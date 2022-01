Jethro Rostedt joutui Fuengirolassa virtauksen viemäksi, Tuomari Nurmio nauttii lämmöstä ja esiintymisestä – tällaista ”Suomen eteläisimmässä kaupungissa” on nyt

Fuengirolassa koronavirus on hiljentänyt kadut, mutta toivo paremmista ajoista elää vahvana.

Espanjan Fuengirolassa, ”Suomen eteläisimmässä kaupungissa”, tuulee puuskissa yli 15 metriä sekunnissa. Tuuli on kasannut Välimeren rantahiekkaa pieniksi kinoksiksi kävelykaduille, ja yritysten ikkunat ovat suolan tahrimat.

Torstai-illan pimetessä suomalaisten suosimassa Kukko-ravintolassa Tuomari Nurmio on esiintymässä pian. Talo on lähes täynnä, mikä ilahduttaa yrittäjä Antti ”Pizza” Pekkarista.

– Sali näyttää tosi kivalta, Pekkarinen sanoo yleisöä vilkuillen.

Hän muistelee, että ehkä joskus viime syksynä näkymä oli yhtä lupaava.

– Syksy näytti oikein hyvältä. Matkustajatilastojen mukaan syyskuusta joulukuuhun suomalaisia tuli tänne 40 prosenttia normaalivuotta vähemmän, mikä oli selvä parannus siihen nähden, että välillä tulijoita on ollut 90 prosenttia normaalivuotta vähemmän.

– Mutta kun omikron tuli, ihmiset alkoivat taas pelkäämään. Täältä puuttuu tällä hetkellä iso massa suomalaisia.

Jyrki-ohjelmasta tutuksi tullut Antti ”Pizza” Pekkarinen on toiminut Fuengirolassa yrittäjänä pitkään.

Pekkarinen kuvailee arkuuden näkyvän muun muassa siinä, ettei liikkeelle lähdetä kovin helposti.

– Yleensä talviaikaankin suomalaiset ovat täällä kesäsuomalaisia: he käyvät tapahtumissa, juttelevat toisilleen ja hymyilevät. Pandemia on suomalaistanut heitä.

Ravintola- ja matkailuyrittäjälle korona-aika Espanjassa on ollut vaikeaa aivan kuten Suomessakin, mutta nyt jälkikäteen Espanjan valtiolta on tullut pieniä avustuksia yrityksille, Pekkarinen kertoo.

– Tämä on ollut velaksi elämistä, koska olemme kuitenkin halunneet pitää ravintoloita edes jossain määrin auki. Ei siinä mitään järkeä ole taloudellisesti ollut, mutta olemme halunneet palvella sen verran kuin olemme pystyneet.

– Seuraavina vuosina sitten maksetaan velkoja. Sitä se yrittäminen on.

Tuomari Nurmio ja Tohtori Hillilä vetivät Kukko-ravintolan pitkästä aikaa täyteen torstai-iltana.

Pekkarisen puheet osoittautuvat todeksi seuraavana iltana. Ovi käy harvakseltaan, ravintolassa on hiljaista.

Samaa tarinaa kertoo myös tuore aurinkorannikkolainen Mikko Jääskeläinen, joka aloitti entisen Bar Duunin, nykyisen Bar Trabajon yrittäjänä viime syksynä.

– Hiljaista on – joka puolella.

– Mutta ainahan täällä on joulu-tammikuussa, Jääskeläinen tuumaa.

Fuengirolan kaduilla on tammikuun lopulla rauhallista.

Ravintolan nimi vaihdettiin viikko sitten kansainvälisemmäksi, jotta myös muut kuin suomalaiset turistit löytäisivät paikalle.

– Nyt on alkanut paljon käymään brittejä ja espanjalaisia, tuore yrittäjä kertoo tyytyväisenä.

Kyltissä kehotetaan käyttämään maskia.

Tiedot Espanjan koronarajoituksista ovat tammikuun viimeisenä viikonloppuna monille hiukan hämärät. Osa turisteista ja yrittäjistä on siinä uskossa, että kaikki rajoitukset poistuvat kuun vaihteessa, mutta espanjalaisen Sur-lehden mukaan perjantaina 28. tammikuuta linjattiin, että Andalusian itsehallintoalueella koronapassin käyttöä jatketaan helmikuun 15. päivään asti.

Fuengirolassa koronapassia kysellään vaihtelevasti. Säädösten mukaan terassilla sitä ei tarvita, mutta ravintoloiden sisätiloissa kyllä. Silti läheskään kaikissa ravintoloissa passia ei pyydetä näytille.

Osassa ravintoloita koronapassia pyydetään näyttämään. Passi toimii samalla tavalla kuin Suomessakin.

Andalusian koronavaroitusasteikolla välillä 0–4 Aurinkorannikko on tällä hetkellä tasolla 2. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että ravintoloissa ja baareissa saa sisätiloissa olla käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista, ja ovet on suljettava kello 2 yöllä. Yöklubit saavat olla auki myöhempään, mutta niissä ei saa tanssia.

Maskeja täytyy pitää ulkonakin, jos ei ole mahdollista pitää muihin ihmisiin 1,5 metrin turvaväliä.

Aurinkorannikolla asuvat Maya-Liisa ja Arto kertovat, että aikaisemmin sääntöä valvottiin huomattavasti tarkemmin, mutta edelleen poliisi saattaa huomauttaa, jos maskia ei ole ulkona kasvoilla.

– Maski on kyllä oltava koko ajan lähellä, Maya-Liisa sanoo.

Tuomo (vas.) tuli Arton, Maya-Liisan ja Lukan luokse Aurinkorannikolle kylään.

Arto ja Maya-Liisa kertovat, etteivät koronarajoitukset ole heidän elämässään juurikaan enää näkyneet, sillä esimerkiksi kauneussalongissa, jossa Maya-Liisa on töissä, asiakkaita on riittänyt varsin hyvin.

Aurinkorannikolla paikalliset vaikuttavat noudattavan maskisuositusta orjallisemmin kuin turistit.

Noin kymmenen talvea Aurinkorannikolla viettäneet Tapio ja Jaana Leppä kertovat, ettei pandemia ole heidänkään elämäänsä juurikaan vaikuttanut.

– Paitsi koronan sairastimme, Lepät sanovat ja lisäävät oireiden olleen hyvin lieviä.

Suomalaisia on Fuengirolassa Leppienkin arvioiden mukaan nyt normaaliaikaa vähemmän liikkeellä, ja monet paikalliset yritykset ovat kärsineet tilanteesta.

– Suomalaisistakin yrityksistä aika monet ovat lopettaneet, ja jotkut ovat vaihtaneet omistajaa, Tapio Leppä tietää.

Tapio ja Jaana Leppä saivat Suomesta vieraakseen ystävät Leena ja Markku Vainikan.

Leppien vieraiksi lauantaina saapuneet ystävät Jaana ja Markku Vainikka kertovat, että Espanjaan matkaaminen hiukan jännitti matkaan vaadittavien asiakirjojen takia. Espanjaan matkustavan pitää etukäteen muun muassa täyttää terveystietolomake, joka pitää näyttää maahan tullessa.

– Jännitti se, että ehtiikö ajoissa saada qr-koodin sun muut, mutta koodihan tulikin kymmenessä minuutissa sähköpostiin. Mutta kyllä kaikki tuollaiset viralliset paperit, jotka pitää täyttää, jännittävät, että osaako ne täyttää oikein ja saako ne ajoissa.

– Mutta meillä on kolme rokotusta ja qr-koodi, niin kaikki meni hyvin, Jaana Vainikka sanoo ja nauraa.

Ulkomaille lähteminen tuntui mainiolta.

– Tänne oli ihanaa tulla, kun ei ole pariin vuoteen päässyt mihinkään, Jaana miettii.

Vainikoilla oli suunnitelmissa nauttia ystävien seuran lisäksi valosta ja käydä hiukan patikoimassa.

Malagan lentokentällä tarkistettiin terveystietolomakkeet, ja osalta saapujista mitattiin kuume.

Turvaväliohjeistusta Malagan lentokentällä.

Lauantaina päivällä Los Bolichesin kaupunginosassa tulee vastaan tuttu turkulainen, Jethro Rostedt, joka on kolme viikkoa sitten avannut Jeti’s Kebab -ravintolan Fuengirolaan. Kamppailu paikallisen byrokratian kanssa on ollut kaameaa.

– Kuulun siihen porukkaan, joka ajattelee, että Suomessa on paljon byrokratiaa, ja onhan sitä. Mutta verrattuna tänne… Täällä tarvitaan kaikkeen lupa. Jotta voi saada luvan, täytyy olla jo joku aikaisempi lupa. Tämä on oikein lupien luvattu maa, Rostedt tilittää.

Jethro Rostedt avasi tänä vuonna kebab-ravintolan Fuengirolaan.

Hän myöntää, että ravintolan avaaminen tammikuussa, jolloin on muutenkin hiljaista, ja vielä keskellä pandemiaa, on hieman riskaabelia.

– Hyvänä puolena on se, että pääsemme harjoittelemaan ja treenaamaan ja opiskelemaan tätä järjetöntä byrokratian määrää.

– Mutta on meillä käynyt yli 5 000 asiakasta vajaaseen kolmeen viikkoon, joten en tiedä, onko täällä niin kovin hiljaista ollut.

Liike nytin listoilta aluevaltuustoon päässyt Jethro Rostedt on Espanjasta käsin myös kokoustanut sote-asioihin liittyen.

Yrittäjän viikot Espanjassa ovat kuluneet tiukasti työn merkeissä, vaikkakin pieniä irtiottoja on ehtinyt tehdä. Rostedt kertoo käyneensä toissapäivänä meressä uimassa ja joutuneensa virran viemäksi. Merivesi on tähän vuodenaikaan 15-asteista.

– Kahlasin veteen. Siinä on 10–15 metrin matkalta matalaa, sitten syvenee. Tein pienen dippauksen siinä, oli pirun kylmää. Sitten tuuli otti kiinni ja siinä oli karmea virtaus, joka vei varmaan 200 metriä mukanaan.

Virtaus säikäytti.

– Mietin, että jos nyt Torremolinosissa sentään rantaudun.

Torremolinosiin asti ei lopulta onneksi tarvinnut ajelehtia, mutta sinne Rostedt on parhaillaan avaamassa toista Jeti’s Kebabia.

Fuengirolan rannalla on talvikautena hiljaista.

Lauantaina päivällä myös Kukko-ravintolan torstai-illan vetonaula, rockmuusikko Hannu Nurmio eli tutummin Tuomari Nurmio, on ehtinyt hiukan vaihtaa vapaalle. Parin viikon reissun alkuosa on kulunut keikkaan valmistautuessa ja Tohtori Hillilän kanssa treenatessa.

– Keikkoja on ollut niin vähän, että sormenpäät ovat menneet sellaiseksi taikinaksi. Nyt on täytynyt treenata, että saa jonkun tuntuman taas, 71-vuotias Nurmio kertoo.

Tuomari Nurmio pääsi Fuengirolassa pitkästä aikaa esiintymään.

Edellisen kerran Tuomari Nurmio esiintyi joulukuun alussa korkeimman oikeuden pikkujouluissa. Fuengirolassa tuntuikin kivalta kiivetä taas lavalle, jonne on viime aikoina päässyt liian harvoin.

– Huomaa selvästi, että sitä tarvitsee. Esiintymisestä on tullut sellainen toinen luonto ja elämän rytmi. Siinä ahdistuu, jos ei mitään keikkoja ole.

– Tuntuu, että ilman keikkoja tulee vähän mökkihöperöksi.

Maisemaa lauantaiaamuna.

Aurinkorannikko on tuttu paikka, sillä Nurmio on 90-luvulta alkaen lomaillut eri puolilla Andalusiaa useamman kerran.

– Säähän tässä on se asian ydin. Vaikka tänne tulee ihan keskitalvellakin, voi halutessaan suunnilleen paitahihasillaan istua katukuppilassa, jos aurinko vähän tulee esiin.

Nurmio ei ole Fuengirolan yöelämässä tai ravintoloissa juurikaan aikaa nyt viettänyt, vaan kokkailee mieluummin ruokia vuokrakodissaan.

– Vähän välimerelliseen tyyliin, hän luonnehtii.

Härkäpatsas Fuengirolan kukkulalla.

Myös biisejä tulee Espanjan lämmössä jonkin verran kirjoitettua.

– Jossain vaiheessahan epäilin sitä, että kun biisejä on kuitenkin tarpeeksi, että tarvitseeko niitä tehdä lisää, Nurmio kertoo.

– Kun joskus niitä pyörii yötä päivää kaalissa.

Hän on huomannut, että tarve biisien rustailuun on kuitenkin vahva, ja myös nyt mukana on ”joitain muistiinpanolappuja”.

– Olen ajatellut, että siihen vain täytyy yrittää suhtautua lungisti.

Maija Silvennoinen tuli Fuengirolaan keittiömestariksi Kukkoon.

Espanjan Aurinkorannikolle on tammikuun lopulla laskeutunut myös televisiosta tuttu keittiömestari Maija Silvennoinen. Hän oli kesällä sattumalta tutustunut Pekkariseen, joka oli Silvennoisen ravintolassa vieraillessaan tiedustellut, tuntisiko Silvennoinen ketään keittiömestaria, joka voisi tulla talvella Fuengirolaan luomaan uutta ja viemään Kukon ravintolatoimintaa eteenpäin.

– Olin, että mä voisin kyllä tulla, Silvennoinen sanoo ja virnistää.

Hän kertoo jo pidempään haaveilleensa siitä, että voisi tehdä osan vuodesta töitä ulkomailla.

Korona hieman mutkisti suunnitelmia, sillä omien ravintoloiden jättäminen Suomeen ei näinä aikoina ollut ihan helppoa. Silvennoinen sanoo kuitenkin rakastavansa haasteita.

– Haluan auttaa heitä, sillä heillä on mielestäni mahtava liikeidea. Jos minulla on jotain annettavaa, niin mielelläni haluan sen antaa.

Silvennoinen viettää Fuengirolassa nyt kolme viikkoa, lähtee sitten kolmeksi viikoksi kotiin ja palaa maaliskuussa takaisin kolmeksi viikoksi.

Hän pitää mahtavana sitä, että Kukon yrittäjät ottivat hänet keittiömestariksi tällaisena aikana. Silvennoinen uskoo sen kertovan siitä, että toivo paremmista ajoista elää.

Samaa sanoo myös Pekkarinen.

– Olo on toiveikas, mutta mitäs muuta tässä enää edes voi? Pekkarinen miettii.

– Kaikki muu on jo mennyt, hän jatkaa ja nauraa päälle.