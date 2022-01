Toteutuessaan joukkojen siirto merkitsisi täyskäännöstä Yhdysvaltojen tähän asti pidättyväiseen linjaan Ukrainan kriisissä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden harkitsee joukkojen, sota-alusten sekä lentokoneiden lähettämistä Naton liittolaismaihin Baltiassa ja muualla Itä-Euroopassa, kertovat nimettömät viranomaislähteet New York Timesille. Toteutuessaan joukkojen lähettäminen merkitsisi täyskäännöstä Bidenin hallinnon pidättyväiseen linjaan Ukrainan tilanteessa.

Yhdysvallat on pyrkinyt tähän asti välttämään Venäjän provosoimista, jotta se ei saisi kimmoketta tunkeutua Ukrainan rajan yli. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuitenkin yhä kiihdyttänyt uhkaavia toimiaan Ukrainaa kohtaan, eikä Venäjän ja Yhdysvaltain viranomaisten keskinäisistä neuvotteluista ole löytynyt ratkaisua tilanteeseen.

Venäjä on koonnut viime aikoina 100 000 sotilasta, aseita sekä muuta kalustoa Ukrainan rajan tuntumaan. Se on sijoittanut joukkojaan myös liittolaisensa Valko-Venäjän alueelle.

Lähteiden mukaan puolustusministeriön ylemmät virkamiehet esittelivät Bidenille Camp Davidin maaseutuhuvilalla Marylandissa lauantaina järjestetyssä tapaamisessa erilaisia vaihtoehtoja, joilla Yhdysvaltain sotilaallista voimaa voitaisiin kasvattaa Venäjän läheisyydessä. Vaihtoehtoihin kuului muun muassa 1 000–5 000 hengen vahvuisten joukkojen lähettäminen Itä-Euroopan liittolaismaihin sekä niiden kasvattaminen kymmenkertaisiksi tilanteen mahdollisesti huonontuessa.

Toistaiseksi pöydällä ei kuitenkaan lähteiden mukaan ole lisäjoukkojen lähettäminen itse Ukrainaan. Bidenin kerrotaan tehneen selväksi, ettei Yhdysvaltojen haluta päätyvän mukaan jälleen uuteen pitkäaikaiseen konfliktiin, sillä tuoreessa muistissa on yhä 20 vuotta kestäneen Afganistanin-operaation kivulias päätös viime kesältä.

Bidenin odotetaan tekevän päätöksensä tämän viikon alkupuolella.

Viranomaislähteiden mukaan yhdysvaltalaisten joukkojen lisääminen Naton itälaidalle on juuri se skenaario, jota Putin on halunnut välttää, sillä Venäjä on vaatinut sotilasliittoa pysäyttämään laajenemisensa lähemmäs sen rajoja.