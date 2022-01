Leonora radikalisoitui salaa vanhemmiltaan ja karkasi 15-vuotiaana Isisin ”kalifaattiin” – syytetään nyt Saksassa rikoksista ihmisyyttä vastaan

Nuoren Leonora Messingin radikalisoituminen ja lähtö Isisin valtaamalle alueelle on järkyttänyt saksalaisia.

Saksassa Hallen kaupungin oikeussaleissa alettiin tiistaina käsitellä Isisiin 15-vuotiaana liittynyttä Leonora Messingia vastaan nostettuja syytteitä. Häntä syytetään muun muassa avunannosta rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja terrorijärjestöön kuulumisesta.

Messing lähti teini-ikäisenä Isisin hallitsemalle alueelle Syyriaan maaliskuussa 2015.

Syyriassa Messingin ja hänen aviomiehensä on kerrottu pitäneen jesiditaustaista orjaa. Syyttäjien mukaan he osallistuivat orjuutukseen, kun he ostivat ja ”myivät” jesidinaisen.

Syyttäjien mukaan Messingin aviomies toi vuonna 2015 kotiin ostamansa 33-vuotiaan jesidinaisen, josta Messingin piti ”pitää huolta”, jotta he pystyivät myymään voitolla naisen ja tämän kaksi lasta.

Jesidit ovat kurdinkielinen, muun muassa Pohjois-Irakissa asuva vähemmistö, jota Isis vainosi, tappoi, raiskasi ja orjuutti. Saksa linjasi marraskuussa ensimmäisenä maana, että kyseessä oli jesidien kansanmurha.

Messingia syytetään myös sota-aseiden valvontaa koskevan lain ja aselain rikkomisesta. Messingin nuoren iän takia hän saattaa saada lievemmän rangaistuksen, kertoo Deutsche Welle.

Oikeudenkäynnin on määrä kestää 22 istuntopäivää ja venyä toukokuuhun saakka.

Syyttäjät katsovat Leonora Messingin syyllistyneen vakaviin rikoksiin. Hän saattaa saada tekohetken nuoren ikänsä vuoksi lievemmän rangaistuksen.

Sangerhausenin pienessä kaupungissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa kasvanut Messing radikalisoitui vanhempiensa tietämättä. Leipurimestari-isä sai tietää asiasta vasta, kun tytär oli lähtenyt maasta. Messing matkusti Syyriaan Turkin kautta.

Isä ymmärsi tyttären kirjoittamista muistiinpanoista tämän radikalisoituneen. Isä on kertonut saaneensa kuusi päivää tyttärensä lähdön jälkeen tekstiviestin, jossa luki, että tytär ”valitsi Allahin ja islamin” ja ”saapui kalifaattiin”.

Messingin isä Maik Messing on kirjoittanut tyttärestään kirjan Leonora (2019).

– Pyörit koko ajan ympäriinsä ja kysyt itseltäsi: miksi, miten, minkä takia, miksi? isä kertoi tapauksesta Tageschaun mukaan.

Messingin isän mukaan tytär eli kaksoiselämää ennen lähtöään. Hän menestyi koulussa ja kävi vanhainkodissa lukemassa vanhuksille ääneen. Hän myös kävi vanhemmiltaan salaa Frankfurtissa Saksan tiedustelupalvelun tarkkailemassa moskeijassa.

Saksasta on lähtenyt Isisin valtaamalle alueelle yli tuhat radikalisoitunutta ihmistä.

Messingin Leipzigista kotoisin oleva puoliso Martin Lemke, 30, oli Isisin tiedustelujärjestön korkea-arvoinen jäsen. Messing oli hänen kolmas vaimonsa. Hääkuvassa Lemke poseerasi Kalashnikovin ja kolmen päästä varpaisiin peitetyn vaimonsa kanssa.

Messing sai Syyriassa ollessaan kaksi lasta Lemken kanssa.

Messingin tapaus on saanut Saksassa erityisen paljon julkisuutta, sillä hänen isänsä antoi tytön kanssa neljän vuoden aikana käymänsä kirjeenvaihdon yleisradioyhtiö NDR:lle. Kirjeenvaihto sisälsi tuhansia viestejä.

Messingin elämästä Syyriassa tiedetään paljon enemmän kuin muiden niin sanottujen Isis-naisten arjesta ja toimista niin sanotussa kalifaatissa. NDR:n mukaan Messing työskenteli myös itsenäisesti Isisille jossakin muodossa.

Oikeutta käydään suljetuin ovin suuressa salissa Hallessa, joka on Saksi-Anhaltin osavaltion suurin kaupunki.

Isän mukaan tytär kertoi elämän Raqqassa olleen ensin yllättävän tavanomaista. Myöhemmin tytär yritti karata useaan otteeseen, mutta hänen miehensä ei sitä sallinut.

Vuonna 2017 Messing, hänen aviomiehensä ja tämän muut vaimot pakenivat yhdessä Raqqasta.

Kun Lemke vangittiin vuonna 2019, Messing ja lapset vietiin leirille. Heidät lennätettiin Saksaan joulukuussa 2020, kertoo Spiegel. Messing pidätettiin aluksi, mutta hän on odottanut oikeudenkäyntiä pääosin vapaalla jalalla.