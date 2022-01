Tuhansia lentoja peruttu Yhdysvaltain itärannikolla – lumimyrsky lähestyy

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu (NWS) on antanut lumipyryn lisäksi varoituksen erittäin kylmistä ja tuulisista sääoloista.

Yhdysvaltain itärannikolla on peruttu tänään tuhansia lentoja tulossa olevan voimakkaan lumimyrskyn vuoksi. Lauantaina Yhdysvalloista lähteviä tai maahan saapuvia lentoja on peruttu yhteensä yli 3 000. Määrä on edelliseen päivään verrattuna yli kaksinkertainen.

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu (NWS) on antanut lumipyryn lisäksi varoituksen erittäin kylmistä ja tuulisista sääoloista.

New Yorkin pormestarin kanslia kertoi Twitterissä, että oletettavissa on kovia tuulia ja jopa 30 senttiä lunta. New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioiden kuvernöörit ovat julistaneet hätätilan lumimyrskyn vuoksi.