Jevhen Murajev kiistää, että hänestä saisi venäläisten Kiovaan kaavaileman nukkehallitsijan.

Ison-Britannian väite siitä, että Venäjä etsii venäjänmielistä johtajaa Ukrainaan, herättää laajalti hämmennystä.

Britannian ulkoministeriön mukaan Venäjä olisi etsimässä Kremlille mieleistä johtajaa Ukrainaan. Ulkoministeriön mukaan Ukrainan entistä parlamentin jäsentä Jevhen Murajevia pidetään Kremlin miehenä.

Ukrainaan tarvittaisiin uutta johtajaa tilanteessa, jossa Venäjä hyökkäisi Ukrainaan ja miehittäisi maan.

Ulkoministeriön mukaan sillä on tietoa entisistä ukrainalaisista poliitikoista, joilla on yhteyksiä Venäjän tiedustelupalveluun. Ulkoministeriö nimesi viisi miestä.

Brittilehti Guardian kertoo, että ulkoministeriön nimeämästä viidestä miehestä neljä asuu maanpaossa Moskovassa, minkä takia heidän siteensä Venäjän johtoon on kaikkea muuta kuin salaisuus.

Hämmennystä lisää lehden mukaan entisestään se, että Britannian nimeämä todennäköinen kandidaatti Ukrainan johtoon, Jevhen Murajev, on matkustuskiellossa Venäjälle.

– Se ei ole kovin loogista. Minut on julistettu pannaan Venäjällä. Eikä ainoastaan se, mutta myös isäni yrityksestä saatavat varat on takavarikoitu.

Murajev kuittaa The Telegraph -lehdessä ”hölynpölyksi” Britannian syytökset siitä, että Kreml asettaisi hänet Kiovaan venäläismieliseksi nukkehallitsijaksi.

Hän sanoo lehdessä, ettei hän ole mikään presidentti Vladimir Putinin höynäyttämä hölmö.

– Jos joku on ollut neljä vuotta Venäjän asettamien sanktioiden kohteena, häntä on turvallisuusuhan vuoksi estetty menemästä Venäjälle ja hänen isänsä varat on jäädytetty Venäjällä, on vaikea kommentoida ulkoministeriön väitettä.