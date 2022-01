Valkoisen talon uusi asukki on Willow-kissa – vekkuli vei Jill Bidenin sydämen kampanjatilaisuudessa

Willow-kissan ja Jill Bidenin tiet kohtasivat jo 2020, kun Willow hyppäsi estradille kampanjatilaisuudessa.

Willow-kissa on Valkoisen talon uusin lemmikki.

Valkoinen talo tiedotti perjantaina, että Bidenin perheeseen on liittynyt uusi nelijalkainen, nimittäin Willow-kissa. Kyseinen kissa varasti ensimmäisen naisen Jill Bidenin huomion vuoden 2020 presidentinvaalikiertueen aikana Pennsylvaniassa, kun Willow keskeytti Jill Bidenin puheen hyppäämällä esiintymislavalle, kertoo The New York Times.

– Willow teki aikamoisen vaikutuksen Dr. Bideniin 2020, kun se hyppäsi lavalle ja vei hänen huomionsa kampanjatilaisuudessa. Nähtyään kissan ja Bidenin välittömän yhteyden kissan omistaja päätti, että Willow kuuluu Dr. Bidenille, ensimmäisen naisen tiedottaja Michael LaRosa sanoi.

Willow totuttelee Valkoiseen taloon lempilelujensa kera.

Willow on nimetty Jill Bidenin synnyinkaupungin Willow Groven mukaan.

Kuukausi sitten Bidenit ottivat saksanpaimenkoiran pennun nimeltä Commander. Bideneilla oli myös toinen saksanpaimenkoira Major, joka ei sopeutunut Valkoiseen taloon. Major elää nyt perhetuttujen luona.

Willow vei Jill Bidenin sydämen.

Kissojen historia Valkoisessa talossa ulottuu ainakin Abraham Lincolniin asti, jolla oli kaksi kissaa, Tabby and Dixie. Lincoln sanoi historioitsijoiden mukaan, että Dixie oli viisaampi kuin hänen koko kabinettinsa yhteensä.

Viime aikoina kissoja on ollut myös George W. Bushilla ja Bill Clintonilla.