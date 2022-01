Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puhuu siitä, miten Nato aikoo vastata Euroopan kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puhuu Euroopan turvallisuustilanteen kiristymisestä suorassa lähetyksessä.

Lähetyksen on määrä alkaa kello 15.15 Suomen aikaa.

Stoltenberg vaati jo aiemmin keskiviikkoiltana pitämässään tiedotustilaisuudessa Venäjää vetämään joukkonsa Ukrainasta, Georgiasta ja Moldovasta.

Venäjä on kasvattanut joukkojensa määrää Ukrainan rajojen lähistöllä. Sotilaita on useiden asiantuntija-arvioiden mukaan jo yli 100 000. Venäjä on tuonut rajojen lähistölle myös runsaasti kalustoa.