Joulukuiset kiinniotot nostavat kiinni otettujen siirtolaisten määrän lähes kahteen miljoonaan, mikä on uusi ennätys.

Yhdysvallat on ottanut vuoden aikana kiinni ennätysmäärän siirtolaisia Meksikon-vastaisella rajallaan. Yhdysvaltain rajaviranomaisten mukaan vuoden 2021 aikana otettiin kiinni lähes kaksi miljoonaa siirtolaista.

Pelkästään joulukuun aikana Yhdysvallat ilmoitti ottaneensa kiinni liki 180 000 siirtolaista etelärajallaan.

Vuonna 2020 laittomien rajanylitysten takia tehtyjä kiinniottoja oli koko vuonna vain reilut 400 000, kun koronapandemian tuomat matkustusrajoitukset vaikeuttivat muualta tulevien siirtolaisten pääsyä Meksikoon.

Siirtolaismäärät rajalla ovat kasvaneet voimakkaasti Joe Bidenin presidenttikauden aikana. Biden lupasi presidentinvaalikampanjassaan humaanimpaa siirtolaisten kohtelua kuin edeltäjänsä Donald Trump, jolle siirtolaisuuden vähentäminen etelärajalla oli tärkeä tavoite.

Republikaanipuolueen kansallisen komitean puheenjohtaja Ronna McDaniel syytti maanantaina Bideniä ja varapresidentti Kamala Harrisia historiallisen humanitaarisen kriisin aikaansaamisesta.

– Heidän hallintonsa alla kartellit ja salakuljettajat menestyvät, rajaviranomaiset ovat ylityöllistettyjä ja yhteisömme vähemmän turvallisia, McDaniel sanoi lausunnossaan.

Yhdysvaltain etelärajan tilanne on jatkunut vaikeana koko vuoden, vaikka yleensä kausivaihtelu tuo siihen edes hetkittäistä helpotusta.

Tyypillisesti kesähelteillä rajan yli pyrkivien siirtolaisten määrässä on nähty huomattavaa laskua, mutta heinäkuussa 2021 ennätykselliset 200 000 siirtolaista otettiin kiinni Yhdysvaltain Meksikon-vastaisella rajalla.

Suurin osa Yhdysvaltoihin pyrkivistä on lähtöisin Meksikosta, Guatemalasta, Hondurasista tai El Salvadorista. Valtaosa kiinni otetuista siirtolaisista on karkotettu maasta. Merkittävä osa karkotuksista on tehty koronapandemian vuoksi käyttöön otetun terveyssäännön nojalla, joka mahdollistaa pikaisen karkotuksen ilman mahdollisuutta hakea turvapaikkaa.

Maahanmuuttopolitiikan odotetaan olevan suuri keskustelunaihe Yhdysvaltain ensi syksyn välivaaleissa.