Saksan Ala-Saksin osavaltion päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmat joutuvat valmistautumaan siihen, että heidän lapsensa osallistuvat koronatestiin kolme kertaa viikossa helmikuun 15. päivästä lähtien.

Kolme vuotta täyttäneiden päiväkotien lapsien pitää osallistua koronatesteihin kolme kertaa viikossa Saksan pohjoisosassa sijaitsevassa Ala-Saksin osavaltiossa. Asiasta kertovat Saksassa ilmestyvät lehdet ja radioasemat.

Braunschweiger Zeitung kertoo, että Saksin päiväkodeissa pakollinen koronatesti on tulossa käyttöön helmikuun puoliväliin mennessä. Kolme vuotta täyttäneillä lapsilla on velvollisuus osallistua testiin kolme kertaa viikossa. Näin kertoi osavaltion opetusministeriön tiedottaja tiistai-iltana Ala-Saksin pääkaupungissa Hannoverissa.

Syynä päätökseen on 3–5-vuotiaiden lasten tartuntojen suuri määrä. Tavoitteena on välttää päiväkotien sulkeminen. Tiistaina Robert Koch -instituutti (RKI) kertoi, että Ala-Saksissa on varmistettu 10 005 uutta tartuntaa. Seitsemän päivän ilmaantuvuus jatkaa nousuaan. Ala-Saksissa on noin 8 miljoonaa asukasta.

Ala-Saksin osavaltiossa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yhteensä 7 059 ihmistä. Näin kertoo Norddeutscher Rundfunk.

Samaan aikaan ihmiset osoittavat mieltään koronatoimenpiteitä vastaan Hannoverissa ja muualla Saksassa. Isoja mielenosoituksia on ollut esimerkiksi Berliinissä ja Erfurtissa.

