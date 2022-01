Kuvat: Lunta sataa Välimerellä – Turkki ja Kreikka ongelmissa, Israel varautuu tulevaan

Etenkin Istanbulin ja Ateenan suurkaupungeissa lumentulo sekoittanut liikenteen täysin.

Kreikassa Elpikseksi nimetty lumimyrsky on kiertänyt itäistä Välimerta kuluvalla viikolla. Maanantaina Ateena sai lumipeitteen, ja tiistaina muun muassa Kreetan saari on jäänyt lumivaipan alle. Myrskyn otaksutaan etenevän Israelin alueelle.

Tiistaina lunta on satanut paljon muun muassa Kreetan ja Rodoksen saarilla.

Liikenne on täysin sekaisin lumimyrskyyn joutuneessa Istanbulissa.

Istanbulin suurkaupungissa maanantaina alkanut lumisade on lamaannuttanut liikenteen lähes täysin. Lunta tuli Hurriyet Daily Timesin mukaan enemmän kuin vuosikymmeniin Turkissa.

– Todistimme 60 kiloa lunta (neliömetriä kohdin) kahdeksassa tunnissa, pormestari Ekrem İmamoğlu sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ihmiset kävelivät Istanbulissa, kun julkiset kulkuvälineet lakkasivat toimimasta sääolosuhteiden takia.

Autotielle hylättyjä autoja Istanbulissa maanantaina.

Lehden mukaan kaupunkiin lännestä johtavasta tiestä tuli ”ajoneuvojen hautausmaa”. Tuhannet hylkäsivät autonsa ja kävelivät kotiin.

Istanbulin kuvernööri Ali Yerlikaya on kirjoittanut Twitterissä 5 000 ihmisen jättäneen autonsa keskelle tietä. Hän pyytää Twitterissä ihmisiä hakemaan autonsa kaupungin teiltä.

Punainen puolikuu on toimittanut ruokapaketteja tuhansille turkkilaisille, jotka ovat hakeutuneet suojaan muun muassa sairaaloihin ja huoltoasemille. Jotkut ovat yöpyneet moskeijoissa lumentulon sotkettua liikenteen.

Ihmiset joutuivat odottamaan pitkiä aikoja lentokentällä, jolta on peruttu suuri osa lähdöistä.

Mies työnsi autoa lumisessa Istanbulissa maanantai-iltana.

Istanbulin lentokentän lennot ovat olleet sekaisin ja monet peruttuja. Turkish Airlines päätti perua lentonsa keskiviikon aamuyön tunneille saakka.

Meteorologin mukaan kylmä sää jatkuu Turkissa perjantaihin, kertoo Hurriyet Daily News.

Edellisen kerran Istanbulissa on satanut näin paljon lunta vuonna 1987. Kaupungissa asuu nykyisin yli 15 miljoonaa asukasta.

Lumi peitti hiekkarannan Ateenassa tiistaina.

Lumipalloja Ateenassa.

Kreikan Ateenassa liikenne sakkaa Istanbulin tavoin lumenpaljouden takia. Armeija vei yön aikana ruokaa pulaan jääneille ja auttoi jumiin jääneitä. Lämpötila putosi yön aikana 14 astetta pakkasen puolelle. Ongelmia tuotti myös aluetta koetellut sähkökatko.

Tiistaina lunta on tullut myös turistien suosimilla Kreetalla ja Egeanmeren saarilla, kertoo kreikkalainen Ekathimerini. Monet tiet ovat tukossa. Egeanmeren saaret on yksi seitsemästä Kreikan alueesta, joilla on julistettu hätätila tiistaiaamuna. Julkiset palvelut, koulut ja kaupat on suljettu. Poikkeuksen muodostavat ruokakaupat, jotka ovat auki iltakuuteen saakka.

Rodoksella ihmiset tahtoivat vuorille ihailemaan talvista kauneutta, mutta poliisi esti tien. Viranomaiset neuvovat asukkaita ja vierailijoita pysyttelemään sisätiloissa.

Keskiviikkona lumimyrskyn on ennustettu etenevän Pohjois-Israeliin ja maan keskitienoille muun muassa Jerusalemiin. Viranomaiset varustautuvat sen mukanaan tuomiin tilanteisiin, kertoo Times of Israel.