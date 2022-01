Virastaan tiistaina eronnut Per Christensen onnistui elämään kaksoiselämäänsä vuosia vetoamalla pitkiin palavereihin ja työmatkoihin. Ammattiliitto 3F on maan sosiaalidemokraattien suurin rahoittaja.

Tanskan suurinta ammattiliittoa 3F:ää kahdeksan vuotta johtanut Per Christensen on ajautunut skandaalin pyörteisiin kärähdettyään kaksoiselämästä, joka sisälsi kaksi samanaikaista kumppania – päälle päätteeksi kahteen kertaan. Jälkimmäisessä tapauksessa sotku laajeni päällekkäisiksi perheiksi. Lisäksi miehen väitetään salanneen juonittelunsa hyödyntämällä virka-asemaansa.

Asiasta ensimmäisenä uutisoinut iltapäivälehti BT haastatteli kolmea Christensenin neljästä petetystä naisystävästä, joista kaikki olivat olleet miehen puuhista autuaan tietämättömiä. Ensimmäiset kaksi suhdetta kariutuivat vuonna 2014 ja jälkimmäiset 2021. Huiputuksen paljastuttua naiset ovat tiedottaneet asiasta 3F:n johtoryhmälle ja kertoneet kokemastaan ”valheiden verkostosta”.

– Johdon tulee päättää itse, mitä se haluaa tiedolla tehdä. Mutta sen on hyvä tietää, että kyseessä on petos sekä saada oikea kuva siitä, kuka hän (Christensen) on ja kuinka hän toimii, Christensenin kanssa seurustellut Louise Mogensen kommentoi BT:lle.

Osa naisista oli Christensenin kanssa naimisissa, osa avoliitosta käyvässä vakituisessa parisuhteessa. Naiset eivät pitäneet miehen pitkiä poissaoloja ja kodin ulkopuolella yöpymisiä epäilyttävinä, koska ajattelivat venyvien neuvottelujen ja liikematkojen olevan itsestään selvä osa ammattiliittojohtajan arkea.

Verkkolehti Altingetin mukaan eräässä tapauksessa Christensen väitti osallistuvansa maan ilmastoministerin Dan Jørgensenin kanssa Norjassa pidettävään ilmastokonferenssiin, vaikkei Jørgensen tuolloin edes ollut Norjassa.

Vastaavilla sepitteillä ay-pomo kykeni järjestämään aikaa vuorotellen kummallekin perheelleen ja ylläpitämään kahta toisistaan kokonaan irrallista sosiaalista verkostoa. Osana peiteoperaatiota hän hyödynsi väitetysti muun muassa 3F:ään kytköksissä olevan säätiön omistamaa asuntoa.

Uhreihin lukeutuva Laila Kildesgaard seurusteli Christensenin kanssa vuosina 2008–2014. Suhde päättyi tietoon petoksesta, josta Kildesgaard yritti tuloksetta ilmoittaa 3F:n johdolle. Hän kertoo järkyttyneensä saatuaan tietää, että hänen kuuden vuoden kumppaninsa oli asunut toisen naisen kanssa samanaikaisesti toisella puolella Tanskaa.

Kildesgaard koki myös joutuneensa 3F:n asianajajan painotuksen kohteeksi, sillä tämä vastusteli asian tuomista julkisuuteen. Tiedosta yhtä lailla yllättynyt toinen nainen ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin DT:lle.

Vuonna 2016 Christensenin rakkausrintamalla roihusi jälleen ja hän meni vihille Amalie Mathiassenin kanssa. Avioliitto jatkui syksyyn 2021, mutta jo vuoden 2019 lopulla mies alkoi seurustella edellisvuonna tapaamansa Louise Mogensenin kanssa. Naiset tunsivat toisensa, minkä vuoksi Christensen väitti Mogensenille eronneensa vaimostaan mutta asuvansa vielä järjestelysyistä parin yhteisessä kodissa. Myöhemmin hän vahvisti peitetarinaansa esittelemällä virka-asunnon uutena kotinaan.

Kummallakin naisella oli edellisistä suhteistaan lapsia, joihin Christensen solmi läheiset isäpuolisuhteet. Hän järjesti lapsille syntymäpäiväjuhlia, työharjoittelupaikkoja ja kuljetti heitä autollaan eri tapahtumiin

– Olin hyvin liikuttunut huomatessani, että sama asia oli tapahtunut uudestaan kahdelle toiselle naiselle. Käytännössä samalla tavalla kuin se tapahtui minulle, Christensenin petollisuuden jo 2014 ymmärtänyt Kildesgaard sanoo BT:lle.

– Olimme molemmat täysin tietämättömiä, että hänellä oli toinen kumppani. Hänellä oli kaksi piiriä ystäviä, sukulaisia ja lapsipuolia. Se oli tarkkaan harkittu valheverkosto, Amalie Mathiassen kuvailee.

– Hän oli poikaystävä, jonka kanssa olin hyvin onnellinen ja josta lapseni pitivät. Tunnen itseni niin loukatuksi ja petetyksi.

Tanskan valtio-omisteisen TV2-kanavan verkkouutisten mukaan Christensen ilmoitti tiistaina jättävänsä tehtävänsä 3F:n johdossa. Kaikki liitossa eivät olleet päätökseen tyytyväisiä. Vielä joulukuussa naisille kerrottiin, etteivät Christensenin yksityisasiat kuuluneet tämän työtovereille. Samoilla linjoilla oli tällä viikolla jäsenistöön kuuluva Dennis Gartig.

– Hänen yksityiselämänsä ei merkitse meille paskaakaan. Olemme ammattitaitoinen järjestö, Gartig totesi TV2:lle.

Christensenin sotkut ovat Tanskassa polttava kysymys myös siksi, että 3F on maan sosiaalidemokraattisen puolueen suurin rahoittaja. Liittoon kuuluu 265 000 tanskalaista. Lisäksi Christensenin tiedetään olevan hyvissä väleissä maan sosiaalidemokraattisen pääministerin Mette Frederiksenin kanssa.