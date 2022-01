Yrityksen seksistinen työpaikkailmoitus herätti raivon Italiassa – ”Pyydämme sinua lähettämään kokovartalokuvan uimapuvussa”

Italian työministeriö on kertonut käynnistäneensä tutkinnan seksistiseksi syytetystä työpaikkailmoituksesta.

Napolilainen turvallisuusalan yritys on nostattanut Italiassa kohun työpaikkailmoituksellaan. Uutistoimisto Ansa kertoi keskiviikkona, että yritys edellytti ilmoituksessaan vastaanottovirkailijaksi pyrkiviltä naisilta paitsi englannin kielen taitoa, myös alle 30 vuoden ikää sekä uimapukukuvan toimittamista hakemuksen mukana.

Ansan mukaan Italian työministeriö on käynnistänyt tutkinnan ilmoituksesta, joka julkaistiin useilla työnhakusivustoilla. Guardianin mukaan Ilmoituksessa hakijoilta toivottiin myös ”aurinkoista luonnetta ja viehättävää ulkomuotoa”.

– Pyydämme sinua lähettämään kokovartalokuvan uimapuvussa tai vastaavassa asussa, kuului ilmoituksen kiistanalaisin kohta.

Kohta poistettiin myöhemmin ilmoituksesta kokonaan, mutta kuvakaappaukset siitä olivat jo ehtineet levitä sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa.

Sanaisen arkkunsa napolilaisyrityksen ilmoituksesta avasi muun muassa paikallinen kaupunginvaltuutettu Chiara Marciani.

– He haluavat uimapukukuvan? Tämä on absurdi ilmoitus. Se on skandaalimainen useista syistä. Jo pelkästään siksi, että siinä etsitään alle 30-vuotiasta naista töihin palkalla, joka on järjettömän riittämätön siihen nähden, minkälaisia sitoumuksia ja tehtäviä työhön sisältyy, Marciani sanoi.

Ilmoituksen mukaan työtunteja on tarjolla 24 viikossa ja niistä maksettava palkka on 500 euroa kuukaudessa. Työpaikan kerrottiin sijaitsevan Napolin liike-elämän keskittymässä Centro Direzionalessa.

Vastaanottovirkailijaa etsinyt yritys myönsi paikalliselle medialle, että uimapukukuvaa koskenut vaatimus oli ”sopimaton” ja se oli päätynyt ilmoitukseen kokemattoman työntekijän ”silkan hajamielisyyden” vuoksi. Yrityksen mukaan ilmoituksen laatinut työntekijä ei tuntenut sen tasa-arvolinjauksia.

Marcianin mukaan ongelman ydin on italialaisessa yhteiskunnassa yhä laajalti esiintyvä seksismi.

– Sukupuolten välisen tasa-arvon eteen on tehtävä vielä paljon töitä. On niin monia asioita, joihin täytyy puuttua. Erityisesti Napolin kaltaisessa kaupungissa, jossa naisten työllisyys on erittäin matalalla tasolla, Marciani sanoi Guardianin mukaan.

OECD:n vuonna 2019 julkaisemien tietojen mukaan Italian työikäisistä naisista alle puolet kävi töissä. Koronapandemia on vähentänyt heidän määräänsä edelleen.