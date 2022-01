Viranomaislähteet: Venäjä on siirtänyt veri­varastoja lähelle Ukrainaa

Venäjä on varautunut mahdollisten haavoittuneiden hoitoon siirtämällä verivarastoja ja muuta lääkintäkalustoa lähelle Ukrainan rajaa, uutisoi Reuters.

Venäjän sotilaallinen varautuminen Ukrainan rajan lähellä on pisteessä, jossa maa on alkanut siirtää rajan tuntumaan verivarastoja ja muuta lääkintäkalustoa, kertoo kolme nimettömänä pysyvää amerikkalaisviranomaista Reutersille. Heidän mukaansa varautuminen haavoittuneiden hoitoon on selvä konkreettinen viittaus siitä, että Moskova valmistautuu Ukrainan valloitukseen.

Pentagonissa on huomioitu Venäjän lääkinnällinen varustelu Ukrainan rajalla, mutta Valkoisen talon puhemies ei ole kommentoinut suoranaisesti verivarastojen kuljetuksiin liittyviin kysymyksiin.

Asiantuntijan mukaan verivarastojen siirtäminen toisi kuitenkin uuden yksityiskohdan arvioihin siitä, kuinka valmis Venäjä on hyökkäämään Ukrainaan lyhyelläkin varoitusajalla.

– Se ei takaa, että toinen hyökkäys tulee, mutta toista hyökkäystä ei tulisi, ellei sitä [verivarastoja] ole saatavilla, sanoi Ben Hodges, eläkkeelle jäänyt Yhdysvaltojen luutnantti. Hän työskentelee nykyään transatlanttisessa tutkimuskeskuksessa (CEPA).

Nimettömänä kommentin antaneet amerikkalaisviranomaiset eivät kertoneet Reutersille, milloin Yhdysvallat tarkalleen ottaen havaitsivat verivarastojen siirron lähelle Ukrainaa. Kaksi heistä kuitenkin kertoi, että varastojen siirto olisi huomattu ”muutaman viikon sisällä”.

Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti kieltäneet, että Venäjä pyrkisi valloittamaan Ukrainan.