Pääministeri on ollut jo pidemmän aikaa myrskyn silmässä.

Britanniassa silmukka maan pääministerin Boris Johsonin ympärillä kiristyy entisestään.

ITV kertoo verkkosivuillaan, että Johnsonille järjestettiin kesällä 2020 56-vuotissyntymäpäivätilaisuus.

Lue lisää: Pääministeri Johnsonia vaadittiin eroamaan parlamentin kyselytunnilla – ”Jumalan nimessä, lähde”

Johnson joutui viime keskiviikkona parlamentin alahuoneen kyselytunnilla grillaukseen ja häntä vaadittiin eroamaan virastaan niin sanotun Partygaten vuoksi.

Nyt ITV kertoo Johnsonin vaimon Carrie Johnsonin järjestäneen miehelleen yllätyssynttärit, joihin osallistui jopa 30 ihmistä pääministerin virka-asunnolla 10 Downing Streetilla.

Samaan aikaan Britanniassa oli kielletty sosiaaliset kokoontumiset sisätiloissa maan vaikean koronatilanteen vuoksi.

Johnsonin toiminta näyttäytyy erityisen härskinä etenkin, kun hän oli vain yhdeksän päivää ennen väitettyjä syntymäpäiväjuhliaan kommentoinut lehdistötilaisuudessaan koronarajoituksia.

Tuolloin hän oli pyytänyt kansalaisilta malttia ja sääntöjen kunnioittamista koronarajoitusten keskellä.

Pääministerin virkakoneisto on kiistänyt ITV:n väitteet isommista juhlista ja on sen sijaan antanut ymmärtää paikalla olleen vain muutaman ihmisen Johnsonin perheen ulkopuolelta.

Itse juhlien kerrotaan kestäneen ainoastaan 20–30 minuuttia ja pääministerin sanotaan olleen paikalla vain noin kymmenen minuutin ajan.

Iltapäivällä järjestetyssä tapahtumassa Carrie-vaimon ja sisustussuunnittelija Lulu Lyttlen kerrotaan antaneen Johnsonille kakun.

ITV kertoo juhlissa olleen myös Johnsonin pääsihteerin Martin Reynoldsin. Myös Reynolds on ollut tikun nokassa biletyksen vuoksi.

Muun muassa Independent kertoi kaksi viikkoa sitten, että Reynolds järjesti yli 100 työntekijälle megabailut virka-asunnon puutarhassa toukokuussa 2020.

Myös tuolloin sosiaaliset kokoontumiset oli kielletty.

Independent kertoo nähneensä sähköpostikutsun, jossa tapahtuman luonne ei jäänyt arvailujen varaan.

– Tuokaa omat viinanne (bring your own booze), ohjeistettiin sähköpostikutsussa.

Johnsonin kerrotaan joidenkin konservatiivipuolueen jäsenien mielestä olevan jo rasite.

Pisimmälle meni oma puoluetoveri, kansanedustaja ja entinen ministeri David Davis.

– Jumalan nimessä, lähde (In the name of God, go), Davis latasi viime keskiviikkona kyselytunnilla.

Myös työväenpuolueessa ollaan luonnollisesti vaadittu Johnsonin eroa.