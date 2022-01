Salamatkustaja piiloutui Etelä-Afrikassa rahtikoneeseen – selvisi hengissä tuhansien kilometrien matkan Alankomaihin

Välimatka Etelä-Afrikasta Amsterdamiin on ilmateitse noin 9 000 kilometrin kieppeillä, riippuen siitä, mistä kaupungista lento on lähtenyt.

Alankomaiden sotilaspoliisi kertoo, että Etelä-Afrikasta saapuneesta lentokoneesta löytyi salamatkustaja. Mies oli piiloutunut rahtikoneen etuosaan renkaan luo.

– Mies voi hyvin olosuhteisiin nähden ja hänet on viety sairaalaan, rajavalvonnasta vastaava poliisi tiedotti Reutersin mukaan.

Poliisi sanoi tutkivansa tapausta. Tarkempia tietoja esimerkiksi lentoyhtiöstä tai tarkasta reitistä ei annettu julkisuuteen.

