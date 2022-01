Irlannin ulkoministeri Simon Coveney sanoi Irlannin medialle, että Venäjän ohjuskokeet kansainvälisillä vesillä Irlannin rannikon edustalla eivät ole tervetulleita.

Venäjä on ilmoittanut pitävänsä sotaharjoituksia lähellä Irlannin rannikkoa. Kuva on Venäjän laivaston harjoituksista vuonna 2016.

Venäjä on ilmoittanut useista sotaharjoituksista niin maalla kuin merellä. Irlannin hallitus on ilmaissut huolensa Venäjän merivoimien harjoituksista, jotka on määrä järjestää Irlannin rannikolla ensi kuussa. Aiheesta kertovat irlantilainen The Journal ja Euractiv.com.

Irlannin hallitus sai ilmoituksen siitä, että Venäjän laivasto ja ilmavoimat harjoittelevat noin 240 kilometrin päässä Irlannin lounaisrannikolta helmikuun alussa.

Ulkoministeri Simon Coveney kertoi, että Venäjä harjoittelee Irlannin talousvyöhykkeellä, mutta ei maan aluevesillä. Hän edustaa keskusta-oikeistolaista Fine Gael -puoluetta.

– Venäjän ohjuskokeet kansainvälisillä vesillä Irlannin rannikon edustalla eivät ole tervetulleita, ulkoministeri Coveney sanoi The Journalin mukaan.

Irlantia ärsyttää se, että harjoitukset käydään maan talousvyöhykkeellä (Exclusive economic zone, EEZ), joka jatkuu paljon aluemerta laajemmalle.

– Vaikka Venäjä voi kansainvälisen merioikeuden mukaan pitää sotaharjoituksia kansainvälisillä vesillä, Venäjän ei pitäisi harjoitella EU:n länsirajoilla, kuten Irlannin rannikon lähellä, Simon Coveney sanoi.

Hänen mukaansa Venäjälle on tehty selväksi, etteivät harjoitukset ole tervetulleita.

– Venäjä ei yksinkertaisesti ole tervetullut eikä haluttu juuri nyt, hän sanoi.

Lue lisää: Venäjä sotaharjoittelee Mustalla­merellä – Ukraina käynnisti oman harjoituksensa Valko-Venäjän rajalla