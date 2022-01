Ateenassa pyryttää lunta ja Norjassa mitattiin +13 astetta – tästä nurinkurinen sää johtuu

Euroopassa vallitsee nurinkurinen sää, kun Välimerelle puskee kylmää ilmaa ja föhn-tuuli lämmittää pohjoismaita.

Euroopan sää on ollut viikonvaihteessa poikkeuksellisen vaihtelevaa. Kreikassa on todistettu lumisateita ja Pohjois-Euroopassa lämpötilat ovat kivunneet jopa yli kymmenen asteen. Lauhaa on ollut myös Suomen Lapissa, jossa on mitattu jopa kuusi lämpöastetta.

Ateenassa, Kreikan pääkaupungissa on satanut lunta maanantaina. Lunta on tullut myös muun muassa Turkin Istanbulissa.

– Kylmä ilmamassa on levinnyt pohjoisesta Balkanin alueelle. Siksi esimerkiksi Kreikassa ja Turkissa on ollut poikkeuksellisen kylmää, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala kertoo.

Forecan ennusteen mukaan itäisessä Kreikassa lunta kertyy maanantaina enimmillään 10–20 senttimetriä. Turkissa maan etelä- ja itäosassa lunta odotetaan maanantain ja tiistain aikana paikoin 30 senttimetriä, paikoin ylikin.

Kreikassa lunta pyryttää vielä alkuviikosta, mutta keskiviikkona lumisateet väistyvät.

– Kylmä ilmamassa on valumassa alkuviikon jälkeen kaakkoon päin, kohti Egyptiä ja Pohjois-Afrikan rannikkoa, toteaa Tuomala.

Kuljettajat puhdistavat autojaan lumesta, kun liikenne on jumiutunut Attiki Odos -moottoritiellä.

Parthenonin temppeli on lumisateen peitossa.

Paikalliset asukkaat kävelyllä lumisateen aikana Ateenan pohjoisosassa.

Lumipyry on ollut voimakasta Ateenassa.

Kalastajia Turkissa, Istanbulissa.

Luminen maisema Istanbulissa.

Pohjoisen Euroopan tavanomaista lämpimämpi sää johtuu föhn-tuulesta. Föhn-tuuli on puhaltanut sunnuntaista lähtien erittäin lämmintä ilmaa Norjan vuoriston yli Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen.

– Lauha ja tuulinen sää on sekoittanut ilmamassaa niin, että lämpötilat ovat nousseet korkeiksi. Pohjois-Norjassa on mitattu jopa yli kymmenen asteen lämpötiloja, Tuomala kertoo.

Suomessa föhn-tuulen vaikutukset ovat tuntuneet erityisesti maan pohjoisosassa. Lämpötila on noussut plussan puolelle koko Lapissa.

Ylimmilleen lämpötila on kohonnut Forecan mukaan Utsjoen Kevon Kevojärven havaintoasemalla ja Oulussa, jossa mitattiin maanantaina kuusi plusastetta. Lämpötilat ovat kuitenkin alkaneet jo laskemaan.