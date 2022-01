Myös Tanskassa tartuntatautiviranomaiset ovat arvioineet, että laumasuoja voi kehittyä lähiviikkojen aikana.

Koronaviruksen omikronmuunnos on levinnyt Ruotsissa niin laajalle, että maa voi saavuttaa niin kutsutun laumasuojan lähiviikkoina, arvioi kaksi asiantuntijaa. Virus leviää nyt nopeammin kuin koskaan.

Käytännössä laumasuoja tarkoittaa, että riittävän suuri osuus väestöstä on kehittänyt immuniteetin taudille eikä virukselle ole enää jäljellä tartutettavia. Myös Tanskassa tartuntatautiviranomaiset ovat arvioineet, että laumasuoja voi kehittyä lähiviikkojen aikana.

Tukholman yliopiston tilastotieteen professori Tom Britton uskoo, että laumasuojan kehittyminen tarkoittaa tartuntakäyrän kääntymistä laskuun. Hän painottaa, ettei kukaan voi tietää varmaksi, milloin voidaan puhua laumasuojasta.

– Jos viruksen leviäminen jatkuu nykyisellä tasolla, käyrä kääntyy alaspäin kahdessa tai kolmessa viikossa. Siltä arvioiden perusteella vaikuttaa. Jos leviäminen on nopeampaa kuin nyt, näin voi käydä jo viikossa, Britton sanoo.

Käyrän lasku voi olla nopeaa

Karoliinisen instituutin epidemiologian professori Joakim Dillner arvioi, että tartuntahuippu on korkeintaan kahden viikon päässä. Laumasuoja, jota Dillner mieluummin kutsuu väestön immuniteetiksi, voisi olla kehittynyt siihen mennessä.

– Käyrä on noussut nopeasti nyt useiden päivien ajan, ja jos sitä vertaa maihin, joissa omikron alkoi levitä aiemmin, käyrän pitäisi alkaa laskea Ruotsissa noin viikon kuluttua.

Dillner ennustaa, että tartuntojen määrä laskee melko nopeasti ja on suhteellisen matalalla tasolla noin kuukauden kuluttua. Hänen mukaansa väestön immuniteetin synnyttää ensisijaisesti tartuntojen suuri määrä eivätkä niinkään rokotteet, jotka eivät tarjoa riittävää suojaa omikronmuunnokselta, vaikka ne edelleen suojaavat vakavalta tautimuodolta.

Kansanterveysviraston osastopäällikkö Britta Björkholm kertoo myös viraston arvioivan, että väestön immuniteetista voidaan puhua tulevien viikkojen aikana. Tästä syystä virasto on ennustanut, että suuri osa rajoituksista voidaan poistaa helmikuun alkupuolella, jos mitään ennakoimatonta ei tapahdu.

Dillner ei usko, että rajoitusten poistamisella on juurikaan vaikutusta viruksen leviämiseen. Hänen mielestään on syytä ymmärtää, että "omikronepidemian pysäyttäminen on taistelu, jota emme voi voittaa".

Arvioita vaikeuttavat puutteelliset tilastot

Ennusteet herättävät kysymyksiä siitä, kuinka luotettavasti arvioita voidaan tehdä, kun suurta osaa tartuntaepäilyistä ei enää vahvisteta pcr-testillä. Näin kaikki tartunnat eivät päädy mukaan virallisiin tilastoihin. Britton uskoo rekisteröimättömien tartuntojen määrän ylittävän raportoitujen tartunnan määrän huomattavasti.

Norjan kansanterveyslaitos on julkaissut lausunnon, jonka mukaan kolmannen rokoteannoksen saaneiden ihmisten olisi parempi saada virustartunta nyt kuin myöhemmin, sillä rokotteen antama suoja on vielä riittävä. Dillner ei kannata logiikkaa: hänen mielestään ihmisiä ei kuulu kannustaa hankkimaan tartuntaa tarkoituksella.

– On edelleen riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, joille tartunnasta voi olla vakavia seurauksia. Turvallisinta terveydelle on edelleen välttää tartuntaa suojautumistoimenpiteillä ja rokottautumalla.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että pandemia voi päättyä, kun omikron on levinnyt läpi maailman. Brittonkin uskoo näin käyvän ainakin Euroopassa, jos uutta muunnosta ei ilmaannu. Hän huomauttaa tilanteen olevan toisenlainen alueilla, joilla rokotuskattavuus on alhaisempi.