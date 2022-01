Hasakan kaupungissa kuuden päivän taisteluihin johtanutta vankilahyökkäystä pidetään terroristijärjestö Isisin röyhkeimpänä operaationa sen jälkeen, kun se kukistettiin keväällä 2019.

Koillis-Syyriassa kuusi päivää kestänyt vankilapiiritys päättyi keskiviikkona kurdijohtoisten SDF-joukkojen voittoon. Joukot saivat haltuunsa Hasakan kaupungissa sijaitsevan Ghwayranin vankilan, jonne suuri joukko terroristijärjestö Isisin taistelijoita oli hyökännyt viime viikon torstaina.

Hyökkäystä pidetään Isisin röyhkeimpänä ja mittavimpana operaatiota sitten kevään 2019 Baghuzin taistelun, jossa järjestö käytännössä kukistettiin. Taistelun myötä Isisin perustama kalifaatti menetti viimeisetkin valtaamistaan alueista.

Osa Isis-taistelijoista onnistui tuolloin välttämään vangitsemisen. Järjestö on sittemmin keskittynyt pienempiin, yksittäisiin hyökkäyksiin, joita sen ”nukkuvat solut” ovat tehneet Syyrian ja Irakin alueella.

SDF:n taistelijat kuvattiin Ghwayranin vankilan ulkopuolella keskiviikkona.

Taistelut ajoivat yli 45 000 paikallista kodeistaan. Osa hakeutui suojaan kaupungin moskeijoihin.

Lue lisää: Leonora radikalisoitui salaa vanhemmiltaan ja karkasi 15-vuotiaana Isisin kalifaattiin – syytetään nyt Saksassa rikoksista ihmisyyttä vastaan

AFP:n mukaan kuuden päivän väkivaltaiset taistelut vaativat yli 200 ihmishenkeä ja ajoivat kodeistaan noin 45 000 paikallista asukasta. Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön (SOHR) mukaan kuolleista 156 oli jihadisteja, 55 kurditaistelijoita ja seitsemän siviilejä.

Taisteluita käytiin myös vankilan naapurikortteleissa. Niiden päätyttyä SDF piiritti loput hyökkääjät vankilan sisälle.

Keskiviikkona SDF kertoi saaneensa vankilan täysin hallintaansa sen jälkeen, kun Isis-taistelijat olivat antautuneet ruoan ja juomaveden loppumisen vuoksi. Torstaina joukot kertoivat löytäneensä vankilan sisältä vielä noin 60–90 Isisin jäsentä, jotka olivat piiloutuneet yhteen rakennuksen siivistä.

SDF:n mukaan noin 3 500 Isis-taistelijaa oli torstaihin mennessä antautunut.

– Joukkomme käskivät heitä antautumaan. Ja kertoivat, että jos he eivät tekisi niin, me käsittelisimme heitä jämäkästi, SDF kertoi julkaisemassaan lausunnossa.

Kurdiviranomaiset ovat sanoneet, ettei vankilasta olisi paennut vankeja taisteluiden yhteydessä, mutta SOHR:in mukaan heitä olisi päässyt pakoon merkittävä määrä.

Vankilaan hyökättyään Isis otti ihmiskilvikseen muun muassa sinne vangitut 700 poikaa sekä heidän vartijansa. New York Timesin mukaan 10–18-vuotiaat vangit ovat Isisin riveihin aiemmin liittyneiden lapsia, ja joukossa on myös ulkomaalaisia.

Tiedossa ei ole, onko Ghwayranin vankilassa Syyriaan aikanaan lähteneiden suomalaisten vanhempien lapsia.

Ahtaista olosuhteistaan tunnetussa Ghwayranin vankilassa on kaikkiaan 3 500 vankia. Lokakuussa 2019 otetussa kuvassa on vankilaan suljettuja, Isisin jäseniksi epäiltyjä aikuisia.

Hasakassa taisteluiden yhteydessä tallentui kuviin myös Yhdysvaltain joukkojen sotilaita. Heitä jäi Pohjois-Syyriaan noin 700, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti maan joukot pois maasta syksyllä 2019.

Viimeisen reilun vuoden kuluessa kurdihallinto on siirtänyt poikia vankilaan naisille ja lapsille tarkoitetuilta leireiltä kuten al-Holilta, sillä niille jäämisen on pelätty radikalisoivan nuoria. Kurdien mukaan Isisin kalifaatissa varttuneiden poikien vankilaan sulkeminen on ainoa vaihtoehto, sillä esimerkiksi osa länsimaista on suhtautunut kielteisesti Isisin riveihin lähteneiden kansalaistensa palauttamiseen kotimaahansa.

Avustustyöntekijät ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kuitenkin olleet sitä mieltä, että lasten vangitsemisella rangaistaan heitä heidän vanhempiensa teoista. Vankilaolosuhteiden pelätään myös kiihdyttävän heidän radikalisoitumistaan entistä enemmän.

– Mielestäni meidän ei pitäisi olla yllättyneitä, sillä meitä on varoitettu tästä jo melko pitkään, YK:n Syyrian-erityislähettiläs Geir Pedersen sanoi turvallisuusneuvostolle keskiviikkona hyökkäyksestä puhuttaessa.

Lue lisää: Kommentti: Suomi on yksi harvoista länsi­maista, jossa ainuttakaan Isisin alueelta palannutta ei ole tuomittu terrorismi­rikoksista

SDF-sotilaat valmistautuivat taisteluun Hasakassa maanantaina.

Kurdihallinnon ulkopolitiikasta vastaava Abdulkarim Omar puolestaan sanoi AFP:lle, että kansainvälisen yhteisön on joko vietävä ulkomaalaiset jihadistit joko oikeuden eteen tai palautettava heidät kotimaihinsa. Resurssien vähäisyydestä kärsivällä kurdihallinnolla on ollut vaikeuksia käsitellä sen käsiin Isisin jäljiltä jääneitä 12 000:ta vankia, joista 2 000–4 000 on kotoisin muualta kuin Syyrian ja Irakin alueelta.

Omar vertasi Isisin uhkaa ”tulipalloon, joka muuttuu ajan kuluessa yhä vaarallisemmaksi ja monimutkaisemmaksi”. Kurdiviranomaisten mukaan Hasakan vankilahyökkäys oli mitä selkein merkki siitä, että Isisin tarina ei päättynyt Baghuzin taisteluun keväällä 2019.

– Emme voi sanoa, että Isis on lopussa. On totta, että pääsimme heistä eroon maantieteellisesti. Mutta Isisin läsnäolo jatkuu, SDF:n tiedottaja Siyamend Ali sanoi.