävänsä Christian Brückneriä Madeleine McCannin murhaajana. Saksalaismies oli viettänyt Portugalissa samalla alueella pitkiä ajanjaksoja 2000-luvun alussa. Hänellä on pitkä rikosrekisteri, johon lukeutuu monia seksuaalirikoksia. Uhrien joukossa on lapsia ja aikuisia.

Syyttäjä on kertonut vakuuttuneensa miehen syyllisyydestä, mutta sillä ei ole ollut todisteita syytteiden nostamista varten. Syyttäjä ei ole kertonut, millaisia todisteita sillä on tai miksi se on vakuuttunut tytön tulleen murhatuksi tai ylipäätään kuolleen. Ruumista ei ole löydetty.

Katoamisesta tehdyn uuden saksalaisdokumentin tekijöiden mukaan Brückner on tuntenut McCannin perheen käyttämän Ocean Club -hotellin erittäin hyvin. Hän on tehnyt hotellin huoneistoissa korjaustöitä useita kertoja.

Lisäksi Brückner on Bildin tietojen mukaan pessyt hotellin uima-altaita, kun hän pyöritti uima-altaisiin liittyvää yritystä.

Dokumentti SAT.1 tutkii: Uusia johtolankoja Maddien tapauksessa. Onko saksalainen Christian B. tekijä? (SAT.1 investigativ: Neue Spuren im Fall Maddie) saa ensi-iltansa maanantai-iltana Saksassa.

Dokumentin tekijöiden mukaan Brückner on ollut matkapuhelintietojen mukaan korkeintaan viiden minuutin päässä rikospaikalta, kun Madeleine McCann katosi.

Viranomaiset ovat aiemmin kertoneet, että Brückerin puhelin on paikantunut lähelle McCannin katoamispaikkaa, mutta puhe on ollut laajemmasta, noin puolen tunnin säteestä.

Virkavalta teki Madeleine McCanniin liittyviä kaivauksia hannoverilaisella siirtolapuutarha-alueella kesällä 2020.

Syyttäjä Christian Wolters on kertonut dokumentin tekijöille, että viranomaiset ottavat uudet tiedot huomioon.

– Olemme kiitollisia, että Sat.1-ryhmä on jakanut havaintojaan syyttäjänviraston kanssa. Jotkut todistajat voivat puhua mieluummin tiedotusvälineiden edustajille kuin meille tai poliisille. Jos tämän perusteella syntyy sopivia lähestymistapoja, seuraamme niitä tietenkin, Wolters kertoo ohjelman verkkosivujen mukaan.

Syyllisyyden kiistävä Brückner kävi kuukausikaupalla kirjeenvaihtoa tekijöiden kanssa. Hän myönsi myyneensä tuolloin Portugalissa huumeita ja sanoi, että hänen ohjenuoransa oli sen takia olla provosoimatta poliisia.

– Toisin sanoen: ei tehdä mitään rikoksia, ei etenkään ryöstää ihmisiä. Jälkimmäinen oli minusta tuolloin yhtä järjetöntä kuin ydinsodan aloittaminen tai kanan teurastaminen, Brückner kirjoitti.

Hän ei tahdo kommentoida syyttäjänviraston esittämiä syytöksiä, mutta kertoo odottavansa niiden tuloksia rentoutuneena.

Madeleine McCannin tapauksesta on valmistumassa myös kolmiosainen brittidokumenttisarja Madeleine McCann: Investigating the Prime Suspect. Tekijät eivät ole kertoneet, milloin sarja julkaistaan. Julkisuuteen kerrotun mukaan dokumentin tekijät uskovat Brücknerin syyttömyyteen. Haastateltu brittipoliisi Mark Williams-Thomas kertoo Brücknerin alibin pitävän.

– He ovat päätyneet tulokseen, ettei Brückner olisi voinut siepata Madeleinea. Mies oli 30 minuutin matkan päässä eikä käyttänyt puhelintaan Praia da Luzissa katoamisiltana, kertoo The Sun -lehden lähde dokumentin sisällöstä.

Brückner istuu tällä hetkellä Saksan Kielissä vankilassa iäkkään yhdysvaltalaisen naisen väkivaltaisesta raiskauksesta. Hän raiskasi naisen Portugalissa samalla Algarven alueella, mistä Madeleine McCann katosi puoltatoista vuotta myöhemmin.

Bildin tietojen mukaan syyttäjä valmistelee paraikaa syytteiden nostoa Brückneriä vastaan toisessa tapauksessa. Irlantilainen nainen raiskattiin väkivaltaisesti kodissaan Portugalissa vuonna 2004, eikä tekijää saatu kiinni.

Kun tieto Brückeristä levisi uutisissa Madeleine McCannin tapauksen yhteydessä toissa vuonna, nainen uskoi tunnistaneensa raiskaajansa. Hän asui tekoaikaan puolen tunnin päässä Praia da Luzista, jossa McCann katosi.

– Pääni meni sekaisin, kun luin miten hän (Brückner) hyökkäsi naisen kimppuun 2005. Sekä hänen toimintatapansa että välineet, jotka hänellä oli mukana, ja miten hän oli suunnitellut kaiken. Totta puhuakseni oksensin, kun siitä lukeminen vei minut takaisin omiin kokemuksiini, nainen kertoi Guardianille kesällä 2020.

– Olin mennyt nukkumaan noin yhdeltä yöllä, ja heräsin kun joku kutsui nimeäni. Käänsin kylkeäni ja siellä seisoi naamioitu mies trikoissa ja kuin voimistelupuvussa noin 12 tuuman (30 cm) viidakkoveitsi kädessään, nainen kertoi kertoi.

Tapauksen tutkinta aloitettiin uudestaan.