Neuvostoliitto ja Nato sijoittivat kilvan keskimatkan ohjuksia Eurooppaan; edessä voi nyt olla yhtä hyytävä asevarustelun kierre, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Jonnet ei muista vaarallista kiistaa, jota käytiin neuvostoliittolaisista keskimatkan ohjuksista ja puolustusliitto Naton niin sanotuista euro-ohjuksista 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa. Kylmän sodan hyytäviin vuosiin sijoittunut varustelukierre oli vaarallinen vaihe Euroopan historiassa.

Neljän vuosikymmenen takaisella ohjuskiistalla on yhtymäkohtia nykypäivään.

Venäjä uhkaa länttä juuri nyt ”sotilasteknisillä toimilla”, jos se ei saa tyydyttäviä vastauksia vaatimuksiinsa ”turvatakuista”. Nämä toimet voivat merkitä uusien asejärjestelmien sijoittamista entistä lähemmäs Naton jäsenmaita – lyhyen matkan päähän Länsi-Euroopan pääkaupungeista ja Naton tukikohdista. Nato saattaa puolestaan kokea itsensä pakotetuksi vastatoimiin.

Vertailukohta kylmään sotaan on selkeä.

Neuvostoliitto aloitti vuonna 1976 satojen uusien RT-21M-ydinohjusten sijoittamisen maan länsiosiin. Ohjukset voitiin laukaista liikkuvilta alustoilta. Ne olivat tarkempia kuin edeltäjänsä ja ne kykenivät saavuttamaan maalinsa läntisessä Euroopassa vain minuuteissa. Varoitusaika ydiniskusta olisi siis minimaalinen.

RT-21M tunnettiin lännessä koodinimellä SS-20 Saber. Ohjuksen kärjessä oli joko yksi yhden megatonnin ydinlataus tai kolme itsenäisesti maaliin hakeutuvaa 150 kilotonnin ydinkärkeä. Se oli tuhoisa ase.

Neuvostoliiton johto toivoi, että SS-20-ohjukset herättäisivät pelkoa Länsi-Euroopassa ja rapauttaisivat Naton yhtenäisyyttä.

Nato vastasi presidentti Jimmy Carterin johdolla Neuvostoliiton uusiin ohjuksiin. Laadittiin kahden raiteen strategia. Ohjuskiista päätettiin ratkaista yhtäältä neuvotteluin ja toisaalta uusin asejärjestelmin, jos neuvotteluista ei tulisi mitään. Kävi nopeasti ilmi, ettei Neuvostoliitto ollut halukas luopumaan SS-20-ohjuksistaan.

Joulukuussa 1979 Nato siirtyi neuvotteluraiteelta asevarustelun raiteelle. Puolustusliitto päätti sijoittaa 572 uutta keskimatkan ydinohjusta, ensin Länsi-Saksaan ja sittemmin myös Italiaan, Belgiaan ja Hollantiin. Näistä aseista 108 oli ballistisia Pershing II -ohjuksia ja 464 maalta laukaistavia risteilyohjuksia.

Ensimmäiset Pershing II:t otettiin käyttöön Länsi-Saksassa marraskuussa 1983. Ohjus kykeni kuljettamaan ydinpommin Länsi-Saksasta Moskovaan kymmenessä minuutissa.

Ohjuskiista kävi kummallekin osapuolelle kalliiksi. Naton euro-ohjukset heikensivät Neuvostoliiton turvallisuutta selvästi, samalla tavalla kuin SS-20 heikensi lännen turvallisuutta.

Natolle euro-ohjuksista tuli poliittisesti lähes eksistentiaalinen kriisi. Ohjusten sijoittaminen sai sadat tuhannet ihmiset osoittamaan mieltään länsieurooppalaisten kaupunkien kaduille, ja ohjukset hyväksyneet hallitukset joutuivat ahtaalle. Myös Suomessa marssittiin rauhan puolesta ja pelättiin ydinsotaa.

Lopulta kumpikin osapuoli päätti vuonna 1985 jatkaa aserajoitusneuvotteluja. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto solmivat vuonna 1987 keskimatkan ydinohjusten rajoittamissopimuksen eli INF-sopimuksen, joka astui voimaan 1988. Se kielsi kaikki maalta laukaistavat ohjukset, joiden kantomatka oli 500–5 500 kilometriä.

Ikävä kyllä, INF-sopimus päätyi lopulta historian romukoppaan. Presidentti Donald Trump ilmoitti vuonna 2019, että Yhdysvallat irtautuu siitä yksipuolisesti. Venäjä seurasi heti perässä.

Venäjä ei tähän mennessä ole kertonut, mihin ”sotilasteknisiin toimiin” se aikoo ryhtyä, ellei se saa läpi uusia turvatakuita.

Venäjä voisi esimerkiksi sijoittaa uusia maalta laukaistavia lyhyen ja keskimatkan ohjuksia Kaliningradiin, Krimin niemimaalle tai muualle läntisen sotilaspiiriinsä alueelle. Tällaisia järjestelmä ovat muun muassa ballistinen Iskander-M-ohjus sen risteilyohjusversio Iskander-K.

Iskanderit ovat vaarallisia ensi-iskun aseita, jotka ovat kaksikäyttöisiä. Ohjuksen taistelukärki voi olla joko ydinase tai tavanomainen räjähde.

Venäjä voisi ehkä sijoittaa länsimaiden läheisyyteen myös marraskuussa 2018 esiteltyjä uusia asejärjestelmiä. Venäjä kertoi tuolloin kehittäneensä vedenalaisen dronen, niin sanotun tuomiopäivän torpedon, ja hypersoonisia aseita, jotka voivat väistää Naton ohjuspuolustuksen antaman suojan.

Entä voisiko Venäjä sijoittaa ydinaseitaan ulkomaille, esimerkiksi Valko-Venäjälle tai Kuubaan? Se olisi dramaattinen peliliike. Yhdysvaltain ydinasetutkijoiden Bulletin of the Atomic Scientists -julkaisu pitää tätä mahdollisuutta lähinnä teoreettisena. Tuoreen artikkelin mukaan Venäjän ydinasestrategiaan kuuluu keskeisesti ydinaseiden säilyttäminen Venäjän valtion rajojen sisäpuolella. Venäjä on myös kehottanut Yhdysvaltoja samaan.

Bulletin of the Atomic Scientists pitää mahdollisena, että Venäjä voisi tuoda Naton naapuriin uusia SS-20:n kaltaisia ballistisia keskimatkan ohjuksia. Venäjällä on yksi tällainen järjestelmä jo valmiina: RS-26 Rubezh. Se on ”lyhennetty”, liikuteltavalta alustalta laukaistava versio mannertenvälisestä, pitkän kantaman RS-24 Jars-ohjuksesta. RS-26:tta testattiin jo vuosina 2011–2015, mutta sitä ei Bulletinin mukaan otettu heti operatiiviseen käyttöön. Perinteisten ydinkärkien lisäksi RS-26 kykenee kuljettamaan myös hypersoonisia Avangard-liitolaitteita.

”Se toimisi enemmän tai vähemmän samassa roolissa kuin SS-20 lähes neljä vuosikymmentä sitten – ydinkärjin varustettuna ballistisena ohjuksena, joka voisi uhata koko Eurooppaa”, kirjoittaa Pavel Podvig julkaisussa.

” Keskimatkan ohjuksia koskenut kiista ja varustelukierre horjuttivat pahasti Euroopan vakautta 1980-luvulla.

Keskimatkan ohjuksia koskenut kiista ja varustelukierre horjuttivat pahasti Euroopan vakautta 1980-luvulla. Se opetti suurvalloille, että ainoa tie ulos kriisistä neuvotteluihin ryhtyminen.

INF-sopimus oli historiallinen saavutus, joka eliminoi kokonaisia asejärjestelmiä Euroopasta. Sopimukseen pääsy oli myös Neuvostoliiton etu. Molemmat osapuolet tajusivat vaaran, johon keskimatkan ohjukset uhkasivat Euroopan viedä.

Samanlaiseen tilannearvioon pitäisi päätyä myös nyt, jotta uusi vaarallinen varustelukierre voitaisiin välttää.