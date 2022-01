Etelä-Korea: Pohjois-Koreasta laukaistiin mereen tunnistamaton ammus

Kyseessä on jo kuudes tänä vuonna havaittu asetesti Pohjois-Koreassa.

Pohjois-Koreasta on laukaistu tunnistamaton ammus kohti itää, kertoo Etelä-Korean armeija. Ammuksen kerrotaan laskeutuneen Japaninmereen.

Kyseessä on jo kuudes tänä vuonna havaittu asetesti Pohjois-Koreassa. Aiemmin tässä kuussa maan epäillään testanneen risteilyohjuksia sekä ballistisia ohjuksia. Lisäksi maa väittää testanneensa hypersoonisia ohjuksia eli yli viisinkertaista äänennopeutta kulkevia aseita.

Viimeksi maa on tehnyt asetestejä yhtä vilkkaasti vuonna 2019 sen jälkeen, kun neuvottelut maan itsevaltaisen johtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain silloisen presidentin Donald Trumpin hallinnon välillä epäonnistuivat.

Pohjois-Korean talous on kärsinyt ankarista pakotteista kansainvälisten neuvotteluiden ollessa jäissä. Erakkovaltion maineessa oleva Pohjois-Korea on lisäksi ollut tavallistakin eristäytyneempi koronaviruksen vuoksi.

– Kimin hallinto kehittää vaikuttavan monipuolista hyökkäysaseiden kirjoa huolimatta maan rajatuista resursseista ja vakavista taloudellisista haasteista. Tietyt Pohjois-Korean testeistä tähtäävät uusien kykyjen kehittämiseen, kuten ohjustentorjuntajärjestelmien kiertoon. Toisilla testeillä esitellään Pohjois-Korean jo kehittämien ohjusten valmiutta ja monipuolisuutta, arvioi AFP:lle Soulin Ewha-yliopiston professori Leif-Eric Easley.

Kuolleiden johtajien syntymäpäivä vietetään

Maa on väläyttänyt myös mannertenvälisten ballististen ohjusten ja ydinaseiden testaamista jälleen, mistä se on pidättäytynyt vuodesta 2017 lähtien. Testien odotetaan kuitenkin taukoavan ensi viikolla alkavien Pekingin talviolympialaisten aikana, sillä Kiina on maan ainoa ulkomainen liittolainen, jonka tuesta Pohjois-Korea on riippuvainen.

Pohjois-Koreassa on nyt juhlavuosi, sillä maassa vietetään helmikuussa Kim Jong-unin jo kuolleen isän Kim Jong-ilin 80. syntymäpäivää sekä maan perustajan ja nykyjohtajan isoisän Kim Il-sungin 110. syntymäpäivää huhtikuussa.

Johtajien henkilökulttiin perustuvassa Pohjois-Koreassa vuonna 1994 kuollut Kim Il-sung on perustuslain mukaan maan ikuinen presidentti.