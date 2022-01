Sisäinen tutkinta Britannian pääministerin virka-asunnolla koronarajoitusten aikana järjestetyistä juhlista on brittimedian mukaan valmistunut.

Britanniassa odotetaan kuumeisesti virkamies Sue Grayn raporttia pääministeri Boris Johnsonin Downing Streetin virka-asunnolla koronasulkutoimien aikaan järjestetyistä juhlista. Muun muassa BBC kertoo saaneensa lähteiltään tiedon, jonka mukaan raportti olisi pääosin valmistunut ja tulossa julki ainakin jossakin muodossa keskiviikkona.

Johnsonin kannalta hetki on kriittinen, sillä moni hänen konservatiivipuolueensa edustajista on kertonut päättävänsä raportin nähtyään, tukevatko he edelleen pääministerin pysymistä virassaan. Johnsonin asemasta järjestetään äänestys, mikäli 54 konservatiiviedustajaa ilmoittaa epäluottamuksestaan puolueen parlamenttikomitealle.

Johnsonin on määrä vastata parlamenttiedustajien kysymykseen alahuoneessa kello 14 käynnistyvällä pääministerin kyselytunnilla. BBC:n lähteet kertoivat Grayn avanneen raporttinsa sisältöä Downing Streetin väelle keskiviikkona, eikä heidän mukaansa tulossa ole hyviä uutisia pääministerin kannalta.

Parlamentin istuntoa on mahdollista seurata suorana lähetyksenä artikkelin yläosassa olevasta videoikkunasta.

Pääministeri Boris Johnson kuvattiin varhain keskiviikkoaamuna St. Jamesin puistossa ulkoiluttamassa koiraansa Dilynia.

Paine Johnsonia kohtaan on kasvanut viime viikkoina sitä mukaa, kun uusia paljastuksia Downing Streetin juhlista on tihkunut julkisuuteen. Brittimedian mukaan pääministerin virka-asunnolla sekä muissa hallituksen tiloissa järjestettiin vuoden 2020 ensimmäisen koronakevään aikana 17 kokoontumista, kun kansalaiset oli määrätty samaan aikaan pysymään kodeissaan ja välttämään sosiaalisia kontakteja.

Johnson on pyytänyt anteeksi toukokuun 20. päivänä järjestettyjä juhlia, jonne vieraita oli kehotettu ”tuomaan omat viinat” mukanaan. Johnsonin mukaan kyseessä oli kuitenkin ”työtilaisuus”.

Tällä viikolla julkisuuteen tuli vielä tieto Johnsonille kesäkuussa 2020 yllätyksenä järjestetyistä syntymäpäiväjuhlista.

Lue lisää: Uusi paljastus Boris Johnsonin biletyksestä: 30 hengen syntymäpäivä­juhlat, kun kokoontumiset oli kielletty

Grayn lisäksi Downing Streetin juhlia tutkii nyt myös Suur-Lontoon poliisi, joka ilmoitti tiistaina käynnistäneensä asiasta tutkinnan. Poliisikomentaja Cressida Dickin mukaan päätös tutkinnan käynnistämisestä tehtiin Grayn tutkintaryhmän poliisille toimittamien tietojen sekä poliisin oman arvion perusteella.

Kyseessä on toinen kerta vuosisadan sisällä, kun virassa oleva brittipääministeri on ollut osallisena poliisitutkinnassa.

Dickin mukaan Suur-Lontoon poliisi ei tavallisesti tutkisi jo menneitä koronamääräysten rikkomisia. Hänen mukaansa taannehtivia tutkintoja voidaan kuitenkin käynnistää, jos rikkomukset ovat ”vakavinta ja räikeintä” laatua.

Rikostutkinnan käynnistymisestä kertoi tiistaina Suur-Lontoon poliisikomentaja Cressida Dick.

Lue lisää: Boris Johnson kohun keskellä – Lontoon poliisi aloitti tutkinnan britti­hallituksen kohu­juhlista

Pääministerin entiset avustajat kertoivat Guardianille, että poliisitutkinnassa olisi tulossa esille todistusaineistoa, jota ei ole toimitettu Graylle.

– Viranomaiset, jotka eivät kerro Graylle koko totuutta, eivät salaa asioita poliisilta, totesi yksi konservatiiviedustajista lehdelle.

Poliisi tutkii rikoksen mahdollisuutta, mutta Grayn raportissa on kyse enemmän sisäisestä tutkinnasta, jonka pani alulle itse Johnson. Grayta on pyydetty selvittämään tilaisuuksien luonnetta ja tarkoitusta sekä muun muassa sitä, ketkä niihin osallistuivat.

Viime kädessä Johnson itse on se, joka päättää, kuinka suurelta osin Grayn raportti tulee julkiseksi. BBC:n politiikantoimittajan Laura Kuenssbergin mukaan Johnsonilla on kuitenkin odotettavissaan ”poliittinen hyökkäys” opposition taholta, mikäli raporttia ei julkaista kokonaan.