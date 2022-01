Time-lehti julkaisi torstaina laajan artikkelin Suomen kierrätystaloudesta, jossa esitellään Suomea kierrätyksen esimerkkimaana.

Amerikkalaislehti Time kertoo, kuinka Euroopan parlamentissa päätettiin viime vuoden helmikuussa, että EU:ssa pyritään täydelliseen, hiilidioksidittomaan kierrätystalouteen 2050 mennessä.

Suomessa toimet ovat kuitenkin kattavimmat, kertoo Time lukijoilleen. Lehti kuvailee, kuinka Suomi jo vuonna 2016 laati ensimmäisenä maana ”tiekartan” kierrätystalouteen.

– Viime vuonna Suomi vahvisti sitoumuksensa asettamalla kohdennettuja enimmäismääriä luonnonvarojen käyttämiselle.

Lehden mukaan Suomi haluaa myös esimerkkimaaksi muille valtioille. Sitä tukee Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisema opas, jossa neuvotaan muita maita kehittämään omaa kierrätystaloutta. Sitra on jo aloittanut yhteistyön Afrikan kehityspankin kanssa kierrätyksen edistämisestä mantereella.

– Mutta Suomen ainutlaatuinen yhdistelmä pienestä väestöstä, poliittisesta tahdosta, vahvasta yrityskulttuurista ja tehokkaasta koulutusjärjestelmästä viittaavat siihen, että jokaisen maan, joka haluaa seurata sen jalanjälkiä, on katsottava pidemmälle ja kokonaisvaltaisemmin kuin pelkästään kaatopaikkojen asteittaiseen poistamiseen ja hienojen startup-yritysten rahoittamiseen, Time kirjoittaa.

Lehden haastattelema Sitran Kiertotalous-projektin vetäjä Kari Herlevi korostaa, että alusta lähtien koulutuksen osuus on ollut kierrätysstrategian keskiössä.

– Koulutus on osa yleistä suomalaista toimintatapaa, eikä sitä voi vain ottaa ja toteuttaa erillisenä asiana, Herlevi huomauttaa.

– Jo alusta lähtien on tämä 5,5 miljoonan asukkaan valtio on keskittynyt erityisesti koulutukseen, opastaen nuorempia sukupolvia ajattelemaan taloutta eri lailla kuin heidän vanhempansa ja isovanhempansa, Time kirjoittaa.

– Ihmiset ajattelevat, että kyse ovat vain kierrättämisestä. Mutta todellisuudessa se tarkoittaa kaiken uudelleen ajattelemista; tuotteiden, materiaalien kehittämisen, kulutuksen, sanoo Sitran johtava asiantuntija Nani Pajunen lehdelle.

Hän huomauttaa, että jotta muutos saadaan aikaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla, täytyy jokaisen suomalaisen ymmärtää kierrätystalouden tarpeellisuuden ja kuinka he voivat olla osa sitä.

Time lähtikin tutustumaan Suomen kierrätystalouden edistämiseen vierailemalla päiväkodissa ja koululaisten kanssa Yrityskylässä. Päiväkoti Neulasessa Helsingin Myllypurossa lehden toimittaja seurasi, kuinka päiväkotilapset saivat pohtia uusiokäyttöä esimerkiksi rikkinäiselle tuolille.

Time kertoo, että Suomen opetusjärjestelmää pidetään maailman parhaana ja se painottuu vahvasti kokeelliseen oppimiseen kotiläksyjen sijaan, joita lehden mukaan ei käytännössä edes ole.

– Ratkaisukeskeinen lähestyminen kierrätystalouden oppimiseen on mukautettu opintojen kaikille tasoille. Koululaisten saavuttaessa yliopiston ovat heidän perustietonsa kierrätyksestä niin vahvat, että he voivat soveltaa niitä edistyneeseen tutkimukseen.

Konseptia sovelletaan myös aikuisopiskeluun, josta esimerkkinä Time vieraili maatilalla Hämeessä. Siellä 26-vuotias Marja Oesch kertoi, kuinka soveltaa uudistuvan maatalouden oppejaan tilalla.

Time kertoo, että tuoreiden mielipidemittausten mukaan 82 prosenttia suomalaisista uskoo kierrätystalouden luovan uusia työpaikkoja. Lisäksi uusiutuvien raaka-aineiden käyttö Suomen energiantuotannossa ohitti fossiiliset polttoaineet ensimmäistä kertaa vuonna 2020.

Time kertoo, kuinka useat menestyneet kierrätystalouden uudet firmat laajentavat toimintaansa joka kuukausi. Yhtenä esimerkkinä Time esittelee Swappien, joka myy kunnostettuja iPhone-älypuhelimia. Timen mukaan Swappie on yksi Suomen menestyneimmistä uusista start-up-yrityksistä.

– Suomella on silti pitkä matka edessään. Vaikka kaatopaikoille toimitettavan jätteen määrä on kahden vuosikymmenen aikana vähentynyt dramaattisesti lähes mitättömäksi, tuottavat suomalaiset enemmän jätteitä per asukas kuin muutama vuosi sitten. Nyt he vain muuntavat ne muuksi, Time summaa.

– Olemme parempia kierrättämään, mutta emme ole vielä pystyneet muuttamaan suuntaa kokonaan, huomauttaa Sitran Herlevi.