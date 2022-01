Putin: Länsi sivuuttaa Venäjän turvallisuushuolet – Lukashenka ilmoitti Valko-Venäjän liittyvän tarvittaessa sotaan

Ranska ja Venäjä olivat yksimielisiä Ukrainan konfliktin leviämisen estämisen tarpeesta.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mielestä länsi on jättänyt huomiotta Venäjän turvallisuushuolet. Hän kommentoi asiaa puhelinkeskustelussa, jonka kävi perjantaina Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa Ukrainan tilanteesta.

Maiden johtajat ovat kuitenkin yksimielisiä tarpeesta estää konfliktin leviäminen Ukrainassa, Macronin avustaja ilmoitti. Avustajan mukaan Putin sanoi, ettei hänellä ole suunnitelmia hyökätä Ukrainaan, ja ilmaisi halukkuutensa jatkaa keskustelua Ranskan ja sen liittolaisten kanssa.

Venäjä oli vaatinut länneltä kirjallisia vastauksia niin sanottuihin turvallisuushuoliinsa, joihin kuului muun muassa Naton laajenemisen estäminen. Yhdysvallat ja Nato vastasivat Venäjälle tällä viikolla ja ilmoittivat, ettei Nato luovu avointen ovien politiikastaan.

– Se on nyt Putinista kiinni, haluaako hän konfrontaatiota vai konsultaatiota. Me olemme valmiita konsultoimaan, mutta se vaatii, että toinenkin osallistuu, Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian sanoi radiossa perjantaina.

Lukashenka sanoo Valko-Venäjän liittyvän sotaan, jos Venäjän kimppuun hyökätään

Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan mukaan hänen maansa lähtee sotaan, jos sen keskeistä liittolaista Venäjää vastaan hyökätään.

Perjantaina pitämässään televisioidussa puheessaan Lukashenka lupasi myös, että Valko-Venäjä on valmis ottamaan alueelleen "satojatuhansia" Venäjän sotilaita konfliktin sattuessa.

– Nousemme puolustamaan maatamme – meidän kotimaatamme, hän sanoi viitaten Valko-Venäjään.

Lukashenka kuitenkin lisäsi, että tuollaisessa sodassa ei olisi voittajia, vaan "kaikki menetetään".

Venäjä on parin viime kuukauden aikana keskittänyt noin 100 000 sotilasta ja raskasta kalustoa Ukrainan rajojen tuntumaan. Viime viikkoina se on siirtänyt sotilaita myös Valko-Venäjälle, jossa niiden on virallisesti tarkoitus osallistua helmikuussa maiden yhteiseen sotaharjoitukseen. Lännessä on pelätty myös sitä vaihtoehtoa, että Venäjä voisi hyökätä Valko-Venäjältä käsin Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa kohti.

Venäjä on Lukashenkan hallinnon tärkeä tukija. Venäjä ja Valko-Venäjä ovat virallisesti valtioliitossa, mutta Lukashenka ei kuitenkaan ole perinteisesti ollut täysin Kremlin talutusnuorassa.

Vuoden 2020 vilpillisinä pidettyjen presidentinvaalien ja niitä seuranneiden protestien väkivaltaisen musertamisen jälkeen Lukashenka on ollut kansainvälisesti entistä enemmän eristyksissä ja yhä vahvemmin riippuvainen Venäjän tuesta.

Lavrov pitää Naton vastauksia Venäjän turvallisuushuoliin "häpeällisinä"

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan sotaa ei tule, jos asia on kiinni Venäjästä. Hän kommentoi asiaa Moscow Timesin mukaan lehdistötilaisuudessa perjantaina.

Vaikka länsi sivuutti ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Venäjän keskeisen vaatimuksen, Yhdysvaltain vastaukset saivat häneltä tunnustusta

Lavrov kuitenkin painotti samalla, että Venäjä ei anna lännen polkea Venäjän etuja tai jättää ne töykeästi huomiotta.

Venäjän ulkoministerin mukaan maan saamat vastaukset vaatimuksiinsa Yhdysvalloilta ja sotilasliitto Natolta olivat eritasoiset. Vaikka länsi sivuutti Lavrovin mukaan Venäjän keskeisen vaatimuksen, Yhdysvaltain vastaukset saivat häneltä tunnustusta. Naton vastaukset sen sijaan olivat Lavrovin mukaan "häpeällisiä" ja erittäin ideologisia.