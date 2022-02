Lapsia Ukrainassa auttava suomalainen Mirjam kertoo, miten sodan uhka näkyy maassa – keskusteluissa nousee esiin poikkeuksellinen seikka

Mirjam Adolphi on auttanut lapsia Ukrainassa jo 30 vuoden ajan. Hän on huolissaan tulevasta.

Suomalainen Mirjam Adolphi on seurannut Ukrainan tilannetta miltei maan koko itsenäisen historian ajan. Hän muutti puolisonsa kanssa Kiovaan 30 vuotta sitten ja ryhtyi auttamaan katulapsia. Heidän perustamallaan järjestöllä on nykyisin lastenkeskus 90 kilometrin päässä Kiovasta.

Tammikuun lopussa Adolphi seurasi lastenkeskuksen keittiössä, miten neljä lasta keskusteli sodan uhasta äitinsä kanssa.

"Minne me pakenemme sotaa?”, Maksim kysyy.

– Milloin se sota sitten alkaa, ja tuleeko se pelkästään Kiovaan? Vai meidänkin kylään? Ruvetaanko mekin syömään ihmisiä, kun missään ei enää ole ruokaa, 12-vuotias Maksim kysyi.

– Äiti, minne me pakenemme sotaa? hän jatkoi.

Kristina, 13, toivoo saavansa jatkaa tavallista arkea.

Kristina, 13, toivoi, ettei sotaa tule ja että sotilaat suojelevat ukrainalaisia. Hän tahtoo käydä koulua ja olla kavereidensa kanssa. Ja etteivät valo ja sähkö katkea.

15-vuotias Zhenja mietti myös käytännön asioita.

– Jos Kiova joutuu sodan jalkoihin, miten minä pääsen sieltä koulusta kotiin? Jos bussitkaan eivät kulje, niin mitä teen? Kävelen kotikylään vai?

Lastenkeskus on varautunut mahdolliseen sotaan muun muassa hankkimalla ruokaa ja keräämällä varoja. Tulevasta ei tiedä.

– Toivottavasti niitä ei tarvitse sen takia käyttää, että ne voisi vain jakaa tarvitseville, Adolphi sanoo.

Mirjam ja Boas Adolphi aloittivat katulapsityön Ukrainassa vuonna 1995.

Mirjam Adolphi asuu miehensä kanssa nykyisin osin Ukrainassa ja osin Ruotsissa Eskilstunassa. He palasivat vastikään Ukrainasta, jossa he viettivät yli kuukauden.

– Aamu alkoi aina sillä, että katsoi, onko mitään tapahtunut. Kun meillä meni sähköt illalla koko yöksi, mietin kyllä, onko sota jo alkanut, hän kertoo.

– Meidän keskuksemme on aika lähellä Valko-Venäjän rajaa, jonka kautta jotain voisi tapahtua. Ukraina on tavallaan piiritetty kolmelta puolelta, Adolphi sanoo.

Uutisten seuraamisesta on tullut jatkuva tapa myös Ruotsissa. Hän tarkistaa tapahtumat myös, jos sattuu heräämään yöllä. Jokaiseen aamuun kuuluu etäpalaveri lastenkodin henkilökunnan kanssa.

– Kyllä tämä huonolta näyttää. Ei hyvä ollenkaan, hän sanoo.

Paluu Ruotsiin oli vaikea, mutta Adolphit päättivät käyttää hankkimansa lentoliput. He aikovat joka tapauksessa palata lastenkeskukselle.

– Tuntuu pahalta jättää lapset, jättää perheet ja meidän työporukka. Monet työporukasta ovat entisiä katulapsia ja kadulta pelastettuja. He ovat ikään kuin meidän lapsiamme.

– Ihan kuin pettäisi ihmiset, kun jätti heidät sinne. Tunne on sama, kun oltiin kadulla ja syötettiin katulapsia. Jätettiin lapset kadulle ja lähdettiin omaan kotiin lämpimään.

Voivottelu ja kauhistelu eivät kuitenkaan auta, Adolphi sanoo.

Lastenkeskus auttaa lapsia ja perheitä Bobrovitsan kunnassa. Sillä on muun muassa kummilapsitoimintaa.

Ukrainassa ollessaan Adolphi yllättyi siitä, miten vähän sodan uhasta puhuttiin.

– Koko maailma puhuu tilanteesta, mutta Ukrainassa siitä ei paljoa puhuta.

Useimmiten keskusteluissa nousi esiin se poikkeuksellinen seikka, että myös naisia on määrätty ilmoittautumaan sotatoimistoihin, Adolphi kertoo.

Lasten elämässä sodan uhka näkyy, koska kouluissa on puhuttu siitä. Kouluihin on myös kohdistunut miina- ja pommiuhkauksia.

Erikoistilanne on leijunut Ukrainan yllä jo kahdeksan vuoden ajan. Venäjä valtasi Krimin niemimaan helmikuussa 2014 Ukrainan vallankumouksen jälkeen. Se aloitti Itä-Ukrainan sodan.

– Sanankäyttö on yksi asia. Usein puhutaan kriisistä ja puhutaan konfliktista, mutta se on sota, Adolphi sanoo.

Ukraina on suuri maa ja yli 1 200 kilometriä leveä. Kiova sijaitsee itä–länsiakselilla maan puolivälissä. Kaupunki on maan pohjoisosissa; Valko-Venäjälle on alle sata kilometriä ja Krimin niemimaalle yli 500 kilometriä.

– On kummallista, että 500 kilometrin päässä on sota käynnissä. Kiovassa ei tiedä sodasta yhtään mitään. Se on niin kuin Helsingissä olisi sota, ja Keski-Suomessa ei tiedetä siitä mitään.

Järjestön mukaan sen periaatteet nousevat Raamatusta.

Lastenkeskuksessa käy monia Itä-Ukrainasta paenneita perheitä. Ensimmäiset evakot saapuivat vuonna 2014.

– Ne ovat usein hurjia tarinoita. Jotkut ovat päässeet viimeisellä junalla, kuinka vaikeaa oli liput saada. He seisoivat juna-asemalla, eivätkä saaneet juuri mitään mukaansa. Piti vaan lähteä liikkeelle, kun vielä pääsi, Adolphi kertoo.

Ystävät, sukulaiset, tavarat ja koti jäivät.

Adolphi kertoo, että kaiken lisäksi monet lyhentävät asuntolainaa menetetylle maalle jääneistä kodeistaan, sillä muuta vaihtoehtoa ei ole.

Inhimillistä kärsimystä on paljon.

Adolphin järjestö auttaa erästä Krimin valtauksen aikaan paennutta perhettä, joka joutui palaamaan takaisin sota-alueelle Itä-Ukrainaan, sillä aivosyöpään sairastunut 8-vuotias tytär ei saanut hallinnollisista syistä hoitoa Kiovassa.

Ilta-Sanomat kertoi Mirjam Adolphin työstä myös vallankumouksen aikaan 2014.