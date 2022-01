Patrioottien aikakausi on alkanut Hongkongissa – ja asukkaat ovat onnettomia

Valtiotieteen professorin mukaan ihmiset pelkäävät nyt, että Hongkongista tehdään "tavallinen kiinalainen kaupunki".

Englanninopettaja Percy Chan kuvaili itseään aiemmin synnynnäiseksi optimistiksi. Nykyään hän on sen sijaan usein alakuloinen ja huolestunut.

– Hongkong on muuttunut niin rajusti, etten enää tunnista kotikaupunkiani. On vastenmielistä ajatella, että teini-ikäinen tyttäreni joutuu kasvamaan yhteiskunnassa, joka ei ole vapaa eikä suvaitsevainen, hän sanoo STT:lle videopuhelun välityksellä.

Demokraattista oppositiota aina kannattanut Chan on myös ollut Hongkongin vaikutusvaltaisimman ammattiliiton, opettajayhdistyksen, pitkäaikainen jäsen. Oppositio on nyt käytännössä hävitetty, ja Kiinan viholliseksi leimattu opettajayhdistys on joutunut lopettamaan toimintansa.

Kiinan vaatimuksesta vain patriooteiksi luokitellut hongkongilaiset saivat asettua ehdokkaaksi joulukuussa järjestetyissä parlamenttivaaleissa. Kukaan ei ole määritellyt tarkasti mitä käsite patriootti merkitsee, mutta heidän tulee ainakin olla uskollisia muuta Kiinaa hallitsevalle kommunistipuolueelle.

– Uudessa parlamentissa istuu nyt ainoastaan patriootteja. Minulla ei ole minkäänlaista luottamusta heihin eikä Hongkongin johtoon, Chan sanoo.

Oikeudet ja vapaudet vaakalaudalla

Tammikuun alussa South China Morning Post -lehdessä julkaistun puhelinkyselyn mukaan Chan ei ole asenteineen yksin. Lähes 60 prosenttia gallupiin osallistuneista ei pidä nykyoloista Hongkongissa. Yli 20 prosenttia sanoo jopa harkitsevansa muuttoa ulkomaille.

Gallup oli suurimman oppositiopuolueen, demokraattisen puolueen, tekemä. Reilut 530 satunnaisotannalla valittua hongkongilaista vastasi siihen.

Hongkongin vanhimmassa yliopistossa valtiotieteen professorina kauan toiminut John Burns ei pidä kyselyn tuloksia yllättävinä. Eläkkeellä oleva professori huomauttaa, että enemmistö hongkongilaisista on kannattanut demokraattista oppositiota siitä lähtien, kun entinen brittiläinen siirtomaa siirtyi Kiinan alaisuuteen vuonna 1997.

– Nämä ihmiset pelkäävät nyt, että autonomisesta Hongkongista tehdään tavallinen kiinalainen kaupunki. Siinä tapauksessa he menettäisivät lopullisesti oikeutensa ja vapautensa, Burns sanoo STT:lle.

Osa hongkongilaisten vapauksista poistettiin jo kertaheitolla, kun Kiinan Hongkongille räätälöimät tiukat turvallisuuslait tulivat voimaan toissa vuonna. Laeilla on ollut hyytävä vaikutus, ja niiden katsotaan heikentäneen merkittävästi asukkaiden oikeusturvaa.

Tulevat vaalit koventavat linjaa

Hongkongin aluejohtaja Carrie Lam on lisäksi ilmoittanut, että hänen hallintonsa aikoo valmistella uusia täydentäviä Kiinan turvallisuutta koskevia lakeja. Niidenkin oletetaan olevan erittäin tiukkoja.

Professori Burns sanoo ilmoituksen liittyvän maaliskuussa järjestettäviin aluejohtajavaaleihin. Hänen mukaansa Kiinan tiedetään päättävän kulissien takana, kuka ehdokkaista voittaa vaalit.

– Lam haluaa vahvistaa asemaansa näyttämällä olevansa valmis tekemään kaikkensa puolustaakseen emämaata. Hongkongin kannalta olisi parempi, jos hän sen sijaan yrittäisi palauttaa kansalaisten luottamuksen itseensä ja muihin päätöksentekijöihin, Burns toteaa.

Burns painottaa myös, että Hongkongilla kaikesta huolimatta on vielä tietty itsemääräämisoikeus – toisin kuin Kiinan muilla kaupungeilla. Hän toivoo Hongkongin johtajien puolustavan autonomian rippeitä, mutta hänenkin luottamuksensa heihin on horjumassa.

Hyökkäyksiä sananvapautta vastaan

Päätoimittaja Patrick Lamin painajainen toteutui viime vuoden lopulla. Hän heräsi ovikellon soittoon ennen auringonnousua ja aavisti heti joutuvansa pidätetyksi.

Lam oli oikeassa. Hänet vietiin poliisiasemalle, jossa hänet asetettiin syytteeseen kumouksellisen uutisaineiston julkaisemisesta.

Seuraavana päivänä Lamin toimittama verkkojulkaisu Stand News lopetti toimintansa. Lamin lisäksi viisi muuta Stand Newsin työntekijää tai hallituksen jäsentä pidätettiin.

Stand News oli suosittu etenkin nuorten hongkongilaisten keskuudessa. Julkaisu tuki avoimesti esimerkiksi vuonna 2019 Hongkongia kuusi kuukautta lamauttaneita Kiinan-vastaisia mielenosoituksia, mutta sitä ei silloin syytetty tosiasioiden vääristelystä.

Tammikuun alussa hongkongilainen verkkojulkaisu Citizen News lopetti samoin toimintansa. Myös Citizen News arvosteli usein Hongkongin johtoa ja Kiinaa.

Citizen Newsin päätoimittaja Daisy Li totesi uusien turvallisuuslakien olevan niin epämääräisesti muotoiltuja, että on mahdotonta tietää varmuudella mitä voidaan katsoa niiden mukaan rikokseksi. Toiminta lopetettiin siksi varmuuden vuoksi julkaisun työntekijöiden suojelemiseksi.

Stand Newsin ja Citizen Newsin kohtaloiden sanotaan osoittavan, että sananvapaus supistuu jatkuvasti turvallisuuslakien vuoksi. Hongkongin suosituin päivälehti, Kiinaan hyvinkin arvostelevasti suhtautunut Apple Daily, pakotettiin lisäksi lakkauttamaan toimintansa viime kesänä eli noin vuosi lakien voimaantulon jälkeen.

Myös itsesensuurin katsotaan yleistyneen entisestään menneen vuoden aikana. Toisin kuin muualla Kiinassa Hongkongin viranomaiset eivät silti harjoita suoranaista sensuuria.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön viime vuonna julkaisemassa World Press Freedom -indeksissä Hongkong on pudonnnut sijalle 80. Kiina sijoittuu tuoreimmassa indeksissä neljänneksi viimeiseksi, eli 177:nneksi. Suomi puolestaan on indeksin kakkossijalla Norjan jälkeen.