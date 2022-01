Amerikkalaisvahvistukset voisivat toimia osana Naton nopean toiminnan joukkoja tai itsenäisesti Naton itäisen siiven jäsenmaiden tukena.

Puolustusministeri Lloyd Austin antoi maanantaina Yhdysvaltain asevoimille määräyksen asettaa noin 8 500 sotilasta nopeutettuun lähtövalmiuteen siltä varalta, että Venäjä ryhtyy uusiin sotilaallisiin toimiin Ukrainaa vastaan. Joukkoja ei kuitenkaan ole tarkoitus sijoittaa Ukrainaan, vaan ne tukisivat Naton eurooppalaisten jäsenmaiden puolustusta.

Vahvistusjoukot koottaisiin Yhdysvalloissa tällä hetkellä palvelevista asevoimien yksiköistä. Puolustusministeriö Pentagon ei sulje pois myöskään sitä, että Euroopassa jo nyt olevia amerikkalaisjoukkoja voitaisiin sijoitella uudelleen Naton puolustuksen tueksi.

Pentagonin lehdistöedustajan John Kirbyn mukaan vahvistusjoukkojen määrää voidaan tarvittaessa nostaa 8 500:sta ylöspäin. Yhdysvallat on valmis tukemaan Natoa muun muassa lähettämällä Eurooppaan lisää prikaatin taisteluosastoja, huolto- ja lääkintäjoukkoja, lentokalustoa, tiedustelu- ja valvontakykyjä sekä kuljetuskalustoa.

Osa tarkoitukseen varatuista joukko-osastoista on jo aiemmin asetettu kohotettuun valmiuteen. Nyt lähtövalmiutta tehostetaan entisestään:

– Joissakin tapauksissa yksikkö siirtyy 10 vuorokauden lähtövalmiudesta viiden vuorokauden valmiuteen, Kirby kertoi Pentagonin tiedotustilaisuudessa.

Pentagon ei toistaiseksi ole tarkentanut tietoja siitä, mitkä yksiköt asetetaan nopeutettuun lähtövalmiuteen. Kirbyn mukaan suurin osa valmiuteen komennettavista sotilaista on asevoimien aktiivipalveluksessa. Mahdollista on myös, että joukossa on reserviläisiä.

Laskuvarjosotilaat harjoittelivat Fort Braggissa tammikuussa.

Pohjoiscarolinalaisen WRAL-uutiskanavan lähteiden mukaan Eurooppaan komennettaisiin osia 82. maahanlaskudivisioonasta, joka toimii Fort Braggin varuskunnassa. Samassa varuskunnassa on myös Yhdysvaltain maavoimien ilmakuljetteisia erikoisjoukkoja – vihreitä baretteja.

WRAL:n reportteri Gilbert Baez ei saanut tiedolle virallista vahvistusta Fort Braggin tiedotusupseereilta, jotka kehottivat tätä soittamaan Valkoiseen taloon.

WRAL pitää uutistaan kuitenkin varmana.

– Aina kun Valkoinen talo soittaa hätänumeroon 911, puheluun vastataan täällä Fort Braggissa, Baez raportoi varuskunnan portilta.

All American -divisioonaksi kutsuttu 82. maahanlaskudivisioona perustettiin jalkaväkiyksikkönä (82. divisioona) vuonna 1917. Toisessa maailmansodassa divisioonan laskuvarjosotilaat olivat mukana muun muassa Normandian maihinnousussa, operaatio Market Gardenissa ja Ardennien taistelussa.

Viime elokuussa divisioona otti osaa Afganistanin evakuointioperaatioon.

Suurin osa Yhdysvaltain lähtövalmiuteen asettamista sotilaista vahvistaisi Naton monikansallisia nopean toiminnan NRF-joukkoja (Nato Response Force). Osa voisi toimia myös itsenäisesti, Naton komentorakenteiden ulkopuolella. Tällöin niiden käytöstä pitäisi sopia Yhdysvaltain ja asianomaisten Naton jäsenmaiden kesken.

NRF-joukoissa on yhteensä noin 40 000 sotilasta, joista 20 000 sotilasta kuuluu erityiseen keihäänkärkijoukkoon (Very High Readiness Joint Task Force). Jälkimmäisessä on kahden-kolmen vuorokauden hälytysvalmiudessa oleva monikansallinen maavoimien prikaati, erikoisjoukkoja sekä päivystysvuorossa olevia meri- ja ilmavoimien yksikköjä.

Tammikuun alussa keihäänkärkiosaston johtovastuun otti Ranska. Se johtaa Lilleen sijoitettua ranskalais-saksalaista maavoimien prikaatia, jossa on 3 500 sotilasta. Keihäänkärkiosastossa on myös yksiköitä Espanjasta, Puolasta ja Portugalista.

Ranska otti tammikuussa johtovastuun Naton nopean toiminnan niin sanotusta keihäänkärkijoukosta. Ranska on asettanut osaston käyttöön maavoimien prikaatin.

Nato on toistaiseksi aktivoinut 20 vuotta sitten perustetun NRF:n vain pari kertaa, viimeksi avustamaan Afganistanin evakuointioperaatiossa elokuussa 2021. Päätös NRF:n aktivoinnista Venäjän asevoimien Ukrainan rajoille tekemien keskitysten vuoksi vaatisi yksimielisen päätöksen Naton neuvostossa, puolustusliiton korkeimmassa päättävässä elimessä.

NRF:ää ei aktivoitu edes vuonna 2014, kun Venäjä miehitti ja liitti laittomasti itseensä Krimin niemimaan ja ryhtyi tukemaan sotilaallisesti itäisen Ukrainan kapinallisia ”kansantasavaltoja”. Sillä välin kun NRF pysyi toimettomana, päättivät yksittäiset Naton jäsenmaat ryhtyä vahvistamaan Baltian maiden ja Puolan puolustusta Venäjän mahdollista aggressiota vastaan. Näihin maihin sijoitettiin Naton eteen työnnetyt taisteluosastot, joissa on muun muassa Yhdysvaltain ja Britannian joukkoja.

Jos Nato päättää aktivoida NRF:n, se toimii puolustusliiton Euroopan-joukkojen korkeimman sotilaskomentajan, kenraali Ted Woltersin alaisuudessa. Wolters on Yhdysvaltain ilmavoimien neljän tähden kenraali.

Naton piirissä on kuitenkin erimielisyyttä siitä, mikä on paras tapa vastata Venäjän aggressioon. Yhdysvaltain asevoimien uutislehden Stars and Stripesin Euroopan-kirjeenvaihtajan John Vandiverin mukaan kysymys NRF:n aktivoimisesta testaa Naton kykyä toimia yhtenäisesti ja yksituumaisesti.

– Eräiden turvallisuusanalyytikkojen mukaan epäonnistuminen nopean toiminnan joukkojen mobilisoinnissa jo toisen kerran olisi isku puolustusliiton keskinäiselle solidaarisuudelle, Vandiver kirjoittaa Stars and Stripes -lehdessä.