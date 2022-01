S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä tai Suhoi Su-35 -hävittäjiä ei ole aiemmin nähty maiden yhteisharjoituksissa. Myös sotilaiden liikkeitä on onnistuttu jäljittämään.

Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen iso sotaharjoitus Ukrainan ja Nato-maiden rajoilla aiheuttaa huolta lännessä.

Presidentti Vladimir Putinin on epäilty jopa suunnittelevan pysyvän sotajoukon jättämistä Valko-Venäjälle lähemmäs Länsi-Eurooppaa tai käyttävän Valko-Venäjää astinlautana hyökkäykselle Ukrainaan.

Venäjän joukkojen liikuttelua kohti länttä on pidetty ennennäkemättömän suurena, ja myös IS:n haastattelema asiantuntija pitää harjoitusta poikkeuksellisena.

Venäjän ja Valko-Venäjän joukot harjoittelivat viimeksi elo-syyskuussa yhdessä Zapad-21-harjoituksessa (yllä). Uusi iso sotaharjoitus Valko-Venäjällä tuli yllätyksenä.

Millaista sotavoimaa Venäjä on tuomassa Valko-Venäjälle?

Tarkkaa kuvaa on mahdoton saada, mutta oheiset tiedot pohjautuvat osin Valko-Venäjän ja Venäjän omiin ilmoituksiin sekä niiden julkaisemaan kuvamateriaaliin.

Kaikissa tapauksissa ei ole selvää, mihin aseet ja sotilaat ovat matkalla, ja on pidetty myös mahdollisena, että niitä liikutellaan mahdollista Ukrainaa vastaan suunnattavaa operaatiota varten.

S-400 ja Su-35

Venäjä on kertonut esimerkiksi uudenaikaisimman ilmapuolustuskalustonsa osallistumisesta Valko-Venäjän harjoitukseen.

Naapurimaahan matkaa kaksi S-400-ilmatorjuntaohjuspataljoonaa sekä Pantsir-S-ohjuspataljoona. Lisäksi harjoitukseen osallistuu peräti kaksitoista Suhoi Su-35 -hävittäjää, joita pidetään Venäjän ilmavoimien suorituskykyisimpiin kuuluvana ilmataisteluhävittäjänä.

Yllä olevalla videolla kuvaa Su-35-hävittäjistä ja S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän kalustosta.

S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän tutka-ajoneuvo kuvattiin Habarovskissa.

Vastaavia aseita ei ole Valko-Venäjällä aiemmin nähty maiden yhteisharjoituksissa eikä muutakaan ilmapuolustuskalustoa ole ollut näin paljon.

Valko-Venäjä on julkaissut kuvia venäläispanssarien, miehistökuljetusajoneuvojen ja sotilaiden kuljetuksista.

Valko-Venäjän puolustusministeriö julkaisi kuvaa venäläisten miehistönkuljetusajoneuvojen kuljetuksesta.

Puolalainen Belsat-kanava raportoi viikonloppuna epävirallisista tiedoista, joiden mukaan Valko-Venäjälle olisi saapunut 200 junaa täynnä venäläiskalustoa. Viime vuoden Zapad 2021 -sotaharjoituksen aikaan junia liikkui vain 29.

Venäläissotilaat purkivat kalustoaan junista Valko-Venäjällä.

Keskeisimmät tiedot on kuitenkin kerätty netistä. Eri tarkkailijat ovat kartoittaneet joukkojen liikkeitä jo pitkään ja esimerkiksi puolalaisen Rochan Consulting -sivuston pitäjää Konrad Muzykaa on siteerattu useissa arvioissa.

Muzykan mukaan alueella on jo moninkertainen määrä joukkoja normaaliin vahvuuteen nähden ja lisää on tulossa. Hän on julkaissut Twitterissä arvion, jonka mukaan Ukrainan ympärillä on osia ainakin kymmenestä Venäjän armeijan joukko-osastosta normaalin kolme sijaan.

– Tällaista ei ole tapahtunut koskaan, hän kommentoi jo viime viikolla Washington Postille.

Tuolloin hän kuitenkin totesi, että kyseessä olivat kalustosiirrot eikä niiden käyttäjiä vielä näkynyt.

”Ei mikään bisnesmatka”

Venäjän armeijan liikkeitä on jäljitetty myös sosiaalisen median avulla, ja sieltä löytyy viitteitä myös miehistösiirroista.

Venäläisten tutkivien journalistien Conflict Intellidence Team (CIT) sekä Radio Free Europe raportoivat viime viikolla selvityksestään, jossa käytiin läpi TikTok-palveluun ladattujen silminnäkijävideoiden kommenttiosioita.

Kyseessä on yleinen tapa kartoittaa tilannetta julkisista lähteistä, sillä videoiden julkaisua ei Venäjälläkään pyritä estämään.

Videoilla näkyi sotilaskalustoa raiteilla tai maanteillä matkalla kohti länttä. Videot olivat keränneet runsaasti kommentteja, mikä viittasi ryhmän mukaan siihen, että matkalla kohti länttä olisi myös sotilaita.

Venäläisjoukot ryhmittyvät asemiin 9. helmikuuta mennessä, ja harjoitus kestää sen jälkeen 10 päivää.

Vaikka ryhmä huomauttaa, että kyseessä ei ole luotettava metodi, jotkin viestit herättivät mielenkiinnon.

– Poikani palvelee varusmiehenä Habarovskissa. Lähes kaikki heidän sopimussotilaansa ovat menossa rajalle. Eli olet oikeassa, tämä ei ole harjoitus, eräs käyttäjä kirjoitti viitaten siihen, että yleensä harjoitukset ovat varusmiehiä varten.

Venäläissotilaat toivotettiin tervetulleeksi Valko-Venäjälle.

Jotkut olivat julistaneet, että ”kyseessä ei ole mikään bisnesmatka”, mutta CIT:n mukaan tämä voi olla myös pilailevaa pelottelua.

CIT:n mukaan analysoiduilla videoilla on näkynyt tunnuksia eri joukko-osastoista, runsaasti miehistökuljetusajoneuvoja sekä Uragan-ja Grad-raketinheitinjärjestelmiä, tykistöä ja telatykkejä sekä panssarivaunuja.

Ne ovat peruskalustoa Venäjän armeijan keskeisille, itsenäisille taisteluryhmille, joita kutsutaan pataljoonan taktisiksi ryhmiksi (BTG). Ne ovat keskimäärin 800 sotilaan nopealiikkeisiä taistelujoukkoja.

On arvioitu, että Venäjällä on alueella jo 50–60 tällaista yksikköä.

Tarkkoja tietoja venäläissotilaiden määrästä voidaan vain arvailla.

Valko-Venäjälle on tulossa arviolta 10–15 lisää, joten samalla myös Ukrainaa ympäröivien joukkojen määrä kasvaa koko ajan.

Lisäksi videoilla on nähty myös Venäjän tuhovoimaisimpiin kuuluvia ballistisia lyhyen kantaman Iskander-M-ohjuksia.

Näiden osallistuminen harjoitukseen on epäselvää, mutta sen sijaan ne olisivat vakava pelote Ukrainalle.

Venäjän sotilaspolitiikkaan perehtynyt Rob Lee totesi laajassa twiittiketjussaan ohjusjärjestelmien viestivän myös jotain muutakin kuin uhkaa Ukrainalle.

– Ne ovat Natoa varten, hän kirjoitti.