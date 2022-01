Myös Yhdysvaltoja riepottelee lumimyrsky – tuhansia lentoja peruttu, jopa 60 senttiä lunta

Pahimmin myrsky iski lauantaina aamulla itärannikon kaupunkeihin, kuten Bostoniin ja New Yorkiin, mutta säävaroituksia annettiin myös eteläiseen Floridaan asti.

Jalankulkijoita ylittämässä katua New Yorkissa lauantaina.

Yhdysvaltain itärannikkoa on viikonloppuna piinannut yksi viime vuosien voimakkaimmista lumimyrskyistä. Yhteensä viiden osavaltion alueelle on annettu säävaroituksia, ja tuhansia lentoja peruttiin perjantailta ja lauantailta. Myös sunnuntaille oli ilmoitettu yli tuhat peruutusta.

Nor’easterina tunnettu myrsky toi lauantaina yli 60 senttimetriä uutta lunta New Yorkin ja Massachusettsin alueille. Alueella on myös laajoja sähkökatkoja, joista pahiten on kärsinyt Massachusettsin Provincetown, jossa sähköt katkesivat kaikilta asukkailta.

Paikallinen meteorologi Matthew Cappucci kertoi BBC:lle, että jo pelkästään uuden lumen määrä aiheuttaa valtavasti ongelmia. Pahimmillaan lunta satoi 8–10 senttimetriä tunnissa.

– Yksikään tiepalvelu maailmassa ei pystyisi pitämään tilannetta kurissa, mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki tiet ovat tällä hetkellä poikki, hän sanoi.

Myös ajokeli on paikoitellen ollut erittäin huono.

Pahimmin myrsky iski lauantaina aamulla itärannikon kaupunkeihin, kuten Bostoniin ja New Yorkiin, mutta säävaroituksia annettiin myös eteläiseen Floridaan asti. Kansallinen sääpalvelu NWS varoitti Floridassa puusta putoavista leguaaneista, joita kylmenneet lämpötilat väliaikaisesti halvaannuttivat. Liskot voivat enimmillään painaa jopa miltei kymmenen kiloa.

Myrsky on muuntautunut NWS:n mukaan niin kutsutuksi ”pommisykloniksi” eli hyvin voimakkaaksi sykloniksi, joka syntyy äkillisen matalapaineen seurauksena kehittyen nopeasti.

NWS antoi lumipyryvaroituksen lisäksi varoituksen erittäin kylmistä ja tuulisista sääoloista. Lähes hurrikaanilukemiin yltävän tuulen ennustettiin aiheuttavan alueellisia sähkökatkoja, ja olosuhteet liikenteessä saattoivat NWS:n mukaan olla ajoittain "likimain mahdottomat".