Kommentti: Viemärivuodosta viis – näin Pietarissa ”suojellaan” taloja ja venäläisiä ihmisiä

Ei tyhjennetä jäteastioita, ei raivata lunta, ei hiekoiteta katuja – eikä korjata edes suojellun kerrostalon vuotavia viemäriputkia. Näin sujuu talvinen arki Pietarissa, sotauhoa puhkuvassa suurvallassa, Arja Paananen ihmettelee.

Tältä näyttää Pietarissa Arja Paanasen kotitalon rappukäytävä takapihan ovelta katsoen. Harmaa viemäriputki on vuotanut kuukausikaupalla lattialle. Jeesusteippi hillitsee vuotoa hieman.

Siitä on nyt nelisen kuukautta, kun huomasin pietarilaisen kotitaloni alakerroksessa melko reippaasti vuotavan viemärivesiputken.

Uudehko muoviputki oli vuotanut jo pidemmän aikaa. Siitä kieli lattialle asetettu vanerilevy, jonka oli selvästikin tarkoitus imeä vettä itseensä.

Kosteusvaurioita kavahtavana suomalaisena soitin tietenkin heti huoltoyhtiölle. Kyllä sieltä korjaajat pian tulevat, ajattelin naiivisti, ja poistuin taas Suomeen.

Talomme ei nimittäin ole mikä tahansa talo, vaan Pietarin kaupungin virallinen suojelukohde. Talo rakennettiin 1800-luvun alussa Venäjän keisarillisen hovin eli Talvipalatsin palvelusväelle asuintaloksi.

Eikä talomme huoltoyhtiökään ole mikä tahansa pulju, vaan Pietarin kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnointikomitean omistama. Julkisen vallan suora kaupallinen jatke siis.

Joulukuussa tulin uudelleen Pietariin – eikä putkelle ollut tehty yhtikäs mitään. Yhytin sattumalta huoltoyhtiön remonttimiehet kasvotusten ja valitin heille asiasta. He ilmoittivat tyynesti, että rappukäytävämme seuraavia remontteja on suunniteltu vuoden 2022 alkupuolelle, joten putkelle ei tehtäisi sitä ennen mitään.

Sisuunnuin niin, että kävin ostamassa rullan ilmastointiteippiä ja kieritin sitä vuotokohdan ympärille. Auttaisi edes vähän aikaa. Venäläisiä myyjiä nauratti, kun selitin teipin suomenkielisen lempinimen: jeesusteippi pelastaa aina.

Nyt olen Pietarissa jälleen, on tammikuun loppupuoli eikä vuodolle ole tehty edelleenkään mitään. Putki on lisäksi alkanut vuotaa uusista kohdista, joten ei muuta kuin lisää jesaria peliin.

Viemärivuodon jättämä kosteus näkyy lattiassa, sillä jeesusteippi ainoastaan hillitsee hieman vuotoa. Viereisestä ovesta mennään rappiotilassa oleviin kellaritiloihin, ja portaiden yläpäässä ovat jo ensimmäisten asuntojen ovet.

Kotitaloni putkiongelma on vain yksi tämän talven haasteista Pietarissa.

Lumi on nimittäin yllättänyt jälleen kerran viranomaiset. Sen vuoksi tammikuu on ollut taistelua valtavien lumikasojen, liukkaiden jalkakäytävien ja katoilta tippuvien jääpuikkojen keskellä.

Tiedotusvälineet ovat koostaneet karmivia videoita kaatuilevista ihmisistä. Katuja ei hiekoiteta, ja jäätä sulattavien kemikaalien käyttöä on vähennetty.

Sairaaloiden ensiavussa on niin pitkiä jonoja, että ihmiset makaavat käytävillä kuin sillit suolassa odottamassa apua murtumiensa hoitoon.

Yksi nuori mies keksi mennä Smolnaan kaupunginjohdon edustalle luistimet jalassaan ja kyynärsauvat kainalossaan näyttääkseen, että liikkuminen ilman niitä ei ole mahdollista Pietarissa. Mies pidätettiin ennen kuin hänen protestinsa ehti kunnolla edes alkaa.

Tammikuun 1. päivänä Pietarissa käynnistyi ”jätehuoltouudistus”, josta tuli vielä yksi uusi ongelma. Monilla asuinalueilla sekajäteastioita ei ole tyhjennetty vuodenvaihteen jälkeen viikkokausiin.

Kaaos syntyi, kun kaupunki uskoi jätehuollon yhdelle ainoalle yhtiölle. Osa aiemmista alihankkijoista kieltäytyi tekemästä sopimuksia uuden monopolin kanssa, jäteautoja ja jätelavoja ei ollut riittävästi, ja ammattikuskien tilalle tuli kokemattomia.

” Suomalaisena voisi erehtyä ajattelemaan, että venäläisten suojelun voisi aloittaa mieluummin siitä, että jätteet kerättäisiin ja jalkakäytävät hiekoitettaisiin.

Pietarilaiset epäilevät, että viranomaisten oma mafia vetää välistä jätehuoltomaksuja, joita korotettiin kaiken lisäksi vastikään. Raivo on kohdistunut kuvernööri Aleksandr Begloviin.

Protestin keulakuvaksi on noussut Leningrad-yhtyeen suosikkilaulaja Sergei Shnurov. Hän on julkaissut YouTubessa jo kolme uutta kappaletta, joissa hän irvailee karkeasti Begloville jäte- ja lumikaaoksen keskellä.

Shnurovin pilkkavideoiden taustavoimaksi on epäilty puolestaan ”Putinin kokkina” tunnettua trollitehtailijaa ja yksityisarmeijan ylläpitäjää Jegveni Prizoginia. Shnurovin tiedetään tehneen Prigozihille todistettavasti jo joitakin muita tilaustöitä.

Mikäli näin on, lumi- ja jätekaaos on saattanut paljastaa harvinaisen sisäisen särön presidentti Vladimir Putinin valtarakenteessa. Beglovin potkujakin on jo uumoiltu, sillä Prigozhinin uskotaan nauttivan yhä Putinin suosiota.

Tällaista talvea Pietarissa eletään siis nyt, kun Venäjä uhkailee samaan aikaan sotajoukoillaan Ukrainaa ja vannoo suojelevansa taas venäläisiä.

Suomalaisena voisi erehtyä ajattelemaan, että venäläisten suojelun voisi aloittaa mieluummin siitä, että jätteet kerättäisiin ja jalkakäytävät hiekoitettaisiin.

Suojellun talomme asia näyttää joka tapauksessa etenevän. Takaovelle on ilmestynyt lappu, jonka mukaan putket korjataan toukokuun alkuun mennessä. Rakenteiden kuivatusta remonttiin tuskin kuuluu, mutta jospa vuoto ainakin loppuisi.