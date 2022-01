Gangsteripomolla oli panssaroitu limusiini ennen ensimmäistäkään Yhdysvaltain presidenttiä.

Kenraali Douglas MacArthurin mukaan nimetty pengertie kiemurtelee ainoana reittinä Palm Islandin hulppealle asuinalueelle Miami Beachin lomakaupungista.

Palmujen katveessa sijaitsevassa 564 neliön suuruisessa siirtomaatyylisessä kartanossa kuoli 75 vuotta sitten mies, jonka elämä kulki eri polkuja kuin monen muun Floridan eläkeläisen.

Al Caponen Ralph-veljen tyttärentytär Deirdre Marie Capone järjesti turistikierroksia Palm Islandin lukaalissa. Deirdre Marie kertoi oppineensa uimaan sen altaassa olleessaan 7-vuotias.

Mies oli Alphonse Gabriel Capone, tuttavallisemmin Al Capone, jonka tarinaa on sivuttu lukuisissa elokuvissa - muun muassa etunimikaima Al Pacinon tähdittämässä filmissä Scarface – Arpinaama (1983).

Arvet koristivat myös alkuperäisen Alin kasvoja – tosin eivät I maailmansodan taistelujen takia, kuten hän itse väitti, vaan baaritappelun seurauksena.

Caponen arvellaan olevan vastuussa vähintään 300 murhasta. Siitä huolimatta hänen kohtalokseen koituivat maksamattomat verot.

Al Capone miehineen New Yorkissa toukokuussa 1929.

Brooklyn, New York 1899

Italialainen parturi Gabriel Capone ja hänen ompelijatar-vaimonsa Teresa saivat pojan tammikuun 17. päivänä. He ristivät ensimmäisen uudessa maailmassa syntyneen jälkeläisensä Alphonseksi. Yhteensä heillä oli seitsemän lasta, joista kaksi kuoli nuorena.

Alphonsesta tuli koulussa ”Al” - ja kun koulu pian sai jäädä, hän liittyi rikollisjengeihin joista ei 1900-luvun alkupuolella ollut Isossa Omenassa pulaa. Tuleva suurgangsteri avioitui irlantilaisen Mary Coughlinin kanssa joulukuussa 1918.

Yhdysvalloissa astui 1920 voimaan kieltolaki, joka asetti kaiken alkoholin valmistuksen, kuljetuksen ja myynnin pannaan koko liittovaltion alueella 13 vuodeksi.

Yhdysvalloissa tuli voimaan kieltolaki vuonna 1920. Tässä kaadetaan olutta viemäriin virkavallan määräyksestä.

Kuten kiellot yleensä, tämäkin puri huonosti, ja viinaralli alkoi keskushallinnon sijasta lihottaa lainsuojattomia organisaatioita.

Five Points -rikollisjengin kakkosmies John Donato Torrio oli ottanut Caponen suojelukseensa New Yorkissa, ja vaihdettuaan maisemaa Chicagoon, Torrio kutsui oman luottomiehensä paikalle.

John Donato Torrio

Capone oli tuolloin merkitty mies New Yorkissa – kirjaimellisesti. Häntä oli viillelty kolmesti kasvoihin välikohtauksessa sunnuntai-iltana 8. joulukuuta 1918.

Häät häämöttivät vain 22 päivän päässä, ja supliikistaan tunnetulta Caponelta putoili mitä mielikuvituksellisimpia teorioita viiltelylle. Yleisesti syypäänä pidetään gangsteri Frank Galluccioa, jonka naista – tai siskoa – Caponen kerrotaan nimitelleen juottolassa Coney Islandilla.

Myalcaponemuseum-sivuston selvitys aiheesta kiistää kuitenkin Galluccioan osuuden, ja lopulta vaihtoehtoja jää niin paljon, ettei ”arpinaaman” synnylle saada lopullista selitystä.

Capone saapui kuitenkin Chicagoon kolme arpea kasvojensa vasemmalla puolella. Hän levitti niille talkkijauhetta päivittäin ja vaati tulla valokuvatuksi vain oikealta puolelta.

”Big Jim” Colosimo

Torrio työskenteli mafiapomo ”Big Jim” Colosimolle, jonka ilotalobisnes toi kaikille mukavat tulot. Silti Torrio ja Capone halusivat kummisedän laajentavan myös viinan salakuljettamiseen. Se olisi kieltolain aikana runsaudensarvi.

Iso-Jim ei suostunut, vaan liukeni lemmenlomalle Indianaan uuden rakkaansa, laulajatar Dale Winterin kanssa ja osti sen jälkeen hulppean uuden kodin Chicagon etelälaidalta.

Torrio ja Capone epäilivät pomonsa alkaneen pehmoilla.

Iltapäivä 11. toukokuuta 1920

Colosimo ja Winter olivat sopineet ravintolaillallisesta suositulla Loopin alueella. Big-Jim kuitenkin soitti rakkaalleen ja kertoi olevansa myöhässä.

– Kultaseni, sain juuri puhelun. Minun on tavattava yksi kaveri ravintolassa.

Colosimo marssi sukunimensä mukaan nimettyyn ravintolaan South Wabash Avenuella puoli viiden aikaan, mutta tyhjässä ravintolassa odotti vain pyssymies.

Murhasta epäiltiin jopa Colosimon katkeraa ex-vaimoa, mutta todennäköisin syyllinen oli The Mob Museum -sivuston mukaan Torrion palkkaama ammattitappaja Frankie Yale.

” Torrio järjesti entiselle pomolleen muhkeat hautajaiset, ja saatossa nähtiin kongressin jäseniä, tuomareita ja muita silmäätekeviä.

Murhasta ei koskaan tuomittu ketään. Torrio järjesti entiselle pomolleen muhkeat hautajaiset, ja saatossa nähtiin kongressin jäseniä, tuomareita ja muita silmäätekeviä. Oakwoodin hautausmaalle suuntavan ruumisauton perässä kulkevat kansalaiset heiluttivat demokraattipuolueen plakaatteja.

Kun seremonia oli ohi, Torrio ja Capone nousivat Colosimon imperiumin johtoon.

Al Capone rakasti julkisuutta. Hän näyttäytyi urheilutapahtumissa ja gaaloissa sekä jakoi rahojaan oikealle ja vasemmalle.

Hän pyöritti myös hyväntekeväisyyttä. Caponen soppakeittiö osoitteessa 935 South State Street sai julkisuutta kaupungin päälehden etusivulla.

Al Caponen soppakeittiö Chicagon South State Streetillä tarjosi kyltin mukaan keittoa ja donitseja työttömille.

– Caponen ilmainen soppatykki tarjoilee jopa 120 000 ateriaa, julisti sanomalehti Chicago Tribune joulukuussa 1931.

Kulissien takana hyväsydämisyydestä ei ollut tietoakaan. Torrio ja Capone hallitsivat salakapakoita Chicagon eteläosissa. Pohjoiset kaupunginosat kuuluivat Charles Dean O’Banionille.

Lopulta O'Banion riitautui Gennan veljessarjan johtaman Läntisen jengin kanssa, joka laajensi viinan trokausta hänen alueelleen, eikä suostunut painamaan villaisella erään sen jäsenen pelivelkoja.

Gennat olivat liittoutuneet Torrion kanssa, ja pian pyssymies Frankie Yale poikkesi kukkakaupassa, josta O’Banio liiketoimiaan hoiteli.

O’Banionin murha marraskuussa 1924 oli käännekohta.

Al Capone tallentui miehineen kameran filmille Hot Springsissä Arkansasissa. Kuvan ajankohta ei ole tiedossa.

Vainajan kakkosmies Bugs Moran yritti tapattaa Johnny Torrion, mutta tämä selvisi hengissä ja pakeni Italiaan. Chicago jäi Caponelle.

Moran ja hänen oikea kätensä Hymie Weiss hyökkäsivät seuraavaksi Caponen kimppuun.

Cicero, Illinois 20. syyskuuta 1926

Pohjoisen jengiläiset saapuivat kahdeksalla autolla Caponen vakiopaikkaan Hawthorne Hotellille ja avasivat tulen. Caponen henkivartija Frank Rio ehti taklata pomonsa maahan, ja ainoastaan yksi Caponen jengiläinen haavoittui.

Suuren luokan murhayrityksessä tulitettiin yli tuhat luotia, ja myös sivullisia haavoittui.

Capone tilasi läheltä piti -tilanteen jälkeen Cadillac 341 -autoonsa panssaroinnin, luodinkestävät lasit, puhkeamattomat renkaat ja poliisin sireenin.

Caponen panssaroidulla Cadillacilla pääsi jopa 177 kilometrin tuntivauhtia. Autoa oli muokattu niin, että sillä pystyi kääntymään kurveista vauhtia juuri hiljentämättä.

Hän ajeli panssaroidulla Cadillacilla 15 vuotta ennen kuin salainen palvelu järjesti ensimmäisen panssariauton Yhdysvaltain presidentille joulukuussa 1941. Virassa oli tuolloin Franklin D. Roosevelt.

Capone tapatti Hymie Weissin, mutta Morania hän ei saanut hengiltä. Hän asetti aseistetun vartioinnin päämajansa Lexington Hotellin ympärille 22. kadun ja Michigan Avenuen risteyksessä. Matkoilla ollessaan Caponella oli lukuisia eri piilopaikkoja pahimman varalta.

Ystävänpäivän aamuna, 14. helmikuuta 1929, joukko aseistautuneita miehiä saapui osoitteeseen 2122 North Clark Street. Paikalla oleva autotalli toimi Bugs Moranin joukkojen kokoontumispaikka.

Miehet avasivat tulen, ja seitsemän paikalla ollutta sai surmansa. Bugs Moran itse saapui paikalle myöhässä, ja se pelasti hänen henkensä.

Gangsteri lakeijoineen kasinokaupunki Atlantic Cityn rantapromenadilla.

Al Caponen miehet iskivät George "Bugs" Moranin päämajaan ystävänpäivänä vuoden 1929 helmikuussa ja teurastivat seitsemän kilpailevan jengin jäsentä.

” Ystävänpäivän verilöylystä tuli Chicagon väkivaltaisen kieltolakiajan symboli, ja se käänsi yleisen mielipiteen Al Caponea vastaan.

Al Capone oli tapahtumahetkellä Miamissa, mutta suosituimman teorian mukaan murhan toteutti ammattirikollinen Fred Burke miehineen Caponen käskystä.

Ystävänpäivän verilöylystä tuli Chicagon väkivaltaisen kieltolakiajan symboli, ja se käänsi yleisen mielipiteen Al Caponea vastaan.

Luodit tuntuivat väistävän Caponea, mutta seuraava vastus osoittautui vaikeammaksi.

Chicago Daily News -lehden kustantaja Walter A. Strong tunsi tuoreen republikaanipresidentin Herbert Hooverin, ja pyysi tätä puuttumaan Chicagon rikollisuuteen.

– Chicago oli gangstereiden käsissä, ja poliisi sekä oikeusistuimet täysin heidän vallassaan, Hoover kirjoitti vuonna 1952 muistelmissaan The Cabinet and the Presidency, 1920–1933.

Gangsterin vapaapäivä: Al Capone heittämässä virveliä veneensä kannelta.

Liittovaltion poliisi FBI otti Caponen tähtäimeensä Hooverin käskystä.

– Määräsin kaikki liittovaltion agentit keskittymään herra Caponeen ja hänen liittolaisiinsa.

Hoover muisteli, että viranomaisilla ei ollut mahdollisuutta puuttua kuin veronkiertoon tai kieltolain rikkomiseen.

– Oli ironista, että satoja murhia järjestänyttä ja monia itsekin tehnyttä miestä piti rankaista lähinnä siitä, että tämä ei ollut maksanut veroja, Hoover kirjoitti.

FBI:n kuumotus alkoi pian verisen ystävänpäivän jälkeen, kun Capone määrättiin saapumaan valamiehistön eteen Chicago Heightsissa.

Häntä ei näkynyt, ja gangsterin lakimiehet ilmoittivat 12. maaliskuuta 1929 päämiehensä sairastuneen, vaikka tämä nähtiin nyrkkeilyottelussa Miamissa samana iltana.

Soutamisen ja huopaamisen jälkeen Capone saapui Chicagoon ja antoi todistuksensa. Hänet pidätettiin oikeuden halventamisesta jälkimmäisen istunnon päätyttyä 27. maaliskuuta.

Al Caponen oikeudenkäynti veropetoksista kiinnosti kansaa. Chicagolaiset tungeksivat oikeustalolle heinäkuussa 1931.

Takuusumman maksettuaan hän käveli vapauteen, mutta toukokuussa FBI iski uudelleen. Agentit pidättivät Caponen ja tämän henkivartijan luvattomien aseiden kantamisesta, ja molemmille lätkäistiin vuoden vankilatuomio.

Al Capone vapautui etuajassa maaliskuussa 1930. Vajaan vuoden kuluttua hänet tuomittiin oikeuden halventamisesta puolen vuoden istunnolle Cookin piirikunnan vankilassa.

Valtionvarainministeriö käytti ajan veropetossyytösten valmisteluun paitsi Caponea, myös hänen veljeään Ralph ”Bottles” Caponea ja lukuisia muita gangstereita vastaan.

Edellinen tuomio ei ollut ehtinyt vielä päättyä, kun Al Capone joutui takaisin oikeuden eteen ja sai 11 vuoden tuomion törkeästä veronkierrosta.

Al Caponen rikosrekisteri kuvattuna liittovaltion vankilassa Atlantan Georgiassa 1932.

16. marraskuuta 1939

Vankilasta vapautui vakavasti sairas mies. Al Capone oli istunut tuomiostaan seitsemän vuotta, kuusi kuukautta ja viisitoista päivää. Hän kärsi kupan aiheuttamasta halvauksesta, ja hänet vietiin sairaalaan Baltimoreen.

Sieltä hän matkusti Palm Islandille eikä koskaan enää palannut julkisesti Chicagoon.

Kuppa oli vahingoittanut gangsterin aivoja, ja lääkärin mukaan Capone oli vuonna 1946 henkisesti lapsen tasolla.

Kaikki loppuu aikanaan. Perhepotretti joulupäivältä 1946 on viimeinen valokuva Al Caponesta. Hän kuoli kuukautta myöhemmin.

Capone sai sydänkohtauksen 21. tammikuuta 1947. Hän kuoli toiseen sydänkohtaukseen neljä päivää myöhemmin, 25. tammikuuta.

Al Caponen kartano myytiin viime vuonna 15,5 miljoonalla taalalla. Summa on euroissa vajaat 14 miljoonaa.

Lähteet: FBI.gov, Myalcaponemuseum.com, Themobmuseum.org, Chicagotribune.com, Newyorkpost.com